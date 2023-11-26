Анчелотти о 3:0 с «Кадисом»: «Реал» потерял важных игроков, но отлично справился. Иногда сложности повышают мотивацию»
Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Кадисом».
В выездном матче 14-го тура Ла Лиги «Реал» одержал победу со счетом 3:0.
О повреждениях
«У Модрича перегрузка задней поверхности бедра. У Беллингема проблемы с плечом, но с защитой у него все в порядке – сегодня он провел очень хороший матч».
О возвращении Кепы
«Важно, что Лунин был в форме, когда Кепа получил травму. Думаю, он вернется к матчу с «Гранадой».
О ротации в защите
«Выбор был между Рюдигером и Алабой. Начо был хорош на тренировках, и я решил дать Алабе отдохнуть.
Соперники делали много длинных передач, а Рюдигер лучше играет головой и мог бы нам помочь. Все три центральных защитника в порядке, и я буду время от времени ротировать Антонио в следующих матчах».
О мотивации после перерыва на сборные
«Иногда сложности повышают уровень мотивации, и игроки прекрасно это понимают. Все наши потери – это очень важные игроки, но мы хорошо справились, и команда отлично проявила себя на поле», – сказал главный тренер «Реала».
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бчк основным составом (+судья) еле отскакивает от аутсайдера)
Джуд - король! Только перешел в Реал, а уже бьет рекорды. У пацана великое будущее.
Рад возвращению «Мадрида» на 1 месте! Главное - не останавливаться, а с возвращением травмированных, надеюсь, там и останемся до конца чемпионата!🙏