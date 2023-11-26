Карло Анчелотти считает Хаби Алонсо подходящим тренером для «Реала».

«Я благодарен Хаби, он очень впечатлял как игрок. Он строит фантастическую карьеру тренера, потому что у него для этого идеальные качества.

Мне он очень нравится как тренер, он один из тех, кто мне импонирует больше всего наряду с .

Хаби подходит на роль тренера «Реала», потому что он знает этот клуб, и его здесь очень любят», – сказал тренер « », тренировавший Алонсо в «Реале» и «Баварии».

Сейчас Алонсо возглавляет «Байер», лидирующий в Бундеслиге.

Я наслаждаюсь «Байером» Алонсо. И вам рекомендую!

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