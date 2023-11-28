Анчелотти отказался давать совет Хави: «Мы с ним хорошо понимаем футбол и то, что бывает критика. Он достаточно опытен, чтобы справиться»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти отказался что-либо советовать главному тренеру «Барселоны».

– Есть ли у вас какой-нибудь совет для Хави?

– Вообще нет. Мы с Хави очень хорошо понимаем футбол и то, что бывает критика. Иногда такое бывает, но Хави достаточно опытен для того, чтобы с этим справиться.

Он очень хорошо понимает ситуацию и обладает всем необходимым для того, чтобы справиться, – сказал главный тренер «Реала».

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10 комментариев

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Олег Петров
просто Анчелотти повёл себя по мужски и не поддался на провокацию. он уважает всех своих коллег по тренерскому цеху
+32
0
+32
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Арман Бижанов
Папа Карло херни не скажет!
+21
-3
+18
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Михо
Зачем каталонская газета Мундо депортиво задает такой вопрос тренеру Реала? Неуважение к Хави
+7
-1
+6
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Aplus
странные вопросы конечно. а почему не дать совет Диего Симеоне?
+2
0
+2
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demchuk79
Ответ Олег Петров
просто Анчелотти повёл себя по мужски и не поддался на провокацию. он уважает всех своих коллег по тренерскому цеху
Я хоть и фан барсы ну Анчелотти всегда уважал
+1
0
+1
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demchuk79
Ответ Олег Петров
просто Анчелотти повёл себя по мужски и не поддался на провокацию. он уважает всех своих коллег по тренерскому цеху
Я хоть и фан барсы ну Анчелотти всегда уважал
+1
0
+1
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den_K
Любят каталонские СМИ провокационные вопросы, но Анчелотти, конечно, очень умный мужик поддержал коллегу и заткнул бестактного журналиста.
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ЧИКО
Вопрос глупый и неуместный, человека, который любитель провокационных вопросов. Ответ разумный, человека, который не нарушает этику общения.
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xDe xDe
Ответ Михо
Зачем каталонская газета Мундо депортиво задает такой вопрос тренеру Реала? Неуважение к Хави
Действительно странно звучит, неясно, что хотели получить журналисты. Вброс от Карло, чтобы хайпануть? Ну так итальянец достаточно дипломатичен, это всем известно. Короче говоря, неоправданные усилия. К тому же, если бы Карло всё же позволил себе тонкий укол, это пошло бы только в минус Барселоне и Мундо. А так, газета и инфоповода не получила, и косвенно Мадриду в лице Анчелотти набила очков за тактичность. Не похоже на них)
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