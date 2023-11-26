Анчелотти о 3:0 с «Кадисом»: «Реал» потерял важных игроков, но отлично справился. Иногда сложности повышают мотивацию»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Кадис Давид Алаба Начо Фернандес Антонио Рюдигер Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Кадисом».

В выездном матче 14-го тура Ла Лиги «Реал» одержал победу со счетом 3:0.

О повреждениях

«У Модрича перегрузка задней поверхности бедра. У Беллингема проблемы с плечом, но с защитой у него все в порядке – сегодня он провел очень хороший матч».

О возвращении Кепы

«Важно, что Лунин был в форме, когда Кепа получил травму. Думаю, он вернется к матчу с «Гранадой».

О ротации в защите

«Выбор был между Рюдигером и Алабой. Начо был хорош на тренировках, и я решил дать Алабе отдохнуть.

Соперники делали много длинных передач, а Рюдигер лучше играет головой и мог бы нам помочь. Все три центральных защитника в порядке, и я буду время от времени ротировать Антонио в следующих матчах».

О мотивации после перерыва на сборные

«Иногда сложности повышают уровень мотивации, и игроки прекрасно это понимают. Все наши потери – это очень важные игроки, но мы хорошо справились, и команда отлично проявила себя на поле», – сказал главный тренер «Реала».

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28 комментариев

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Ophiomorph
Как обычно, на ветках Мадрида хейтеры первыми отмечаются и всех минусят подряд.
+43
-2
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Ophiomorph
На самом деле удивительно: столько травмированных, а Мадрид просто летает по полю, при этом будто м запасом. Видно, что игроки действительно получают удовольствие от игры, а не банально отрабатывают.
+40
-2
+38
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войд
Реал вторым составом в гостях на классе делает 3:0
бчк основным составом (+судья) еле отскакивает от аутсайдера)
+44
-11
+33
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ZA.RMA
Ответ scaryclown/
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не расстраивайся
+23
-2
+21
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Azat Umarov
я вот не понимаю чем хуже Лунин от Кепы отлично отыгралься спас от гола пару раз причем один них отрозил шикарным сейвом от гола
+14
-2
+12
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iwannahaveanick
Ответ scaryclown/
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Так тебе тогда нечего комментировать будет
+12
0
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Мансур Абуев
Мощно сыграли, особенно Родриго
+14
-2
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Михаил Сафонов
Ригоберка?🤔🤔🤔
+9
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Jan Paskel
Ответ Ophiomorph
На самом деле удивительно: столько травмированных, а Мадрид просто летает по полю, при этом будто м запасом. Видно, что игроки действительно получают удовольствие от игры, а не банально отрабатывают.
Карло великий мотиватор, при нём даже Янкуловски вспахивал бровку круче трактора
+8
-1
+7
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ZA.RMA
Обычно первый матч после сборных идет тяжело, а тут прям все справились со своими задачами - было приятно смотреть на игру Мадрида
+8
-3
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Нефанатик
Лунин свою работу делает прекрасно. Жаль что Кепа более распивочный. По игре Лунин сильнее будет
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Михаил Сафонов
Матч провели прям на классе, дальше бы так.
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JENNINGS
Ответ scaryclown/
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Не нравится - не читай. Тем более время уже позднее, 23:42, завтра в школу, ложись спать
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The Best 20
Жизнь – нелегкое занятие, а труднее всего первые сто лет
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Франческо Тортик
Родриго - монстр! Два красавчика положил.
Джуд - король! Только перешел в Реал, а уже бьет рекорды. У пацана великое будущее.
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Данияр Жумабекович
Ответ Azat Umarov
я вот не понимаю чем хуже Лунин от Кепы отлично отыгралься спас от гола пару раз причем один них отрозил шикарным сейвом от гола
игра ногами лучше у Кепы
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ta-tosha
Ответ Azat Umarov
я вот не понимаю чем хуже Лунин от Кепы отлично отыгралься спас от гола пару раз причем один них отрозил шикарным сейвом от гола
Кепа паспортист
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songbilong
а некоторые недалёкие верили в победу Кадиса
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neuner
Ответ scaryclown/
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Mustang Shelby
молодцы ребята классно сыграли 👍 если честно не ожидал такого результата
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Алмаз K
Ответ Azat Umarov
я вот не понимаю чем хуже Лунин от Кепы отлично отыгралься спас от гола пару раз причем один них отрозил шикарным сейвом от гола
Лунин хорошо играет на выходе и на Ленточке а Кепа лучше играет ногами и хорошо отдает первый пас. Потом у Лунина случались провалы (хотя может просто не было достаточной практики) и у него проблемы с быстрым розыгрышем.
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JENNINGS
Команда проявила себя именно как Команда!💪
Рад возвращению «Мадрида» на 1 месте! Главное - не останавливаться, а с возвращением травмированных, надеюсь, там и останемся до конца чемпионата!🙏
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Ophiomorph
Ответ katalonec.uz
Этого аутсайдера маргариновые тоже не смогли выиграть
Ты прав на самом деле. Райо так себе соперник для "больших" клубов.
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Gon3a1e5@mail.ru
Качественный матч. Все молодцы
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Cevin Cigan
Ответ Алмаз K
Лунин хорошо играет на выходе и на Ленточке а Кепа лучше играет ногами и хорошо отдает первый пас. Потом у Лунина случались провалы (хотя может просто не было достаточной практики) и у него проблемы с быстрым розыгрышем.
В любом случаи,обычно тренер не меняет выигрышный состав. Если полевые игроки подлежат ротации,в силу карточек,или травм,или усталости,то к вратарям,это не должно иметь дело. Лунину,как говорится прёт,он качественно стоит на страже ворот. Обычно бывают условия,до первого про....ба,но к Лунину какие претензии? За три игры у него два "сухаря" и один пропущенный мяч,а сколько спасений?!!! Здесь я Анчи категорически не поддерживаю!!!
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Eldzheron
Ответ Azat Umarov
я вот не понимаю чем хуже Лунин от Кепы отлично отыгралься спас от гола пару раз причем один них отрозил шикарным сейвом от гола
У Лунина так же самый большой процент сейвов 88% в этом сезоне и лучший показатель по пенкам
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