Ростов – ЦСКА, прогноз на матч 29.11.2023, Кубок России, путь РПЛ
В среду, 29 ноября, свой первый матч в рамках плей-офф Кубка России в сезоне 2023/2024 проведут Ростов и ЦСКА. Встреча состоится на домашней арене дончан. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.
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Рекомендованная ставка: победа ЦСКА с форой 0 (1,75).
Ростов
Перед встречей с «армейцами» подопечные Валерия Карпина не без проблем одолели неуступчивый Пари НН в рамках 16 тура РПЛ. Дончане победили с минимальной разницей в счете благодаря точному удару Осипенко с пенальти.
«До гола игра Ростова не отличалась. Всё хотели улучшить позицию, но на таком поле и при такой обороне соперника улучшать смысла нет – будет только хуже. Сделали корректировки в перерыве, команда стала агрессивнее действовать в атаке», – заметил Валерий Карпин.
Отметим, что «желто-синие» набрали неплохую форму. В последних пяти матчах Ростов одержал три победы.
Что касается выступления в Кубке России, то дончане пробились в плей-офф, заняв второе место в группе B. Подопечные Валерия Карпина опередили Урал и Рубин, пропустив на первую строчку московский Локомотив.
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ЦСКА
В минувший уик-энд «армейцы» выдали зрелищный, но неудачный (с точки зрения результата) поединок против Динамо. ЦСКА потерпел поражение в так называемом «братском дерби» со счетом 2:3.
«В обороне должна играть вся команда, поэтому у меня есть претензии ко всем. Так же нужно реализовывать свои моменты.
Во втором тайме нам не хватило сил и ресурсов. Давила прилетел с другого континента, ему было сложно попасть в такую игру и при таких погодных условиях. В опорной зоне мы, наверное, не до конца справились. Ну и в атаке у нас было достаточно людей, которые могли бы обострить.
Три пропущенных гола – это ЧП. Будем исправляться», – резюмировал дерби с Динамо главный тренер «армейцев» Владимир Федотов.
В Кубке России ЦСКА стал победителем группы A. «Армейцы» вышли в плей-офф турнира, оставив позади Оренбург, Сочи и Факел (прямо скажем – не самая суровая компания из всех возможных).
Ростов – ЦСКА: история личных встреч
Суммарно соперники провели друг против друга 69 матчей с учетом всех соревнований. Преимущество в очных схватках на стороне ЦСКА – «армейцы» добыли 37 побед, потерпев 18 поражений. Еще 14 поединков завершились ничейным исходом.
В сезоне 2023/2024 команды успели устроить веселую зарубу в 9 туре РПЛ. «Желто-синие» и «армейцы» порадовали публику супер результативным футболом – 3:3.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Ростов – ЦСКА
Аналитики видят относительно небольшим фаворитом ЦСКА. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на победу подопечных Владимира Федотова с коэффициентом 2,41. В Ростов верят чуть меньше – 2,89. Ничья идет за 3,55.
Также ожидается, что дончане и «красно-синие» снова не будут отсиживаться в обороне. BetBoom предлагает «зарядить» на стандартный тотал больше 2,5 голов с кефом 1,75. Тотал меньше – 2,12.
Валерий Карпин не стесняется активно экспериментировать с составом в Кубке России, давая шанс проявить себя молодым футболистов. В принципе, с учетом выступления «желто-синих», такой подход приносит успех.
Что касается ЦСКА, то «армейцам» необходимо реабилитироваться за провал в матче с Динамо. У Федотова хватает критиков, хотя очевидно, что тренеру приходится работать в условиях серьезного кадрового дефицита.
Мы считаем, ЦСКА более мастеровитой командой и предполагаем, что «армейцы» как минимум не проиграют, пусть даже и на выезде. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на победу «красно-синих» с форой 0 с коэффициентом 1,75.
Где смотреть матч Ростов – ЦСКА
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- Дата проведения
- 29 ноября, 18.15, «Ростов-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 8, автогол Набабкин, 1:1 – 32 Заболотный.
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Ростов –
Медведев, Лангович (Вахания, 46), Терентьев, Прохин (Голенков, 83), Кирш, Игнатов, Акбашев (Глебов, 66), Щетинин, Тугарев, Мохеби (Комаров, 66), Комличенко.
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ЦСКА –
Тороп, Хелвен, Набабкин, Мойзес, Виллиан Роша (Чалов, 46), Гайич, Здьелар, Обляков, Файзуллаев (Лукин, 78), Давила (Агапов, 46), Заболотный.
- Удаление:
- Мойзес (77).