Ростов – ЦСКА, прогноз на матч 29.11.2023, Кубок России, путь РПЛ

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В среду, 29 ноября, свой первый матч в рамках плей-офф Кубка России в сезоне 2023/2024 проведут Ростов и ЦСКА. Встреча состоится на домашней арене дончан. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа ЦСКА с форой 0 (1,75).

Ростов

 

Перед встречей с «армейцами» подопечные Валерия Карпина не без проблем одолели неуступчивый Пари НН в рамках 16 тура РПЛ. Дончане победили с минимальной разницей в счете благодаря точному удару Осипенко с пенальти.

«До гола игра Ростова не отличалась. Всё хотели улучшить позицию, но на таком поле и при такой обороне соперника улучшать смысла нет – будет только хуже. Сделали корректировки в перерыве, команда стала агрессивнее действовать в атаке», – заметил Валерий Карпин.

Отметим, что «желто-синие» набрали неплохую форму. В последних пяти матчах Ростов одержал три победы.

Что касается выступления в Кубке России, то дончане пробились в плей-офф, заняв второе место в группе B. Подопечные Валерия Карпина опередили Урал и Рубин, пропустив на первую строчку московский Локомотив.

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ЦСКА

 

В минувший уик-энд «армейцы» выдали зрелищный, но неудачный (с точки зрения результата) поединок против Динамо. ЦСКА потерпел поражение в так называемом «братском дерби» со счетом 2:3.

«В обороне должна играть вся команда, поэтому у меня есть претензии ко всем. Так же нужно реализовывать свои моменты.

Во втором тайме нам не хватило сил и ресурсов. Давила прилетел с другого континента, ему было сложно попасть в такую игру и при таких погодных условиях. В опорной зоне мы, наверное, не до конца справились. Ну и в атаке у нас было достаточно людей, которые могли бы обострить.

Три пропущенных гола – это ЧП. Будем исправляться», – резюмировал дерби с Динамо главный тренер «армейцев» Владимир Федотов.

В Кубке России ЦСКА стал победителем группы A. «Армейцы» вышли в плей-офф турнира, оставив позади Оренбург, Сочи и Факел (прямо скажем – не самая суровая компания из всех возможных).

Ростов – ЦСКА: история личных встреч

 

Суммарно соперники провели друг против друга 69 матчей с учетом всех соревнований. Преимущество в очных схватках на стороне ЦСКА – «армейцы» добыли 37 побед, потерпев 18 поражений. Еще 14 поединков завершились ничейным исходом.

В сезоне 2023/2024 команды успели устроить веселую зарубу в 9 туре РПЛ. «Желто-синие» и «армейцы» порадовали публику супер результативным футболом – 3:3.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Ростов – ЦСКА

 

Аналитики видят относительно небольшим фаворитом ЦСКА. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на победу подопечных Владимира Федотова с коэффициентом 2,41. В Ростов верят чуть меньше – 2,89. Ничья идет за 3,55.

Также ожидается, что дончане и «красно-синие» снова не будут отсиживаться в обороне. BetBoom предлагает «зарядить» на стандартный тотал больше 2,5 голов с кефом 1,75. Тотал меньше – 2,12.

Валерий Карпин не стесняется активно экспериментировать с составом в Кубке России, давая шанс проявить себя молодым футболистов. В принципе, с учетом выступления «желто-синих», такой подход приносит успех.

Что касается ЦСКА, то «армейцам» необходимо реабилитироваться за провал в матче с Динамо. У Федотова хватает критиков, хотя очевидно, что тренеру приходится работать в условиях серьезного кадрового дефицита.

Мы считаем, ЦСКА более мастеровитой командой и предполагаем, что «армейцы» как минимум не проиграют, пусть даже и на выезде. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на победу «красно-синих» с форой 0 с коэффициентом 1,75.

Где смотреть матч Ростов – ЦСКА

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Ростов – ЦСКА 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
29 ноября, 18.15, «Ростов-Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 8, автогол Набабкин, 1:1 – 32 Заболотный.
РостовМедведев, Лангович (Вахания, 46), Терентьев, Прохин (Голенков, 83), Кирш, Игнатов, Акбашев (Глебов, 66), Щетинин, Тугарев, Мохеби (Комаров, 66), Комличенко.
ЦСКАТороп, Хелвен, Набабкин, Мойзес, Виллиан Роша (Чалов, 46), Гайич, Здьелар, Обляков, Файзуллаев (Лукин, 78), Давила (Агапов, 46), Заболотный.
Предупреждения:
Прохин (14), Давила (27).
Удаление:
Мойзес (77).
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