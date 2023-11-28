Лапорта и Деку были недовольны составом «Барселоны» на матч с «Райо» – не впервые

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Райо Вальекано Илкай Гюндоган Жоау Феликс Рональд Араухо Футбол

В «Барселоне» поставили под сомнение решения Хави.

Как передает Forbes со ссылкой на CCMA, президент Жоан Лапорта и спортивный директор Деку неодобрительно отнеслись к стартовому составу на матч с «Райо Вальекано» (1:1). Утверждается, что это произошло не впервые.

Деку ожидал, что с первой минуты на поле появятся Рональд Араухо, Илкай Гюндоган, Жоау Феликс, что команда сыграет основным составом.

По данным As, это одно из проявлений некоторого недоверия со стороны руководителей по отношению к тренеру и его штабу.

После 14 туров «Барселона» занимает 4-е место в Ла Лиге, отставая от «Реала» и «Жироны» на 4 очка.

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30 комментариев

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Леван Мкртчян
Ответ фк кабинет
Надо ещё 300 млн в январе на трансферы чтобы обыграть великий Райо Вальекано)
Барса потратила 3,5 млн в прошлое трансферное окно. Реал только на Джуда потратил 100+.
Итог : ни те , ни те Райо не смогли обыграть.
Так зачем платить больше, если Райо всё ровно не обыграешь.

Да и перепутал ты что-то, видимо. С отсылками на такие траты беги на ветки АПЛ и Парижа
+73
-15
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Alexander Sragovich
Ответ Roman
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3 явных пегальти не дали...а вы всё о Негрейре
+40
-12
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a2wai
Уже давно педалируется тема того, что Рафа Маркес заменит Хави на мостике главного, СМИ уже начали готовить поляну))
+14
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ЧИКО
Надо признаться, что стартовый состав был абсолютно не понятен. Чави допустил ошибку, результат видели…
+9
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Владимир Самсонов
Ответ Павел Антипин
Пусть тогда идут и тренируют раз недовольны, покажут как без ротации играть..
Ротация - это хорошо и правильно. Но странно о ней говорить после 2-недельной паузы на сборные.
+11
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Леван Мкртчян
Ответ фк кабинет
Перед тем как писать очередную чушь посмотри на трансфермаркете стоимость стартовых составов Райо Вальекано и Барселоны.А так нытье Чави,Деку,Лапорты и фанатов это классика.Плюсиков набрал🤣🤣🤣
Так на тебе легко набирать плюсики ) не все же могут выдать такой бред, а потом переобуться в воздухе, съезжая на стоимость составов на трансфермаркет.

Посмотрел.
У Реала дороже состав, чем у Барсы. И они тоже не обыграли Райо. Им сколько предлагаешь потратить в следующее окно?)
А еще скажи сколько нужно потратить Баварии , чтобы наконец-то обыграть Саарбрюкен в Кубке, или ПСЖ чтобы обыграть Метц , или Ливерпуля чтобы обыграть Лутон.
Ты ведь так мыслишь, правильно?)
Или это только с Барселоной у тебя так работает?)
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Павел Антипин
Пусть тогда идут и тренируют раз недовольны, покажут как без ротации играть..
+5
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EvilEmpress
Ответ a2wai
Уже давно педалируется тема того, что Рафа Маркес заменит Хави на мостике главного, СМИ уже начали готовить поляну))
Маркес точно не будет тренировать основу! Вторая команда пол года вату катает, да и сегодня 0:4 Молодежке Порту отлетели
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Vinsente!
Конечно фанат Реала, но:
1. Травма Гави - по всем показателям лучший игрок(минуты на поле, объем работы, продуктивность), конечно негативно сказалась на Барсе, а кто-то правда видит адекватную замену?
2. Барса, однозначно, заложник зарплат, дело же не в том кого купили и кого не купили по суммам трансферов, а как им платить. В текущем межсезонье акцент был на платежную ведомость
3. Игра Барсы - слушайте, да очень приличная, просто все факторы выше влияют на состав, хорошо что нашли недорогую очередную звездочку (Ямаль), хотя, надо признать, для Барсы не редкость
4. Решение по Роберту Левандовски и в прошлом году выглядело странно, сейчас просто очевиднее, безусловно отличный форвард, но он спецефический, такие в Барсе не особо приживались: Ибрагимович - самый простой пример.
5. Провала нет, конечно они будут терять очки, а кто нет?
P.S. По-моему, очередной вброс на "холивар", нам всем отписаться и поспорить....
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LNk O
Ответ Владимир Самсонов
Ротация - это хорошо и правильно. Но странно о ней говорить после 2-недельной паузы на сборные.
после сборных и надо ротацию делать, ибо основные игроки уставшие приезжают
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Phil12
при любом составе игры как не было так и нет, лудше бы Хави игру поставил в место вечного трепа про днк. не говоря уже об игроках, которых клуб подписал за довольно большие деньги по настоянию Хави: Лева, Ферран, Рафиня. Кунде тоже так себе
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Бронислав Каминский
Чем Лапорт недоволен?Сам говна этого накупил в свое время типа Торресов за баснословные деньги и т.д
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usman703
К Хави есть вопросы безусловно, и всë же стоит признать, что когда единственный чистый опорник в команде – это Ромеу, то это проблема.
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ДМИТРИЙ ТАРАСЕНКО
Ответ Леван Мкртчян
Барса потратила 3,5 млн в прошлое трансферное окно. Реал только на Джуда потратил 100+. Итог : ни те , ни те Райо не смогли обыграть. Так зачем платить больше, если Райо всё ровно не обыграешь. Да и перепутал ты что-то, видимо. С отсылками на такие траты беги на ветки АПЛ и Парижа
Так он про Реал и писал что надо 300 мл
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Павел Антипин
Ответ Владимир Самсонов
Ротация - это хорошо и правильно. Но странно о ней говорить после 2-недельной паузы на сборные.
Не так странно, когда у тебя самая важная игра на групповом этапе лч через три дня…
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Roman
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s_kapa
Ответ umnik3
Ладно стартовый состав и слепая вера в гений Ромеу, но почему не провести замены в перерыве??? Я не Хави, но видно было,кого и на кого надо было менять.
Ромеу не должен играть в клубах калибра Барсы и Реала. Даже в условиях финансового кризиса
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Владимир Самсонов
Ответ Акакий Барбакадзе
А пауза на сборных это перерыв и выходной для игроков?
Это менее напряжённый график. И для части игроков - почти отпуск.
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Павел Антипин
Ответ Владимир Самсонов
Ротация - это хорошо и правильно. Но странно о ней говорить после 2-недельной паузы на сборные.
Не так странно , когда у тебя самая важная игра на групповом этапе лч через три дня…
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ДМИТРИЙ ТАРАСЕНКО
Ответ Владимир Самсонов
Ротация - это хорошо и правильно. Но странно о ней говорить после 2-недельной паузы на сборные.
А там не играют ?
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Владимир Самсонов
Ответ deco7
А в сборной игроки не играли что ли? Ротация была необходима. Тут я думаю Хави виднее. Или опять хотите травмы?
Гюндоган провёл один матч за 2 недели. И тот - товарняк. Вряд ли он очень сильно устал. А без него в составе, у Барсы совсем плохо с креативом. Поэтому и первый тайм с Райо получился беззубым в атаке.
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deco7
Ответ Владимир Самсонов
Ротация - это хорошо и правильно. Но странно о ней говорить после 2-недельной паузы на сборные.
А в сборной игроки не играли что ли?
Ротация была необходима. Тут я думаю Хави виднее. Или опять хотите травмы?
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umnik3
Ладно стартовый состав и слепая вера в гений Ромеу, но почему не провести замены в перерыве??? Я не Хави, но видно было,кого и на кого надо было менять.
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Максим Столбов
Стул под Хави шатается все сильнее
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Mercucio
Ответ Леван Мкртчян
Барса потратила 3,5 млн в прошлое трансферное окно. Реал только на Джуда потратил 100+. Итог : ни те , ни те Райо не смогли обыграть. Так зачем платить больше, если Райо всё ровно не обыграешь. Да и перепутал ты что-то, видимо. С отсылками на такие траты беги на ветки АПЛ и Парижа
Так барса приобрела нормальных игроков летом, , если бы они одного приобрели за 3.5 то ладно, а тут далеко не так
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Scopelli
Хави не топ тренер и не станет им!
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alan77
не надо вбивать себе в голову,что каждый,кто играл с Гвардиолой и Луисом Энрике,понимает и может продолжить ту философию. Хави...можно спорить,ну это не здесь и не сейчас.
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