Деку: «Гави нельзя заменить. На рынке нет игроков с таким менталитетом и умениями. Мы просто не найдем ему замену»

Теги Барселона Деку Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы возможные трансферы Гави Футбол

Деку считает получившего травму Гави незаменимым игроком для «Барселоны».

19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1). У него выявлены разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска. Гави выбыл на 7-9 месяцев.

«На сегодня Гави – игрок, которого нельзя заменить. На рынке нет доступных игроков, способных выполнять его работу, футболистов с таким менталитетом и умениями.

Споры о замене Гави – ошибка. Это ошибка – думать, что мы собираемся найти игрока, способного заменить его. Мы не найдем.

Мы не собираемся сходить с ума из-за травмы Гави. Это печальная новость и для него, и для клуба, но замену ему мы не найдем», – цитирует спортивного директора «Барселоны» Деку EFE.

😱 Какой ужас: Гави порвал кресты! В бессмысленном матче сборной Испании

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
Ответ MoZ.
Это так. Сомневаюсь, что можно найти игрока с такой самоотдачей и объемом работы, который выполнял Гави. Не говоря уже о том, как его действия отзывались на мотивации команды. Чисто с психологической точки зрения Гави невозможно заменить.
Как раз футболистов с большим объемом работы на рынке огромное количество, трешовое заявление от Деку. У Гави нет каких-то уникальных технических качеств, как у Педри, например. Кого спортдир тогда вообще может найти, если не видит на рынке молодых и "голодных" игроков с самоотдачей в развивающихся лигах? Брайтон видит пачками, а Деку нет.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gleb
Кузяев.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MoZ.
Это так. Сомневаюсь, что можно найти игрока с такой самоотдачей и объемом работы, который выполнял Гави. Не говоря уже о том, как его действия отзывались на мотивации команды. Чисто с психологической точки зрения Гави невозможно заменить.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ УльтраПравый
Сперцян
У этого рахита физуха даже на половину не дотянет до Гави
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Автомобилист Зажопинск
Ну Шулер-то поумнее будет, доверяю ему больше, чем какому-то Деку
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Почему-то молодые полузащитники вот с таким менталитетом в итоге становятся хрониками. Помните Джека Уилшера, тоже ведь с таким же нравом. В итоге хроник, завершил карьеру раньше Роналду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BurBon
Опорник нужен был даже с Гави, а сейчас тем более, с учетом частых травм Педри, Барса может вообще без полузащиты остатся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Абсурдно звучит. Мне кажется, что таких игроков на рынке пару десятков как минимум.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ Cearvm
Как раз футболистов с большим объемом работы на рынке огромное количество, трешовое заявление от Деку. У Гави нет каких-то уникальных технических качеств, как у Педри, например. Кого спортдир тогда вообще может найти, если не видит на рынке молодых и "голодных" игроков с самоотдачей в развивающихся лигах? Брайтон видит пачками, а Деку нет.
У Деку есть деньги только на игроков уровня Ромеу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ Гномович!
162 cантиметровые середняки как Гави тысячи в проф. футболе.
Не, миллионы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий