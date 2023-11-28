Анчелотти отказался давать совет Хави: «Мы с ним хорошо понимаем футбол и то, что бывает критика. Он достаточно опытен, чтобы справиться»
Карло Анчелотти отказался что-либо советовать главному тренеру «Барселоны».
– Есть ли у вас какой-нибудь совет для Хави?
– Вообще нет. Мы с Хави очень хорошо понимаем футбол и то, что бывает критика. Иногда такое бывает, но Хави достаточно опытен для того, чтобы с этим справиться.
Он очень хорошо понимает ситуацию и обладает всем необходимым для того, чтобы справиться, – сказал главный тренер «Реала».
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