Глава МВД Германии о расизме в адрес Мукоко и Нганкама: «Игроки демонстрируют лучшую сторону современной и разнообразной Германии, а эти комментарии – самую уродливую»
Министр внутренних дел Германии вступилась за оскорбленных фанатами игроков сборной U21.
Форварды Юссуфа Мукоко и Жессик Нганкам не реализовали пенальти в игре с Израилем на молодежном чемпионате Европы, после чего получили в соцсетях сообщения расистского характера.
«Наши игроки на национальном уровне демонстрируют лучшую сторону нашей современной и разнообразной Германии, а эти расистские комментарии демонстрируют самую уродливую сторону», – заявила глава МВД, представительница Социал-демократической партии (СДПГ) Нэнси Фэзер.
Главный тренер сборной Германии U21 Антонио ди Сальво назвал причастных к инциденту болельщиков «извращенцами и трусами, которые никогда не осмелились бы сказать это в лицо».
Бывший защитник немецкой национальной команды Джером Боатенг поддержал Мукоко и Нганкама, написав: «Борьба с расизмом идет постоянно, и пока мы ничего не добились. Но мы никогда не отступим. Я с вами, братья!».
Мукоко и Нганкам столкнулись с расизмом после не забитых на Евро-2023 пенальти: «Если побеждаем – мы немцы, проигрываем – появляются сообщения про обезьян»
"трусами, которые никогда не осмелились бы сказать это в лицо" - как скажешь в лицо, если штрафуют-сажают, так что ди Сальво может хорохориться сколько угодно?
"Борьба с расизмом идет постоянно, и пока мы ничего не добились" - и не добьётесь. Бесконечная борьба - это бесконечный источник пиара и дохода. А если решить проблему - придётся искать новую тему. Поэтому современное общество - оно не про решение проблем, а про бесконечный процесс решения. Правда, рано или поздно проблем станет слишком много...
Не, боюсь даже кук олдам будет обидно если их отожествлять с нынешней Германией и их политиками.
Пришла пора расставит точки над i !