Где смотреть Ростов – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 29 ноября
В среду, 29 ноября, сыграют Ростов и ЦСКА в первом матче четвертьфинала ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Ростов-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ростов – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.
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