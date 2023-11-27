Семак о матче с «Динамо»: «Не знаю, насколько принципиально противостояние: московских команд много. У «Зенита» достаточно мотивации»

Сергей Семак не знает, насколько принципиален матч «Зенита» с «Динамо».

Ранее «Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» мемом с тонущим ребенком, намекнув, что московский клуб будут поддерживать всей страной. Петербуржцы в ответ выложил стикерпак «Вы опустились на дно» с отсылкой к оскорбительной фанатской кричалке о «Динамо».

– На ваш взгляд, противостояние с «Динамо» любопытно само по себе с исторической и культурной точки зрения, или времена изменились и пора уже искусственно подогревать к нему интерес инструментами из медиа-футбола: пресс-конференциями в стиле UFC, взаимными оскорблениями и прочим?

– Не знаю, насколько принципиально это противостояние: московских команд достаточно много, и мы часто играем с ними. Думаю, что с учетом частоты матчей вряд ли такие матчи можно называть противостояниям двух столиц. Это игра команд, которые хорошо выступают, играют интересно на мой взгляд.

Что касается искусственного подогрева... Не мне это решать, у нас достаточно мотивации для того, чтобы готовиться к тому матчу, – сказал тренер «Зенита».

«Зенит» против «Динамо» в медиа: здесь и «Маяковский счетчик», и мем с тонущим ребенком

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?