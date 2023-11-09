Кепа получил мышечную травму. Вратарь «Реала» пропустит 2-3 недели

Кепа Аррисабалага прошел первые обследования после травмы.

Вратарь « » получил повреждение на разминке перед матчем с «Брагой» в 4-м туре группового этапа чемпионов (3:0).

Сегодня испанец прошел УЗИ, завтра ему сделают МРТ. Согласно предварительному заключению, у голкипера выявлен надрыв отводящей мышцы бедра. Ожидается, что пропустит 2-3 недели.

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