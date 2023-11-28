Лапорта и Деку были недовольны составом «Барселоны» на матч с «Райо» – не впервые

В «Барселоне» поставили под сомнение решения Хави.

Как передает Forbes со ссылкой на CCMA, президент и спортивный директор Деку неодобрительно отнеслись к стартовому составу на матч с « » (1:1). Утверждается, что это произошло не впервые.

ожидал, что с первой минуты на поле появятся , Илкай Гюндоган, Жоау Феликс, что команда сыграет основным составом.

По данным As, это одно из проявлений некоторого недоверия со стороны руководителей по отношению к тренеру и его штабу.

После 14 туров « » занимает 4-е место в Ла Лиге, отставая от «Реала» и «Жироны» на 4 очка.

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