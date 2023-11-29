Анчелотти о травмах в «Реале»: «Разговоры об этом – неуважение к тем, кто может играть. Если мы справимся с проблемами, значит, этот состав хорош»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Наполи Футбол

Карло Анчелотти недоволен разговорами о количестве травм в составе «Реала».

«Частые разговоры о травмах и проблемах, которые у нас есть, кажутся мне неуважительными по отношению к тем, кто может играть и хорошо справляется.

Важно подумать о тех, кто у нас есть. Они вносят такой вклад, которого никак не ожидали.

Если мы сможем справиться с этими проблемами, это означает, что этот состав очень хорош», – сказал главный тренер «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Наполи» в Лиге чемпионов.

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4 комментария

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sp.msk.86
Красиво
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h4ww7xkqkz
Есть ли на данный момент кто-нибудь мудрее в футболе,чем Карлито?
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Аврал
Ну кто в него кинет камень после этих слов?Красавчик!
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Avax
Ответ h4ww7xkqkz
Есть ли на данный момент кто-нибудь мудрее в футболе,чем Карлито?
Вадик Евсеев
0
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