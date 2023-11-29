Ростов – ЦСКА, прогноз на матч 29.11.2023, Кубок России, путь РПЛ

В среду, 29 ноября, свой первый матч в рамках плей-офф Кубка России в сезоне 2023/2024 проведут Ростов и ЦСКА. Встреча состоится на домашней арене дончан. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа ЦСКА с форой 0 (1,75).

Ростов

Перед встречей с «армейцами» подопечные Валерия Карпина не без проблем одолели неуступчивый Пари НН в рамках 16 тура РПЛ. Дончане победили с минимальной разницей в счете благодаря точному удару Осипенко с пенальти.

«До гола игра Ростова не отличалась. Всё хотели улучшить позицию, но на таком поле и при такой обороне соперника улучшать смысла нет – будет только хуже. Сделали корректировки в перерыве, команда стала агрессивнее действовать в атаке», – заметил Валерий Карпин.

Отметим, что «желто-синие» набрали неплохую форму. В последних пяти матчах Ростов одержал три победы.

Что касается выступления в Кубке России, то дончане пробились в плей-офф, заняв второе место в группе B. Подопечные Валерия Карпина опередили Урал и Рубин, пропустив на первую строчку московский Локомотив.

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ЦСКА

В минувший уик-энд «армейцы» выдали зрелищный, но неудачный (с точки зрения результата) поединок против Динамо. ЦСКА потерпел поражение в так называемом «братском дерби» со счетом 2:3.

«В обороне должна играть вся команда, поэтому у меня есть претензии ко всем. Так же нужно реализовывать свои моменты.

Во втором тайме нам не хватило сил и ресурсов. Давила прилетел с другого континента, ему было сложно попасть в такую игру и при таких погодных условиях. В опорной зоне мы, наверное, не до конца справились. Ну и в атаке у нас было достаточно людей, которые могли бы обострить.

Три пропущенных гола – это ЧП. Будем исправляться», – резюмировал дерби с Динамо главный тренер «армейцев» Владимир Федотов.

В Кубке России ЦСКА стал победителем группы A. «Армейцы» вышли в плей-офф турнира, оставив позади Оренбург, Сочи и Факел (прямо скажем – не самая суровая компания из всех возможных).

Ростов – ЦСКА: история личных встреч

Суммарно соперники провели друг против друга 69 матчей с учетом всех соревнований. Преимущество в очных схватках на стороне ЦСКА – «армейцы» добыли 37 побед, потерпев 18 поражений. Еще 14 поединков завершились ничейным исходом.

В сезоне 2023/2024 команды успели устроить веселую зарубу в 9 туре РПЛ. «Желто-синие» и «армейцы» порадовали публику супер результативным футболом – 3:3.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Ростов – ЦСКА

Аналитики видят относительно небольшим фаворитом ЦСКА. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на победу подопечных Владимира Федотова с коэффициентом 2,41. В Ростов верят чуть меньше – 2,89. Ничья идет за 3,55.

Также ожидается, что дончане и «красно-синие» снова не будут отсиживаться в обороне. BetBoom предлагает «зарядить» на стандартный тотал больше 2,5 голов с кефом 1,75. Тотал меньше – 2,12.

Валерий Карпин не стесняется активно экспериментировать с составом в Кубке России, давая шанс проявить себя молодым футболистов. В принципе, с учетом выступления «желто-синих», такой подход приносит успех.

Что касается ЦСКА, то «армейцам» необходимо реабилитироваться за провал в матче с Динамо. У Федотова хватает критиков, хотя очевидно, что тренеру приходится работать в условиях серьезного кадрового дефицита.

Мы считаем, ЦСКА более мастеровитой командой и предполагаем, что «армейцы» как минимум не проиграют, пусть даже и на выезде. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на победу «красно-синих» с форой 0 с коэффициентом 1,75.

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