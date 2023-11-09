Кепа получил мышечную травму. Вратарь «Реала» пропустит 2-3 недели

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Кепа Аррисабалага Футбол

Кепа Аррисабалага прошел первые обследования после травмы.

Вратарь «Реала» получил повреждение на разминке перед матчем с «Брагой» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

Сегодня испанец прошел УЗИ, завтра ему сделают МРТ. Согласно предварительному заключению, у голкипера выявлен надрыв отводящей мышцы бедра. Ожидается, что Аррисабалага пропустит 2-3 недели. 

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19 комментариев

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ZA.RMA
Такими темпами Каваминга точно будет стоять на воротах…🥲
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JENNINGS
Здоровья Кепе и удачи Лунину! Надеюсь, Андрей не подведёт! Вчера сыграл просто шикарно!
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Оливер Кан удаляет Роберту
Лунин вчера стоял увереннее, чем Кепа во всех предыдущих матчах.
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Bal Lb
Это конечно печальная новость. Но Лунин вчера действительно показал класс. Видно был зол и голоден на регулярные игры в стартовом составе команды.
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corazón blanco
Здоровья Аррисбалаге, ну вчера Лунин своей игрой доказал, что заслуживает шанс, надеюсь проведет матч с Валенсией на должном уровне.
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f0rmoceft
Шанс для Лунина стать первым выбором для Анчи.
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Real_v_dushe
Надеюсь Лунин сыграет 3 ближайших матча. Это было бы неплохо для него и был бы у него шанс.
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shapor
Ответ Real_v_dushe
Надеюсь Лунин сыграет 3 ближайших матча. Это было бы неплохо для него и был бы у него шанс.
перерыв на матчи сборных. Сыграет с Валенсией, а потом две недели пауза. Не кстати.
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ivan_krylov
Ответ ZA.RMA
Такими темпами Каваминга точно будет стоять на воротах…🥲
он неплохо себя там демонстрирует, судя по его домашнему видео
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Axmat Cecenov
Ответ Олег Попов
Как бы Турбин не усадил на лавку Кепу
Турбин? Кепа, играет за РЕАЛ а не Бенфика. Ошибся, может Лунин.?
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Универсальных - нет. Но на своих позициях - есть)
ну всё, не завидуй:(
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Tristan...
Ответ ZA.RMA
У вас то таких талантов нет))
Универсальных - нет. Но на своих позициях - есть)
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Со следующего сезона будет на тренерской скамье. Этот парень везде гений, походу
У вас то таких талантов нет))
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Tristan...
Ответ ZA.RMA
Такими темпами Каваминга точно будет стоять на воротах…🥲
Со следующего сезона будет на тренерской скамье. Этот парень везде гений, походу
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Олег Попов
Как бы Турбин не усадил на лавку Кепу
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ta-tosha
Отпустить летом Лунина даром в Ливерпуль,и при этом выкупить за 30 лямов Кепу - глупее решения придумать сложно
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alireal
Главное теперь, чтобы Лунин травму не словил
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Bigbadaboom
Когда же эта эпидемия травм закончится
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Leon Petov
На 2-3 недели встанет украинец, максимум на 5
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