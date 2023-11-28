Директор «Боруссии»: «Вопрос религии радикализируется и не объединяет, политика теряет популярность. Футбол – единственный социальный клей, помимо музыки»

Исполнительный директор «Боруссии» высказался о социальных проблемах.

– Пандемия коронавируса стала проблемой, но телевизионные деньги быстро снова появились. Вы представляете, в каком случае это может прекратиться?

– Пока люди интересуются футболом, я не думаю, что это закончится. Если СМИ решат перестать обращать внимание на футбол, потому что он недостаточно интересен, мы должны быть осторожны.

У нас больше не так много вещей, за которые мы могли бы зацепиться. У нас реальная проблема с религией, христианские церкви сталкиваются с уходом прихожан, вопрос веры радикализируется и не объединяет людей. Политика теряет популярность таким образом, что хуже быть не может.

Помимо музыки, футбол, пожалуй, является единственным социальным клеем, который все еще объединяет массы людей, независимо от происхождения, возраста или социального класса, – сказал Карстен Крамер.

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