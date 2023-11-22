Деку: «Гави нельзя заменить. На рынке нет игроков с таким менталитетом и умениями. Мы просто не найдем ему замену»
Деку считает получившего травму Гави незаменимым игроком для «Барселоны».
19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1). У него выявлены разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска. Гави выбыл на 7-9 месяцев.
«На сегодня Гави – игрок, которого нельзя заменить. На рынке нет доступных игроков, способных выполнять его работу, футболистов с таким менталитетом и умениями.
Споры о замене Гави – ошибка. Это ошибка – думать, что мы собираемся найти игрока, способного заменить его. Мы не найдем.
Мы не собираемся сходить с ума из-за травмы Гави. Это печальная новость и для него, и для клуба, но замену ему мы не найдем», – цитирует спортивного директора «Барселоны» Деку EFE.
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