Анчелотти отказался давать совет Хави: «Мы с ним хорошо понимаем футбол и то, что бывает критика. Он достаточно опытен, чтобы справиться»

Карло Анчелотти отказался что-либо советовать главному тренеру «Барселоны».

– Есть ли у вас какой-нибудь совет для ?

– Вообще нет. Мы с Хави очень хорошо понимаем футбол и то, что бывает критика. Иногда такое бывает, но Хави достаточно опытен для того, чтобы с этим справиться.

Он очень хорошо понимает ситуацию и обладает всем необходимым для того, чтобы справиться, – сказал главный тренер « ».

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