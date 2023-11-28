Директор «Боруссии»: «Вопрос религии радикализируется и не объединяет, политика теряет популярность. Футбол – единственный социальный клей, помимо музыки»
Исполнительный директор «Боруссии» высказался о социальных проблемах.
– Пандемия коронавируса стала проблемой, но телевизионные деньги быстро снова появились. Вы представляете, в каком случае это может прекратиться?
– Пока люди интересуются футболом, я не думаю, что это закончится. Если СМИ решат перестать обращать внимание на футбол, потому что он недостаточно интересен, мы должны быть осторожны.
У нас больше не так много вещей, за которые мы могли бы зацепиться. У нас реальная проблема с религией, христианские церкви сталкиваются с уходом прихожан, вопрос веры радикализируется и не объединяет людей. Политика теряет популярность таким образом, что хуже быть не может.
Помимо музыки, футбол, пожалуй, является единственным социальным клеем, который все еще объединяет массы людей, независимо от происхождения, возраста или социального класса, – сказал Карстен Крамер.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Или взять трансфер условного Чалханоглу, перешедшего из одного миланского клуба в другой. Болельщики обеих команд оскорбляли его, проклинали, присылали угрозы с упоминанием близких. Это же мрак, ужас, уродство.
Футбол объединяет тех, кто болеет за одну команду. Но фанатов разных команд он объединяет далеко не всегда. Исключения — некоторые матчи крупных международных турниров, когда на ЧМ или ЧЕ устраивается настоящий праздник, или отношения между командами-побратимами.
Меня тоже смущает повышенное внимание к ЛГБТ, но мне до них дела нет. Между европейским (слишком внимательным) отношением к ЛГБТ и смертными казнями за гомосексуализм в исламских странах уж лучше предпочесть первое. Если уж и соглашаться на перегиб, то на тот, при котором никого не убивают.
А вообще лучше процитирую Геральта из Ривии: "Если приходится выбирать между одном злом и другим, я предпочитаю не выбирать вообще".
Вот религии в одну общность не соберутся
Мои претензии в том, что на последний ЧМ немцы приехали играть не в футбол, а в правозащитников. Поддерживать кого-то или осуждать — это их дело. Но это должно быть в свободное время, а не на работе. ЧМ — важнейшее мероприятие на их основной работе. И немцы с ней не справились — видимо, потому что думали совсем о другом.
А к самим высказываниям у меня претензий нет. Я точно так же осуждаю большинство исламских стран за бесчеловечные законы и варварство.
Хотят демонстрировать что-то ? Не вопрос, просто не на футболе.