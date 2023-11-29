Анчелотти о травмах в «Реале»: «Разговоры об этом – неуважение к тем, кто может играть. Если мы справимся с проблемами, значит, этот состав хорош»

Карло Анчелотти недоволен разговорами о количестве травм в составе «Реала».

«Частые разговоры о травмах и проблемах, которые у нас есть, кажутся мне неуважительными по отношению к тем, кто может играть и хорошо справляется.

Важно подумать о тех, кто у нас есть. Они вносят такой вклад, которого никак не ожидали.

Если мы сможем справиться с этими проблемами, это означает, что этот состав очень хорош», – сказал главный тренер « » на пресс-конференции перед матчем с « » в .

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