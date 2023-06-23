Глава МВД Германии о расизме в адрес Мукоко и Нганкама: «Игроки демонстрируют лучшую сторону современной и разнообразной Германии, а эти комментарии – самую уродливую»

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Министр внутренних дел Германии вступилась за оскорбленных фанатами игроков сборной U21.

Форварды Юссуфа Мукоко и Жессик Нганкам не реализовали пенальти в игре с Израилем на молодежном чемпионате Европы, после чего получили в соцсетях сообщения расистского характера.

«Наши игроки на национальном уровне демонстрируют лучшую сторону нашей современной и разнообразной Германии, а эти расистские комментарии демонстрируют самую уродливую сторону», – заявила глава МВД, представительница Социал-демократической партии (СДПГ) Нэнси Фэзер.

Главный тренер сборной Германии U21 Антонио ди Сальво назвал причастных к инциденту болельщиков «извращенцами и трусами, которые никогда не осмелились бы сказать это в лицо».

Бывший защитник немецкой национальной команды Джером Боатенг поддержал Мукоко и Нганкама, написав: «Борьба с расизмом идет постоянно, и пока мы ничего не добились. Но мы никогда не отступим. Я с вами, братья!».

Мукоко и Нганкам столкнулись с расизмом после не забитых на Евро-2023 пенальти: «Если побеждаем – мы немцы, проигрываем – появляются сообщения про обезьян»

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8 комментариев

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Фан Рубина
"Наши игроки на национальном уровне демонстрируют лучшую сторону нашей современной и разнообразной Германии" - не забивают пенальти, из-за которых команда теряет победу.

"трусами, которые никогда не осмелились бы сказать это в лицо" - как скажешь в лицо, если штрафуют-сажают, так что ди Сальво может хорохориться сколько угодно?

"Борьба с расизмом идет постоянно, и пока мы ничего не добились" - и не добьётесь. Бесконечная борьба - это бесконечный источник пиара и дохода. А если решить проблему - придётся искать новую тему. Поэтому современное общество - оно не про решение проблем, а про бесконечный процесс решения. Правда, рано или поздно проблем станет слишком много...
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Сэйлор Мун
Германия это страна кук олд. Что там прекрасного в упор не пойму. Так лечь под Америку, в угоду заморских "хозяевам" попутно наплевав на свою экономику и граждан, так двинуться куккушкой на темах расизма и лгбт...

Не, боюсь даже кук олдам будет обидно если их отожествлять с нынешней Германией и их политиками.
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blaugrano
Поразительно, как легко и непринуждённо американцы превращают европейцев в мультирасовый винегрет по своему образу и подобию.
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Momos
Не, ну а что он хотел? Если людям пытаются закрыть глаза, что большинство насильственных преступлений против личности в Германии совершается выходцами из Африки и Ближнего Востока, то это будет давать свой выход в эмоциях. Не хотите расизма на трибунах: выставьте из страны иностранцев, кто въехал без законных оснований, совершил преступления и демонстрировал неуважение к традициям. И пройдет пара лет и никакого расизма на трибунах не будет.
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rigobersong
Надеюсь скоро все немцы будут турками и африканцами!:)
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Margor
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OldRedWhite
Ответ blaugrano
Поразительно, как легко и непринуждённо американцы превращают европейцев в мультирасовый винегрет по своему образу и подобию.
А их то кто ?
Пришла пора расставит точки над i !
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