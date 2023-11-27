Радимов о шутках «Динамо» и «Зенита»: «Трэш-ток – язык «Динамо». Рекомендую изучить значение слова»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Владислав Радимов назвал трэш-ток языком «Динамо».

Ранее «Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» мемом с тонущим ребенком, намекнув, что московский клуб будут поддерживать всей страной. Петербуржцы в ответ выложил стикерпак «Вы опустились на дно» с отсылкой к оскорбительной фанатской кричалке о «Динамо».

– Ваша реакция на трэш-ток, который устроили клубы перед матчем?

– Трэш-ток – язык «Динамо». Рекомендую изучить значение этого слова. Мы же предпочитаем называть это эпиграммами, – заявил бывший капитан «Зенита».

Трэш-ток (trash talk) можно перевести как «грязная болтовня». Возможно, Радимов отсылает к переводу слова trash – буквально «мусор», «отстой».

Известно, когда «Динамо» станет чемпионом. Проклятие наложили фанаты «Спартака»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
Ответ justbored
Модерация пропускает любые оскорбления по адресу Динамо, но превращается в чопорную барышню если речь заходит о Зените. Pathetic.
Заговор против Динамо же. Obviously.
+35
-24
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Модерация пропускает любые оскорбления по адресу Динамо, но превращается в чопорную барышню если речь заходит о Зените. Pathetic.
+40
-32
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Я, конечно, далеко не в восторге от подобных "эпиграмм". Но что-то мне подсказывает, что конкретно эту "эпиграмму" придумали не в СПб.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
Ответ snork
Комментарий скрыт
Это настолько важно, что приходится об этом напоминать.
+14
-11
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Кузнецов
Ответ snork
Комментарий скрыт
Но при этом, кубок "Динамо" не выиграли, проиграв дома "Акрону" из ФНЛ, а в чемпионате, отставание в 5 очков.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вилкин
Ответ snork
Комментарий скрыт
От кого там вылетело Динамо в последнем кубке? Вот уж где дно.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zho3716
Юморист...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ justbored
Модерация пропускает любые оскорбления по адресу Динамо, но превращается в чопорную барышню если речь заходит о Зените. Pathetic.
про зенит тут либо хорошо, либо никак..короче, цензура висит на этом клубе, хотя руководители мягко говоря от 13 летних юзеров недалеко ушли в комментариях....
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эндрю81
Ответ justbored
Модерация пропускает любые оскорбления по адресу Динамо, но превращается в чопорную барышню если речь заходит о Зените. Pathetic.
Зря вы это. Я аккуратно пишу. На сайте давно. Только сегодня у меня стерли комментарий в ветке про этих фанатов, где я написал, что редактору яиц не хватило бы зачитать заголовок к той новости своим родителям.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ Рагнар Лодброк
ой Радимов ещё то говнарь ,если что то не по его можно такое услышать ,хотя сам то бестолковый футболист был
Этот "бестолковый футболист" почему-то играл в сборной России, в Сарагосе и является чемпионом России, чемпионом Болгарии, обладателем Кубка Испании, Кубка и Суперкубка УЕФА...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий