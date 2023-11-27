Гендиректор «Динамо»: «Мне кажется, Александр Медведев исторически поддерживает нас. Посмотрим, что будет во время матча с «Зенитом»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Александр Медведев Спорт-Экспресс Павел Пивоваров Футбол

Генеральный директор «Динамо» поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

Команды встретятся в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Ранее председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев после победы СКА над «Спартаком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ пошутил в отношении красно-белых, сказав «страна без мяса».

После заключительного матча женского чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА (2:1), которое принесло команде Санкт-Петербурга чемпионство, Медведев заявил «коней укротили».

«Мне кажется, что Александр Иванович [Медведев] исторически поддерживает «Динамо». Посмотрим, что будет во время матча в среду. Заготовили ли мы какую-то ответку по окончании матча? Всех секретов раскрывать не будем», – сказал Павел Пивоваров.

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5 комментариев

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Pertinax Gandi
Медведев действительно давний болельщик "Динамо", это общеизвестно. Просто после пребывания на разных постах в питерском футболе и хоккее он предпочитает этого не афишировать.
+10
-2
+8
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argentina10
ну и надо на Медведева шарф Динамовский нацепить, в холодную то Москву.....куда добрее будет выглядеть, чем про тонущих детей и "залупы"..
+5
-1
+4
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валя_стакан
А.Медведев болельщик Динамо, любимый игрок его Мальцев
+4
0
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Сергей48
Комментарий удален пользователем
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exbmw
Поэтому и нынешнее руководство Динамо из Зенита. «П» - помощь.
+1
-1
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argentina10
Ответ Сергей48
Комментарий удален пользователем
РТР???
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