Президент «Боруссии» об обвинениях Нмечи в гомофобии: «Феликс заверил, что разделяет ценности клуба. Я ему доверяю – было важно побеседовать лично»
Президент «Боруссии» ответил на недовольство фанатов клуба трансфером Феликса Нмечи.
Ранее 22-летний полузащитник официально перешел в дортмундскую «Боруссию» из «Вольфсбурга». Болельщики клуба выступали против подписания Нмечи, обвиняя его в гомофобии – игрок делился в инстаграме видео, в котором акции в поддержку ЛГБТ связывались с происками дьявола, а также публиковал ролик правого популиста Мэтта Уолша, выступающего против однополых связей.
«Подписание Феликса Нмечи вызвало противоречивые дискуссии, поскольку он поделился контентом, который может быть истолкован как гомофобный или направленный против квир-сообщества.
Поначалу у меня также возникли серьезные сомнения в том, что он разделяет ценности «Боруссии». Поэтому мне было важно познакомиться с ним лично. В личной беседе с ним, которую мы провели вместе с Хансом-Йоахимом Ватцке, он заверил меня, что разделяет ценности нашего клуба и будет действовать в соответствии с ними.
Феликсу Нмече еще предстоит обрести уверенность в себе перед лицом критики со стороны многих «черно-желтых». Я доверяю ему», – написал Рейнхольд Лунов в твиттере.
Партией обиженных, во всех смыслах людей.
То, что он выложил, а теперь разделяет радужные ценности после серьёзного разговора, несомненно подтверждает то, что своода слова в Европе работает как надо 👍
Но можно вспомнить и ребят из Лиги 1, которых отстранили от игр из-за отказа участвовать в радужных акциях. Это уже французская свобода слова. Тоже неплохая.
Давай посмотрим на свободу слова по-русски. Смолов писал про призыв миру и вот это всё. Смолов играет.
Агутины, Арбенины и прочие-прочие высказывались в разной форме за всё хорошее, против всего плохого и спокойненько выступают с концертами, организовывают мероприятия.
На Яндекс.музыке спокойно появляются украинские песенки про сжигание русских. Там же, да и на других площадках публикуется альбом условного Влади из Касты. Песков облизывает руки Пугачёвой. Примеров десятки и сотни. Правда к чему ты вообще про Россию написал, когда в новости и комменте речь про Европу. Ах да, когда новость неудобная, нужно приплести Россию ))
Ну и кстати, а где я вообще написал, что в России свобода слова прекрасная? Она тут плюс-минус такая же, как и в Европе. Только почему-то их свобода слова либералами подаётся как очень справедливая. Правда подкрепить это либералы особо и не могут.