Кепа получил мышечную травму. Вратарь «Реала» пропустит 2-3 недели
Кепа Аррисабалага прошел первые обследования после травмы.
Вратарь «Реала» получил повреждение на разминке перед матчем с «Брагой» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0).
Сегодня испанец прошел УЗИ, завтра ему сделают МРТ. Согласно предварительному заключению, у голкипера выявлен надрыв отводящей мышцы бедра. Ожидается, что Аррисабалага пропустит 2-3 недели.
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