Президент «Боруссии» об обвинениях Нмечи в гомофобии: «Феликс заверил, что разделяет ценности клуба. Я ему доверяю – было важно побеседовать лично»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия болельщики Ханс-Йоахим Ватцке ЛГБТ Политика соцсети Феликс Нмеча Футбол

Президент «Боруссии» ответил на недовольство фанатов клуба трансфером Феликса Нмечи.

Ранее 22-летний полузащитник официально перешел в дортмундскую «Боруссию» из «Вольфсбурга». Болельщики клуба выступали против подписания Нмечи, обвиняя его в гомофобии – игрок делился в инстаграме видео, в котором акции в поддержку ЛГБТ связывались с происками дьявола, а также публиковал ролик правого популиста Мэтта Уолша, выступающего против однополых связей.

«Подписание Феликса Нмечи вызвало противоречивые дискуссии, поскольку он поделился контентом, который может быть истолкован как гомофобный или направленный против квир-сообщества.

Поначалу у меня также возникли серьезные сомнения в том, что он разделяет ценности «Боруссии». Поэтому мне было важно познакомиться с ним лично. В личной беседе с ним, которую мы провели вместе с Хансом-Йоахимом Ватцке, он заверил меня, что разделяет ценности нашего клуба и будет действовать в соответствии с ними.

Феликсу Нмече еще предстоит обрести уверенность в себе перед лицом критики со стороны многих «черно-желтых». Я доверяю ему», – написал Рейнхольд Лунов в твиттере.

7 комментариев

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Рашпель793
Свобода слова по-эвропейски - это когда человек говорит то, что считает нужным, выступает против чего-либо или топит за что-либо, но потом ему за это приходиться извиняться и вообще это говорил и писал не он. Свобода ровно до того момента, пока твои слова не идут в разрез с "партией".
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Гусеконь
в толерантной Европе ещё не ввели правило квот на геев и квир-личностей в составе? Я думаю как минимум по одному надо иметь в основе, чтобы быть продвинутой командой, а не гомофобной как сейчас.
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elan_
Чтоб было понятно, кто такой Мэтт Уолш. Его постоянно цитирует канал боброедки RT. Классический дурачек-всепропальщик с миллионной аудиторией..
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kun.daniel
Ответ elan_
Чтоб было понятно, кто такой Мэтт Уолш. Его постоянно цитирует канал боброедки RT. Классический дурачек-всепропальщик с миллионной аудиторией..
Есть такая форма логической ошибки вина по ассоциации. Ваш комментарий явный ее пример. Я Уолша не люблю, но не из-за вечного недовольства всем, а из-за тональности риторики и многих взглядов откуда-то из 17ого или 18ого века, но разумные мысли там тоже есть. Популизма (завернутого в псевдоинтеллектуализм) на противоположном фланге гораздо больше.
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Andrey Yaroslavtsev
А что за ценности у Боруссии?
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Рашпель793
Ответ Пётр Смирнов
1. Где написано про извинения? 2. В разрез с какой "партией" идёт мнение футболиста, если им недовольны определённые люди? 3. Свобода слова у него была и он ей воспользовался, высказавшись или выложив материал, который ему понравился. То, что некоторым это не понравилось, не является санкцией со стороны работодателя или государства. Теперь давай посмотрим свободу слова по-русски. Джикия начнёт выкладывать посты с призывом к миру и к прекращению мракобесия. Что с ним будет?
То, что с ним поговорили и пришли к мнению о том, что он разделяет радужные ценности Боруссии, как бы намекает, что он там сказал им.
Партией обиженных, во всех смыслах людей.
То, что он выложил, а теперь разделяет радужные ценности после серьёзного разговора, несомненно подтверждает то, что своода слова в Европе работает как надо 👍
Но можно вспомнить и ребят из Лиги 1, которых отстранили от игр из-за отказа участвовать в радужных акциях. Это уже французская свобода слова. Тоже неплохая.
Давай посмотрим на свободу слова по-русски. Смолов писал про призыв миру и вот это всё. Смолов играет.
Агутины, Арбенины и прочие-прочие высказывались в разной форме за всё хорошее, против всего плохого и спокойненько выступают с концертами, организовывают мероприятия.
На Яндекс.музыке спокойно появляются украинские песенки про сжигание русских. Там же, да и на других площадках публикуется альбом условного Влади из Касты. Песков облизывает руки Пугачёвой. Примеров десятки и сотни. Правда к чему ты вообще про Россию написал, когда в новости и комменте речь про Европу. Ах да, когда новость неудобная, нужно приплести Россию ))
Ну и кстати, а где я вообще написал, что в России свобода слова прекрасная? Она тут плюс-минус такая же, как и в Европе. Только почему-то их свобода слова либералами подаётся как очень справедливая. Правда подкрепить это либералы особо и не могут.
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