Светлана Журова: «Создаются новые спортивные структуры. Там WADA и МОК не имеют контроля, спортсмены могут выбирать, где участвовать»
Светлана Журова заявила, что у WADA и МОК нет контроля над всем мировым спортом.
Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили о возможных последствиях для участников Игр дружбы-2024 в России.
«WADA говорит, что наложит на спортсменов за приезд на соревнования какие-то санкции. И что? Они же не контролируют НБА и НХЛ, создаются новые спортивные структуры.
Там WADA и Международный олимпийский комитет (МОК) не имеют контроля, спортсмены могут выбирать, где хотят участвовать.
Да, WADA и МОК не нравится, но за что они могут дисквалифицировать спортсмена, если он поедет на соревнования? Какое право WADA имеет кого-то дисквалифицировать? Они ничего не смогут сделать.
А антидопинговые правила у нас круче, чем в любом WADA, внутри страны и везде выдерживаем все правила», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
WADA вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?
НХЛ и НБА существуют десятки лет, старше Журовой... Не надо к ним примазываться.
Понятно, что российский спорт надо как-то сохранять в условиях санкций, но зачем нести откровенную пургу?
Вот смотрите пример Биатлона. Они типа замутили клубные соревнования, правда без клубов пока. Но идея то правильная. Например в Беларуси создаётся биатлонный клуб ’’ БОДД’’ О. БЕРДАЛЕН И ДАША ДОМРАЧЕВА. набирают спортсменов. 2-3 из Китая 2из Европы - пусть самый отстой. 2-3 из РФ, ну и остальные из Рб. Заключают с федерация и договора на подготовку спортсменов. Попал в сборную заплатили не попал не заплатили. Тоже самое и в РФ сделают ну типа Клуб биатлона ’’Югра. ’’ и давай Соревнуйс на этапах как клубы. И эстафеты как клубы. На первоначальном этапе это будет убыточно. Но потом вполне может заработать. Если заробтки будут сраврнимы с Кубком мира то вполне себе в ближайшей перспективе будет зрелище. Продаваемое.
С Вада никаких проблем. Чел в клубе приезжайте проверяйте. А для клубных этапов подписать декларацию что признают результаты лабораторий Русада Рб Китая, ну и кто там подключится...