Анчелотти о 3:0 с «Кадисом»: «Реал» потерял важных игроков, но отлично справился. Иногда сложности повышают мотивацию»

Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Кадисом».

В выездном матче 14-го тура « » одержал победу со счетом 3:0.

О повреждениях

«У Модрича перегрузка задней поверхности бедра. У Беллингема проблемы с плечом, но с защитой у него все в порядке – сегодня он провел очень хороший матч».

О возвращении

«Важно, что был в форме, когда Кепа получил травму. Думаю, он вернется к матчу с «Гранадой».

О ротации в защите

«Выбор был между Рюдигером и Алабой. Начо был хорош на тренировках, и я решил дать отдохнуть.

Соперники делали много длинных передач, а Рюдигер лучше играет головой и мог бы нам помочь. Все три центральных защитника в порядке, и я буду время от времени ротировать Антонио в следующих матчах».

О мотивации после перерыва на сборные

«Иногда сложности повышают уровень мотивации, и игроки прекрасно это понимают. Все наши потери – это очень важные игроки, но мы хорошо справились, и команда отлично проявила себя на поле», – сказал главный тренер «Реала».

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