Гендиректор «Динамо»: «Мне кажется, Александр Медведев исторически поддерживает нас. Посмотрим, что будет во время матча с «Зенитом»

Генеральный директор «Динамо» поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

Команды встретятся в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Ранее председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев после победы СКА над «Спартаком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ пошутил в отношении красно-белых, сказав «страна без мяса».

После заключительного матча женского чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА (2:1), которое принесло команде Санкт-Петербурга чемпионство, Медведев заявил «коней укротили».

«Мне кажется, что Александр Иванович [Медведев] исторически поддерживает «Динамо». Посмотрим, что будет во время матча в среду. Заготовили ли мы какую-то ответку по окончании матча? Всех секретов раскрывать не будем», – сказал Павел Пивоваров.

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