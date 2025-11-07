  • Спортс
6

Гвардиола об «Арсенале» в АПЛ: «Никто не выигрывает титул в начале ноября. «Сити» может лишь побеждать и приближаться к ним»

Пеп Гвардиола об «Арсенале» в АПЛ: никто не выигрывает титул в начале ноября.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о лидерстве «Арсенала» в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» занимают 1-е место с 25 очками, «горожане» идут вторыми, набрав 19 баллов.

«Если они продолжат играть и не пропускать, это [догнать их] будет практически невозможно.

Всегда ждешь, что сможешь стать лучше, а они будут терять очки. Все, что мы можем сделать, – это побеждать и приближаться к ним.

Они наверху последние два-три года, после процесса перестройки клуба и команды. То, что они делают на протяжении двух-трех сезонов, – исключительно.

Но сейчас начало ноября. Никто не выигрывает титул в начале ноября. Его можно потерять, но никто не выигрывает», – заявил Гвардиола.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
