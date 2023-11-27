Радимов о шутках «Динамо» и «Зенита»: «Трэш-ток – язык «Динамо». Рекомендую изучить значение слова»
Владислав Радимов назвал трэш-ток языком «Динамо».
Ранее «Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» мемом с тонущим ребенком, намекнув, что московский клуб будут поддерживать всей страной. Петербуржцы в ответ выложил стикерпак «Вы опустились на дно» с отсылкой к оскорбительной фанатской кричалке о «Динамо».
– Ваша реакция на трэш-ток, который устроили клубы перед матчем?
– Трэш-ток – язык «Динамо». Рекомендую изучить значение этого слова. Мы же предпочитаем называть это эпиграммами, – заявил бывший капитан «Зенита».
Трэш-ток (trash talk) можно перевести как «грязная болтовня». Возможно, Радимов отсылает к переводу слова trash – буквально «мусор», «отстой».
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