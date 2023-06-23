Глава МВД Германии о расизме в адрес Мукоко и Нганкама: «Игроки демонстрируют лучшую сторону современной и разнообразной Германии, а эти комментарии – самую уродливую»

Министр внутренних дел Германии вступилась за оскорбленных фанатами игроков сборной U21.

Форварды Юссуфа Мукоко и не реализовали пенальти в игре с Израилем на молодежном чемпионате Европы, после чего получили в соцсетях сообщения расистского характера.

«Наши игроки на национальном уровне демонстрируют лучшую сторону нашей современной и разнообразной Германии, а эти расистские комментарии демонстрируют самую уродливую сторону», – заявила глава МВД, представительница Социал-демократической партии (СДПГ) Нэнси Фэзер.

Главный тренер сборной 21 Антонио ди Сальво назвал причастных к инциденту болельщиков «извращенцами и трусами, которые никогда не осмелились бы сказать это в лицо».

Бывший защитник немецкой национальной команды поддержал Мукоко и Нганкама, написав: «Борьба с расизмом идет постоянно, и пока мы ничего не добились. Но мы никогда не отступим. Я с вами, братья!».

Мукоко и Нганкам столкнулись с расизмом после не забитых на Евро-2023 пенальти: «Если побеждаем – мы немцы, проигрываем – появляются сообщения про обезьян»