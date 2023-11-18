Светлана Журова: «Создаются новые спортивные структуры. Там WADA и МОК не имеют контроля, спортсмены могут выбирать, где участвовать»

Теги НБА НХЛ Светлана Журова МОК WADA Игры дружбы Коньки/шорт-трек

Светлана Журова заявила, что у WADA и МОК нет контроля над всем мировым спортом.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили о возможных последствиях для участников Игр дружбы-2024 в России.

«WADA говорит, что наложит на спортсменов за приезд на соревнования какие-то санкции. И что? Они же не контролируют НБА и НХЛ, создаются новые спортивные структуры.

Там WADA и Международный олимпийский комитет (МОК) не имеют контроля, спортсмены могут выбирать, где хотят участвовать.

Да, WADA и МОК не нравится, но за что они могут дисквалифицировать спортсмена, если он поедет на соревнования? Какое право WADA имеет кого-то дисквалифицировать? Они ничего не смогут сделать.

А антидопинговые правила у нас круче, чем в любом WADA, внутри страны и везде выдерживаем все правила», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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15 комментариев

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Olga.t
Какие новые международные структуры создаются???
НХЛ и НБА существуют десятки лет, старше Журовой... Не надо к ним примазываться.
Понятно, что российский спорт надо как-то сохранять в условиях санкций, но зачем нести откровенную пургу?
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Viks
Журова: «Создаются новые спортивные структуры. --- Что за структуры? Огласите, пожалуйства, весь список! Или хотя бы одну.
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Viks
"за что они могут дисквалифицировать спортсмена, если он поедет на соревнования? --- Не может ВАДА никого дисквалифицировать - зачем хрень лепить? Санкции возможны к конторе, которая спортсмена командировала. А спортсмена может тормознуть его спонсор, если он у него есть, конечно.
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Viks
"Там WADA и МОК не имеют контроля" --- А кто допинг будет контролировать там? Русада может взять пробы, а кто их будет проверять? Аккредитованные ВАДА лабы эти пробы проверять откажутся.
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Ковид 07.10.52
Эх...вот бы в Сочи14 без их контроля, мы бы все медали завоевали бы на коктейлях Родченкова.
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Железная Леди
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Одни запугивают, другие уговаривают. Веселая жизнь началась.
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RusVector
Правильно Тарасова сказала, что никакой пользы от спортсменов в госдуме мы не ощущаем! Толку ноль, зато зарплаты по 600 тыс. себе это пожалуйста!
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Viks
Без грамотная Журова обозвала новой структурой новое соревнование.
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ПП ПП
Блин вот зря Вы так накинулись. Везде дело говорит. Правда из этого как всегда может получится криво и косо но посмотрим.
Вот смотрите пример Биатлона. Они типа замутили клубные соревнования, правда без клубов пока. Но идея то правильная. Например в Беларуси создаётся биатлонный клуб ’’ БОДД’’ О. БЕРДАЛЕН И ДАША ДОМРАЧЕВА. набирают спортсменов. 2-3 из Китая 2из Европы - пусть самый отстой. 2-3 из РФ, ну и остальные из Рб. Заключают с федерация и договора на подготовку спортсменов. Попал в сборную заплатили не попал не заплатили. Тоже самое и в РФ сделают ну типа Клуб биатлона ’’Югра. ’’ и давай Соревнуйс на этапах как клубы. И эстафеты как клубы. На первоначальном этапе это будет убыточно. Но потом вполне может заработать. Если заробтки будут сраврнимы с Кубком мира то вполне себе в ближайшей перспективе будет зрелище. Продаваемое.
С Вада никаких проблем. Чел в клубе приезжайте проверяйте. А для клубных этапов подписать декларацию что признают результаты лабораторий Русада Рб Китая, ну и кто там подключится...
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ПП ПП
Ответ Olga.t
Какие новые международные структуры создаются??? НХЛ и НБА существуют десятки лет, старше Журовой... Не надо к ним примазываться. Понятно, что российский спорт надо как-то сохранять в условиях санкций, но зачем нести откровенную пургу?
Извините, но не могли бы вы процитировать Журову в том месте где она говорит слова ’’ Медународные структуры’’ Заранее признателен. А то у меня убогого не получается прочесть так пафосно как Вы цитирует. А очень хотелось бы.
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Сергей Щетинин
Ответ MetaPeaceWorld
Слово безграмотная пишется вместе
От этого она грамотнее не стала.
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Viks
Ответ MetaPeaceWorld
Слово безграмотная пишется вместе
Если бы я написал вместе, то коммент получил бы статус оскорбительного и был бы удалён. Не знал? Перенимай опыт обхода удалений.
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Viks
Ответ Сергей Щетинин
От этого она грамотнее не стала.
Если бы я написал вместе, то коммент получил бы статус оскорбительного и был бы удалён.
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