Гюлер не сыграет с «Валенсией», но у хавбека «Реала» нет рецидива. Кепа выбыл на 3 недели

Арда Гюлер по-прежнему не готов дебютировать за «Реал» из-за травмы.

18-летний турецкий хавбек, купленный летом у «Фенербахче» за 20 миллионов без учета бонусов, еще не играл за «Реал». И в матче 13-го тура с «Валенсией» 11 ноября он тоже не сможет дебютировать.

был в заявке « » на два последних матча, но не выходил на поле. Накануне игры с «Валенсией» он тренировался в спортзале.

«Перед матчем с «Брагой» что-то случилось. Ничего серьезного, но что-то его еще беспокоит. Игрок расстроен, потому что хочет играть.

Это небольшой шаг назад. Это не рецидив старой травмы. У него есть время [во время паузы на игры сборных], чтобы лучше восстановиться», – сказал главный тренер «Реала» .

Кроме того, «сливочные» подтвердили травму вратаря , который получил повреждение на разминке перед матчем Лиги чемпионов с «Брагой» (3:0). У Кепы травма приводящей мышцы правого бедра, он пропустит три недели.

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