Аль-Айн — Пахтакор: прогноз на матч 28 ноября 2023, Лига чемпионов АФК

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28 ноября пройдут матчи пятого тура групповой стадии азиатской Лиги чемпионов. В рамках группы А сыграют «Аль-Айн» — «Пахтакор». Игра пройдет в Эль-Айне на поле стадиона «Тахнун Бин Мохаммед Стэдиум». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Хозяева получили статус фаворита матча. Команда из ОАЭ выиграла все четыре предыдущие встречи на групповой стадии и возглавляет квартет. Вне зависимости от исхода двух оставшихся матчей команда уже не покинет первое место. «Пахтакор» набрал всего четыре очка на групповой стадии. На счету команды из Ташкента поражения в двух первых турах. В противостоянии с «Ахалом» «львы» одержали домашнюю победу 3:0 и сыграли вничью 1:1 на выезде. С четырьмя очками «Пахтакор» на втором месте в группе А. Столько же очков у идущего третьим «Ахала», на один балл меньше у «Аль-Фейхи».

Противостояние команд насчитывает три матча. В 2015 году команды сыграли дважды в рамках азиатской Лиги чемпионов. «Пахтакор» проиграл домашний матч 0:1, на выезде была ничья 1:1. В рамках первого круга текущего розыгрыша турнира «Аль-Айн» одержал уверенную гостевую победу со счетом 3:0. Дважды коллектив из ОАЭ забил до 25 минуты и потом не упустил преимущество.

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Рекомендованная ставка: гол «Пахтакора», ничья или победа «Пахтакора», ТБ2, ИТБ1 «Пахтакора».

Аль-Айн

 

В рамках восьмого тура чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» набрал три очка. Команда одержала гостевую победу 3:0 над «Шабаб Аль-Ахли». Дважды гости забили до 23 минуты. На 9 отличился Коджо Лаба, на 23 забил Матиас Паласиос. В концовке встречи гости получили право на 11-метровый удар. На 82 минуте Лаба реализовал пенальти и оформил дубль.

В Про-Лиге «Аль-Айн» занимает второе место после восьми туров. На счету команды шесть побед и две ничьи. Разница голов 21:9. От лидера турнира «Аль-Васла» команда отстает на два очка. По пропущенным мячам «Аль-Айн» лидер чемпионата ОАЭ. По забитым команда уступает лидеру турнира два гола. В сезоне 2022/2023 «Аль-Айн» занял второе место в чемпионате ОАЭ.

Результаты «Аль-Айна» в пяти играх:

  • Про-Лига, «Шабаб Аль-Ахли» — «Аль-Айн» 0:3;
  • Лига чемпионов АФК, «Аль-Фейха» — «Аль-Айн» 2:3;
  • Про-Лига, «Аль-Васл» — «Аль-Айн» 3:1;
  • Про-Лига, «Аль-Айн» — «Эмирейтс Клаб» 3:1;
  • Лига чемпионов АФК, «Аль-Айн» — «Аль-Фейха» 4:1.

В 10 официальных матчах на счету команды восемь побед и два поражения. Оба поражения гостевые. Разница голов 29:12. На домашней арене у «Аль-Айна» девять побед и одно поражение. Разница голов 34:12.

Интересные статистические факты по игре «Аль-Айна»:

  • Самые результативные игроки команды в Лиге чемпионов АФК: Коджо Лаба 5+1, Суфиан Рахими 3+2, Алехандро Ромеро 2+2, Эрик Менезес 1+2, Куаме Аутон 2+0;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Коджо Лаба 13+1, Суфиан Рахими 7+4, Эрик Менезес 2+7, Алехандро Ромеро 3+5, Омер Ацили 2+4;
  • «Аль-Айн» победил в 8 из 10 официальных матчах;
  • «Аль-Айн» победил в 9 из 10 домашних матчах;
  • В 9 из 10 домашних матчах «Аль-Айн» забивает более гола;
  • В 4 домашних матчах команда забивает как минимум 3 гола;
  • В 8 из 9 домашних матчах забивали обе команды;
  • В Лиге чемпионов АФК «Аль-Айн» проиграл 6 из 10 домашних матчей;
  • В 5 последних домашних и 9 из 10 домашних матчах турнира команда пропускает;
  • «Аль-Айн» выиграл первый тайм в 6 домашних встречах;
  • В 7 домашних матчах команда забивает в первом тайме;
  • «Аль-Айн» не играет вничью в 20 матчах;
  • В 12 домашних играх команда забивает последний гол.

 Серьезных кадровых потерь нет.

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Пахтакор

 

В рамках 25 тура чемпионата Узбекистана «Пахтакор» одержал гостевую победу 2:1 в матче с «Сурханом». Все три гола были забиты во втором тайме. На 53 минуте счет в матче открыл Дильшод Саитов и вывел гостей вперед. На 66 минуте преимущество «Пахтакора» удвоил Азизбек Тургунбоев. Хозяева сократили отставание в счете на 72 минуте усилиями Силвануса Нимели.

Победа над «Сурханом» принесла ташкентскому клубу досрочный титул чемпиона Узбекистана. За тур до окончания чемпионата «львы» опережают ближайшего соперника на 6 очков. В 25 матчах турнира у «Пахтакора» 16 побед, 5 ничьих и 4 поражения. Разница голов 39:22. Меньше пропустили три команды Суперлиги. По забитым мячам «Пахтакор» уступает АГМК и «Навбахору», у которых 42 и 43 гола.

Результаты «Пахтакора» в пяти последних встречах:

  • Суперлига, «Сурхан» — «Пахтакор» 1:2;
  • Лига чемпионов АФК, «Ахал» — «Пахтакор» 1:1;
  • Суперлига, «Пахтакор» — «Насаф» 1:1;
  • Суперлига, «Бухара» — «Пахтакор» 0:1;
  • Лига чемпионов АФК, «Пахтакор» — «Ахал» 3:0.

На официальном уровне у «львов» четыре победы, четыре ничьи и два поражения в 10 матчах. Оба поражения гостевые. Разница голов на отрезке 14:9. В гостевых встречах у «Пахтакора» четыре победы, три ничьи и три поражения. Разница голов 12:12.

Интересные статические факты по игре «Пахтакора» в сезоне:

  • Самые результативные игроки команды в Лиге чемпионов АФК: Хожимат Эркинов 2+1, Азизбек Тургунбоев 2+0, Дильшод Саитов 0+1, Поллатходжа Холдорхонов 0+1;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Драган Черан 15+0, Азизбек Тургунбоев 7+0, Хожимат Эркинов 4+1, Дильшод Саитов 2+1, Поллатходжа Холдорхонов 2+1;
  • «Пахтакор» не проигрывает в 3 гостевых матчах;
  • «Пахтакор» не проигрывает в 6 официальных матчах;
  • Команда проиграла 6 из 10 матчей в Лиге чемпионов АФК;
  • «Пахтакор» без побед в 8 из 9 матчах турнира;
  • В 6 матчах «Пахтакор» забивает во втором тайме;
  • Обе команды забивают в трех последних играх команды.

Игру с «Аль-Айном» пропустит Одилжон Хамробеков. Полузащитник был удален в последнем матче турнира.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов АФК Аль-Айн — Пахтакор

 

«Аль-Айн» победил во всех матчах групповой стадии. Команда играет дома, где победила в 9 из 10 встречах. У гостей всего одна победа в девяти играх Лиги чемпионов АФК. Несмотря на такую статистику, хозяева получили лишь незначительный перевес в шансах на победу. На многое влияет мотивация. Хозяева уже не опустятся ниже, а «Пахтакору» нужно набирать очки, чтобы не только сохранить вторую строчку, но и быть в числе лучших среди команд, занявших второе место.

Коэффициенты на матч «Аль-Айн» — «Пахтакор» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Аль-Айна» — 2,47;
  • Ничья — 3,35;
  • Победа «Пахтакора» — 2,89;
  • ТБ2,5 — 2,00;
  • ТМ2,5 — 1,82;
  • «Обе забьют — да» — 1,78;
  • «Обе забьют — нет» — 2,03.

Гости оформили чемпионский титул в Суперлиге и теперь могут сосредоточиться на двух последних играх групповой стадии Лиги чемпионов. У «Аль-Айна» сезон в разгаре. Команда пока не на первом месте в чемпионате ОАЭ. Учитывая то, что в Лиге чемпионов АФК главная задача решена, то в оставшихся встречах может быть ротация состава. Это повышает шансы «Пахтакора» взять очки. «Аль-Айн» много забивает в домашних встречах, но регулярно и пропускает. Для ставки на матч выберем ИТБ1 «Пахтакора» с коэффициентом 1,75 по линии букмекерской конторы BetBoom.

Где смотреть матч Аль-Айн — Пахтакор

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Аль-Айн ОАЭ – Пахтакор Ташкент Узбекистан 1:3 (1:0, 0:3)
Дата проведения
28 ноября, 19.00, «Hazza Bin Zayed Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 18 Barout Alharasi, 1:1 – 55 Эркинов, 1:2 – 62 Эркинов, 1:3 – 78 Черан.
Аль-АйнСаид, Almahyoubi Alshamsi (Хашеми, 67), Аль-Балуши, Ali Shaker, Жонатан Сантос, Alshamsi (Паласиос, 62), Abdulla Hasan Al Baloushi (Mohammad Abdullah Abbas, 81), Traoré (Валид, 81), Мохаммед, Ромеро, Barout Alharasi (Epifani Loulendo, 62).
Пахтакор ТашкентПавлюченко, Azmiddinov (Kholdorkhonov, 90), Khamraliev, Сайфиев, Собирхужаев, Kholmatov, Asqarov, Саитов, Тургунбаев (O'rinboyev, 90), Эркинов (Хамдамов, 87), Черан.
Предупреждения:
Azmiddinov (9), Almahyoubi Alshamsi (19), Asqarov (45), Epifani Loulendo (69).

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