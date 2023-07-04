Президент «Боруссии» об обвинениях Нмечи в гомофобии: «Феликс заверил, что разделяет ценности клуба. Я ему доверяю – было важно побеседовать лично»

Президент «Боруссии» ответил на недовольство фанатов клуба трансфером Феликса Нмечи.

Ранее 22-летний полузащитник официально перешел в дортмундскую «Боруссию» из «Вольфсбурга». Болельщики клуба выступали против подписания Нмечи, обвиняя его в гомофобии – игрок делился в инстаграме видео, в котором акции в поддержку ЛГБТ связывались с происками дьявола, а также публиковал ролик правого популиста Мэтта Уолша, выступающего против однополых связей.

«Подписание Феликса Нмечи вызвало противоречивые дискуссии, поскольку он поделился контентом, который может быть истолкован как гомофобный или направленный против квир-сообщества.

Поначалу у меня также возникли серьезные сомнения в том, что он разделяет ценности «Боруссии». Поэтому мне было важно познакомиться с ним лично. В личной беседе с ним, которую мы провели вместе с Хансом-Йоахимом Ватцке, он заверил меня, что разделяет ценности нашего клуба и будет действовать в соответствии с ними.

Феликсу Нмече еще предстоит обрести уверенность в себе перед лицом критики со стороны многих «черно-желтых». Я доверяю ему», – написал Рейнхольд Лунов в твиттере.