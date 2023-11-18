Светлана Журова: «Создаются новые спортивные структуры. Там WADA и МОК не имеют контроля, спортсмены могут выбирать, где участвовать»

Светлана Журова заявила, что у WADA и МОК нет контроля над всем мировым спортом.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили о возможных последствиях для участников Игр дружбы-2024 в России.

«WADA говорит, что наложит на спортсменов за приезд на соревнования какие-то санкции. И что? Они же не контролируют НБА и НХЛ, создаются новые спортивные структуры.

Там WADA и Международный олимпийский комитет (МОК) не имеют контроля, спортсмены могут выбирать, где хотят участвовать.

Да, WADA и МОК не нравится, но за что они могут дисквалифицировать спортсмена, если он поедет на соревнования? Какое право WADA имеет кого-то дисквалифицировать? Они ничего не смогут сделать.

А антидопинговые правила у нас круче, чем в любом WADA, внутри страны и везде выдерживаем все правила», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

WADA вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?