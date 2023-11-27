Семак о матче с «Динамо»: «Не знаю, насколько принципиально противостояние: московских команд много. У «Зенита» достаточно мотивации»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Сергей Семак не знает, насколько принципиален матч «Зенита» с «Динамо».

Ранее «Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» мемом с тонущим ребенком, намекнув, что московский клуб будут поддерживать всей страной. Петербуржцы в ответ выложил стикерпак «Вы опустились на дно» с отсылкой к оскорбительной фанатской кричалке о «Динамо».

– На ваш взгляд, противостояние с «Динамо» любопытно само по себе с исторической и культурной точки зрения, или времена изменились и пора уже искусственно подогревать к нему интерес инструментами из медиа-футбола: пресс-конференциями в стиле UFC, взаимными оскорблениями и прочим?

– Не знаю, насколько принципиально это противостояние: московских команд достаточно много, и мы часто играем с ними. Думаю, что с учетом частоты матчей вряд ли такие матчи можно называть противостояниям двух столиц. Это игра команд, которые хорошо выступают, играют интересно на мой взгляд.

Что касается искусственного подогрева... Не мне это решать, у нас достаточно мотивации для того, чтобы готовиться к тому матчу, – сказал тренер «Зенита».

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17 комментариев

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Спартак Уокер
Если Динамо будет играть как в первом тайме с ЦСКА то они обречены в матче с Зенитом
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Александр Комиссаров
Ответ Nick Crosier
Главное,чтобы следили за костоломами из Динамо.
лучше смотри за своими костоломами и симулянтами,футбол более менее контактный вид спорта,а когда до вашего футболиста бразильского только в корпус играют сразу такие кувырки делаю,гимнасты могут позавидовать
+8
-4
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Зверёк
Семак стабилен,для РПЛ топ тренер.Никто до него так не брал стабильно РПЛ даже с Зенитом.
+6
-3
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vvdimirov
желтой прессе нужно высасывать сенсацию любыми способами, хотя бы самыми низменными или подлыми. Журналистам не интересен сам футбол , его качество.
+2
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Александр Комиссаров
Ответ Алексей Минин
Ну да. Малком, с полугодовой травмой, не даст соврать.
))))
+2
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Валерий Сергеевич
Ответ Nick Crosier
Главное,чтобы следили за костоломами из Динамо.
Следить надо за симулянтами зенитовскими, валяются на газоне, как будто их убили.
+2
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Георгий
если бы московские клубы были мотивированы на питер они бы отбирали у них очки, а так у них на первом месте битва между собой...
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Filipp Gorski
Самое интересное это какие выйдут составы
Основные или полурезерв
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igls54
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igls54
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Удар Кержакова
Вторые составы будут играть и у тех и у других.
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Гусеконь
а дерби с Сочи из Петербурга принципиально?
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Циник Петербургский
Ответ Спартак Уокер
Если Динамо будет играть как в первом тайме с ЦСКА то они обречены в матче с Зенитом
Кубок, из которого трудно вылететь, располагает к некоторым экспериментам со стартовым составом...
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Валерий Сергеевич
Ответ Зверёк
Семак стабилен,для РПЛ топ тренер.Никто до него так не брал стабильно РПЛ даже с Зенитом.
А Романцев?
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Рагнар Лодброк
Ответ Валерий Сергеевич
А Романцев?
он не знает кто это
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Алексей Минин
Ответ Александр Комиссаров
лучше смотри за своими костоломами и симулянтами,футбол более менее контактный вид спорта,а когда до вашего футболиста бразильского только в корпус играют сразу такие кувырки делаю,гимнасты могут позавидовать
Ну да. Малком, с полугодовой травмой, не даст соврать.
+5
-5
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