Директор «Боруссии»: «Вопрос религии радикализируется и не объединяет, политика теряет популярность. Футбол – единственный социальный клей, помимо музыки»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Политика религия музыка Карстен Крамер Футбол

Исполнительный директор «Боруссии» высказался о социальных проблемах.

– Пандемия коронавируса стала проблемой, но телевизионные деньги быстро снова появились. Вы представляете, в каком случае это может прекратиться?

– Пока люди интересуются футболом, я не думаю, что это закончится. Если СМИ решат перестать обращать внимание на футбол, потому что он недостаточно интересен, мы должны быть осторожны.

У нас больше не так много вещей, за которые мы могли бы зацепиться. У нас реальная проблема с религией, христианские церкви сталкиваются с уходом прихожан, вопрос веры радикализируется и не объединяет людей. Политика теряет популярность таким образом, что хуже быть не может.

Помимо музыки, футбол, пожалуй, является единственным социальным клеем, который все еще объединяет массы людей, независимо от происхождения, возраста или социального класса, – сказал Карстен Крамер.

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20 комментариев

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Назар Игорь
Футбол больше не объединяет людей - клубы арабского мира не хотят играть с израильскими, армянские с азербайджанскими, сербские с косовскими и т. д. Какое же это "объединение"??
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+23
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Уолтер Собчак
Ответ Назар Игорь
Футбол больше не объединяет людей - клубы арабского мира не хотят играть с израильскими, армянские с азербайджанскими, сербские с косовскими и т. д. Какое же это "объединение"??
Я вот тоже не понимаю этого популизма с "Футбол объединяет людей". В каком месте? Вы вот про разные страны написали правильные вещи — армяне не играют с азербайджанцами, сербы с косоварами. А ведь враждуют не только граждане разных стран, но и жители одного города, фанатично (я именно про фанатов-фанатиков, а не адекватных болельщиков) болеющие за разные команды. Они могут жить на разных этажах одного дома, стоять в одной очереди в магазине, не замечая друг друга, но при этом они до остервенения ненавидят соперников и хотят набить друг другу морды. И всё только из-за того, что один болеет за парней в синих футболках, а другой — за тех, что играют в красных.

Или взять трансфер условного Чалханоглу, перешедшего из одного миланского клуба в другой. Болельщики обеих команд оскорбляли его, проклинали, присылали угрозы с упоминанием близких. Это же мрак, ужас, уродство.

Футбол объединяет тех, кто болеет за одну команду. Но фанатов разных команд он объединяет далеко не всегда. Исключения — некоторые матчи крупных международных турниров, когда на ЧМ или ЧЕ устраивается настоящий праздник, или отношения между командами-побратимами.
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+16
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Montenegro Serbian
Я вообще изначально довольно скептически отношусь к идее того, что спорт в принципе должен объединять людей. Там где по смыслу заложено СОПЕРНИЧЕСТВО между странами и командами, не особо то много по смыслу объединяющих моментов.
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Уолтер Собчак
Ответ murat.rayanov83@icloud.com
Да лучше разрешить ЛГБТ,и восстать ,что им не разрешили радужные повязки,политика убивает те ценности,которые были присуще каждой стране,вмешиваясь в спорт,Европа уже не та,Европа теряет уже свою привлекательность пропагандируя свободу так как ей хочется
А лучше ввести смертную казнь за гомосексуализм?

Меня тоже смущает повышенное внимание к ЛГБТ, но мне до них дела нет. Между европейским (слишком внимательным) отношением к ЛГБТ и смертными казнями за гомосексуализм в исламских странах уж лучше предпочесть первое. Если уж и соглашаться на перегиб, то на тот, при котором никого не убивают.

А вообще лучше процитирую Геральта из Ривии: "Если приходится выбирать между одном злом и другим, я предпочитаю не выбирать вообще".
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re-gree
Ответ Уолтер Собчак
Я вот тоже не понимаю этого популизма с "Футбол объединяет людей". В каком месте? Вы вот про разные страны написали правильные вещи — армяне не играют с азербайджанцами, сербы с косоварами. А ведь враждуют не только граждане разных стран, но и жители одного города, фанатично (я именно про фанатов-фанатиков, а не адекватных болельщиков) болеющие за разные команды. Они могут жить на разных этажах одного дома, стоять в одной очереди в магазине, не замечая друг друга, но при этом они до остервенения ненавидят соперников и хотят набить друг другу морды. И всё только из-за того, что один болеет за парней в синих футболках, а другой — за тех, что играют в красных. Или взять трансфер условного Чалханоглу, перешедшего из одного миланского клуба в другой. Болельщики обеих команд оскорбляли его, проклинали, присылали угрозы с упоминанием близких. Это же мрак, ужас, уродство. Футбол объединяет тех, кто болеет за одну команду. Но фанатов разных команд он объединяет далеко не всегда. Исключения — некоторые матчи крупных международных турниров, когда на ЧМ или ЧЕ устраивается настоящий праздник, или отношения между командами-побратимами.
Но вообще объединяет. С кем то надо играть же. Для этого надо объединяться в лиги, турниры. Вот мы без международных турниров, сиротливо как-то.
Вот религии в одну общность не соберутся
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deadjoker
Да вопрос чего угодно сейчас радикализируется. Посмотрите на всех этих лгбт, транс и прочих активистов. Они людей с другой точкой зрения только что не стреляют на улицах. Религия просто один из маркеров для дискриминации.
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Уолтер Собчак
Ответ trashbox
Только вот и футболисты германские, с их неудержимым желанием продемонстрировать кому-нибудь какую-нибудь политоту, и федерации, открыто ей же занимающиеся - это не "социальный клей", а строго наоборот.
А в чём ваши претензии к немецким футболистам? Они осуждали нарушения прав человека в исламских странах. Это скорее правильно, чем неправильно. Футболисты — одни из лидеров мнений. Это круто, если они говорят о чём-то важном, привлекая внимание к общественным проблемам.

Мои претензии в том, что на последний ЧМ немцы приехали играть не в футбол, а в правозащитников. Поддерживать кого-то или осуждать — это их дело. Но это должно быть в свободное время, а не на работе. ЧМ — важнейшее мероприятие на их основной работе. И немцы с ней не справились — видимо, потому что думали совсем о другом.

А к самим высказываниям у меня претензий нет. Я точно так же осуждаю большинство исламских стран за бесчеловечные законы и варварство.
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Назар Игорь
Ответ Уолтер Собчак
Я вот тоже не понимаю этого популизма с "Футбол объединяет людей". В каком месте? Вы вот про разные страны написали правильные вещи — армяне не играют с азербайджанцами, сербы с косоварами. А ведь враждуют не только граждане разных стран, но и жители одного города, фанатично (я именно про фанатов-фанатиков, а не адекватных болельщиков) болеющие за разные команды. Они могут жить на разных этажах одного дома, стоять в одной очереди в магазине, не замечая друг друга, но при этом они до остервенения ненавидят соперников и хотят набить друг другу морды. И всё только из-за того, что один болеет за парней в синих футболках, а другой — за тех, что играют в красных. Или взять трансфер условного Чалханоглу, перешедшего из одного миланского клуба в другой. Болельщики обеих команд оскорбляли его, проклинали, присылали угрозы с упоминанием близких. Это же мрак, ужас, уродство. Футбол объединяет тех, кто болеет за одну команду. Но фанатов разных команд он объединяет далеко не всегда. Исключения — некоторые матчи крупных международных турниров, когда на ЧМ или ЧЕ устраивается настоящий праздник, или отношения между командами-побратимами.
Продолжу этот список - Доннарумма, Влахович, в РПЛ Фернандес, особенно случай с переходами Зенит -Спартак - Зенит Быстрова.
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Rio de Janeiro
Политика никогда не потеряет популярность ибо вся жизнь является частью неё и не зря говорят что если вы не интересуетесь политикой то она заинтересуется вами.Наоборот в современном мире степень политизации всего от культуры до спорта находится на историческом уровне
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Avenaro
Ответ Montenegro Serbian
Я вообще изначально довольно скептически отношусь к идее того, что спорт в принципе должен объединять людей. Там где по смыслу заложено СОПЕРНИЧЕСТВО между странами и командами, не особо то много по смыслу объединяющих моментов.
Массовые беспорядки на стадионах и даже в городах только потому, что футбол объединяет животный инстинкт громить и драться :)
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trashbox
Только вот и футболисты германские, с их неудержимым желанием продемонстрировать кому-нибудь какую-нибудь политоту, и федерации, открыто ей же занимающиеся - это не "социальный клей", а строго наоборот.
+4
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Andrew Weird
Необходимо возродить движение хиппи! Мейк лов и все такое... Только у них не клей а травка вроде была
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Олег Ринкевич
если есть социальный клей, значит где то есть и социальный пакет!
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trashbox
Ответ Уолтер Собчак
А в чём ваши претензии к немецким футболистам? Они осуждали нарушения прав человека в исламских странах. Это скорее правильно, чем неправильно. Футболисты — одни из лидеров мнений. Это круто, если они говорят о чём-то важном, привлекая внимание к общественным проблемам. Мои претензии в том, что на последний ЧМ немцы приехали играть не в футбол, а в правозащитников. Поддерживать кого-то или осуждать — это их дело. Но это должно быть в свободное время, а не на работе. ЧМ — важнейшее мероприятие на их основной работе. И немцы с ней не справились — видимо, потому что думали совсем о другом. А к самим высказываниям у меня претензий нет. Я точно так же осуждаю большинство исламских стран за бесчеловечные законы и варварство.
Претензии в том, что футболисты на стадионе должны играть в футбол, а не политотой заниматься.
Хотят демонстрировать что-то ? Не вопрос, просто не на футболе.
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re-gree
Ответ Montenegro Serbian
Я вообще изначально довольно скептически отношусь к идее того, что спорт в принципе должен объединять людей. Там где по смыслу заложено СОПЕРНИЧЕСТВО между странами и командами, не особо то много по смыслу объединяющих моментов.
Чтобы соперничать надо объединиться в турнир или лигу. Сам с собой не посоперничаешь
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