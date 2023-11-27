Анчелотти хочет убедить руководство «Реала» выкупить Кепу (Relevo)

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Футбол

Карло Анчелотти хочет оставить Кепу Аррисабалагу в «Реале».

По данным Relevo, главный тренер «Реала» намерен убедить руководство клуба выкупить Кепу после аренды у «Челси».

Кепа, таким образом, может стать вторым номером в «Реале» в следующем сезоне, а Андрей Лунин может покинуть клуб. 

В этом сезоне 29-летний вратарь провел 10 матчей в Ла Лиге, 5 из которых – на ноль. Последние игры Кепа пропустил из-за травмы.

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19 комментариев

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sintenced
Мне кажется, Лунин точно не хуже как второй номер.
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ZZRM
Кепа таким образом плотно на скамейку присядет в следующем сезоне, хотя может быть первым номером в другом клубе. Как мне кажется, сомнительная для него перспектива
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corazón blanco
Зачем? Лунин сейчас доказывает, что он вполне хорош на роль второго номера, а за Кепу нужно запалатить, плюс и зарплату потребует выше, чем у Андрея.
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Rishat Ganiev
если только Андрей уйти хочет. они оба конечно не на уровне Куртуа. но мне кажется иметь одного из лучших киперов и к нему в довесок ещё двух хороших как то жирновато будет. Вот в нападении иметь такой порядок игроков не помешало бы. всё таки вратарская позиция не такая ротационная
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bogdan21101987@icloud.com
Ответ sintenced
Мне кажется, Лунин точно не хуже как второй номер.
Лунин вроде изъявил желание покинуть Реал в конце сезона. Наверное будет искать варианты с постоянной игровой практикой.
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Дядя ТУРА
зачем? есть Куртуа.
Лунин оч даже неплох как второй вариант
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Greg Jackson
Лучше продлить Лунина и давать ему играть иногда с учётом того как Куртуа иногда травмируется отдых ему не будет лишним.
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DonaldBrashear 2.0
Куртуа вернется, будет первым номером, иногда будет отдыхать. зачем это Кепе надо играть, по праздникам? У него все данные есть для игры в основе в хорошем клубе, так что, пусть лучше куда-то перейдет в другой клуб. а если Лунин уйдет, то модно и другого дублера найти, это не самая важная роль в команде.
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Igor Shalamov
Для меня тут больше новость, что Кепе 29, а не 25. Только что был в Бильбао молодым пацаном с перспективой
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Антон Иванов
Шутка про Кепу-тренера.
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Ruslan3132
Если Кепа согласится сидеть вторым номером под Куртуа...
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Антон Иванов
Замену себе готовит?
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Jadie James
Утка не верю
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Mustang Shelby
правильно кепу надо выкупить а третий пускай уходит
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Gon3a1e5@mail.ru
Жаль андрюху тогда. Ждет шанс, получает, доказывает и все не то им опять. Как с навасом. Видите ли не такой пиариный как дегеа был, когда им фло бредил
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