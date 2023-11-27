Анчелотти хочет убедить руководство «Реала» выкупить Кепу (Relevo)
Карло Анчелотти хочет оставить Кепу Аррисабалагу в «Реале».
По данным Relevo, главный тренер «Реала» намерен убедить руководство клуба выкупить Кепу после аренды у «Челси».
Кепа, таким образом, может стать вторым номером в «Реале» в следующем сезоне, а Андрей Лунин может покинуть клуб.
В этом сезоне 29-летний вратарь провел 10 матчей в Ла Лиге, 5 из которых – на ноль. Последние игры Кепа пропустил из-за травмы.
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