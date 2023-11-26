Карло Анчелотти: «Алонсо подходит на роль тренера «Реала». Хаби строит фантастическую карьеру»

Теги Байер Карло Анчелотти Хаби Алонсо бундеслига Германия Реал Мадрид Тиаго Мотта Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти считает Хаби Алонсо подходящим тренером для «Реала».

«Я благодарен Хаби, он очень впечатлял как игрок. Он строит фантастическую карьеру тренера, потому что у него для этого идеальные качества.

Мне он очень нравится как тренер, он один из тех, кто мне импонирует больше всего наряду с Тиаго Моттой.

Хаби подходит на роль тренера «Реала», потому что он знает этот клуб, и его здесь очень любят», – сказал тренер «Мадрида», тренировавший Алонсо в «Реале» и «Баварии».

Сейчас Алонсо возглавляет «Байер», лидирующий в Бундеслиге.

Я наслаждаюсь «Байером» Алонсо. И вам рекомендую!

Парень с тремя девушками и мужчина с мечтой о космосе. Из кого Хаби Алонсо делает топ-команду?

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Но для начала надо выиграть 3-й титул в Ф1, а потом может запросто стать тренером Реала и выиграть требл.
+65
-11
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Шумков
Ответ ЭкспертДиванный
Робот чтоль?
корм для собак
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гномович!
Алонсо> чапи
+41
-17
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Homelender_666
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Зря ты так про себя
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SPB Patriot
Дай Бог, чтобы стал стабильно крутым тренером! Игрок офигенный был!!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The Best 20
Алонсо был очень умным игроком, это факт
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
songbilong
Ответ PokaNeBatya
Мотта который еле выбрался из дна Лиги 1?
Бюджет Сити и Клермона не сопоставимы
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Moscwow
Ответ Гномович!
Алонсо> чапи
Считаю, что некорректно сравнивать тренера Алонсо и агронома Хави
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Homelender_666
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Благодарю за совет, но этим уже занимаешься ты, поэтому найду себе другое занятие.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Ответ SPB Patriot
Дай Бог, чтобы стал стабильно крутым тренером! Игрок офигенный был!!
Пушка страшная была
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЭкспертДиванный
Ответ Гномович!
Алонсо> чапи
Робот чтоль?
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Homelender_666
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Я тебя и не обманываю. Не знал, что ты себя так 🐓 идентифицируешь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Homelender_666
Ответ GuruFutbola
Так я про тебя, думал ты поймешь)
Приятно, что ты так думал. А я сразу был уверен, что ничего не поймёшь)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Гномович!
Алонсо> чапи
Он и как игрок был в разы умнее.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Remix
Ответ ЭкспертДиванный
Робот чтоль?
😆
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JamesBulger7
Ответ Гномович!
Алонсо> чапи
У басков кохонез стальные, в отличии от каталонцев)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ Homelender_666
Благодарю за совет, но этим уже занимаешься ты, поэтому найду себе другое занятие.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
songbilong
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
из рубрики: он вам не Димон
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ Homelender_666
Зря ты так про себя
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xxx-xxx
Начали сватать, Хаби не ведись, давай года три в Байере, а дальше видно будет )
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий