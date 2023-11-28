Лапорта и Деку были недовольны составом «Барселоны» на матч с «Райо» – не впервые
В «Барселоне» поставили под сомнение решения Хави.
Как передает Forbes со ссылкой на CCMA, президент Жоан Лапорта и спортивный директор Деку неодобрительно отнеслись к стартовому составу на матч с «Райо Вальекано» (1:1). Утверждается, что это произошло не впервые.
Деку ожидал, что с первой минуты на поле появятся Рональд Араухо, Илкай Гюндоган, Жоау Феликс, что команда сыграет основным составом.
По данным As, это одно из проявлений некоторого недоверия со стороны руководителей по отношению к тренеру и его штабу.
После 14 туров «Барселона» занимает 4-е место в Ла Лиге, отставая от «Реала» и «Жироны» на 4 очка.
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Итог : ни те , ни те Райо не смогли обыграть.
Так зачем платить больше, если Райо всё ровно не обыграешь.
Да и перепутал ты что-то, видимо. С отсылками на такие траты беги на ветки АПЛ и Парижа
Посмотрел.
У Реала дороже состав, чем у Барсы. И они тоже не обыграли Райо. Им сколько предлагаешь потратить в следующее окно?)
А еще скажи сколько нужно потратить Баварии , чтобы наконец-то обыграть Саарбрюкен в Кубке, или ПСЖ чтобы обыграть Метц , или Ливерпуля чтобы обыграть Лутон.
Ты ведь так мыслишь, правильно?)
Или это только с Барселоной у тебя так работает?)
1. Травма Гави - по всем показателям лучший игрок(минуты на поле, объем работы, продуктивность), конечно негативно сказалась на Барсе, а кто-то правда видит адекватную замену?
2. Барса, однозначно, заложник зарплат, дело же не в том кого купили и кого не купили по суммам трансферов, а как им платить. В текущем межсезонье акцент был на платежную ведомость
3. Игра Барсы - слушайте, да очень приличная, просто все факторы выше влияют на состав, хорошо что нашли недорогую очередную звездочку (Ямаль), хотя, надо признать, для Барсы не редкость
4. Решение по Роберту Левандовски и в прошлом году выглядело странно, сейчас просто очевиднее, безусловно отличный форвард, но он спецефический, такие в Барсе не особо приживались: Ибрагимович - самый простой пример.
5. Провала нет, конечно они будут терять очки, а кто нет?
P.S. По-моему, очередной вброс на "холивар", нам всем отписаться и поспорить....
Ротация была необходима. Тут я думаю Хави виднее. Или опять хотите травмы?