Аль-Айн — Пахтакор: прогноз на матч 28 ноября 2023, Лига чемпионов АФК

28 ноября пройдут матчи пятого тура групповой стадии азиатской Лиги чемпионов. В рамках группы А сыграют «Аль-Айн» — «Пахтакор». Игра пройдет в Эль-Айне на поле стадиона «Тахнун Бин Мохаммед Стэдиум». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Хозяева получили статус фаворита матча. Команда из ОАЭ выиграла все четыре предыдущие встречи на групповой стадии и возглавляет квартет. Вне зависимости от исхода двух оставшихся матчей команда уже не покинет первое место. «Пахтакор» набрал всего четыре очка на групповой стадии. На счету команды из Ташкента поражения в двух первых турах. В противостоянии с «Ахалом» «львы» одержали домашнюю победу 3:0 и сыграли вничью 1:1 на выезде. С четырьмя очками «Пахтакор» на втором месте в группе А. Столько же очков у идущего третьим «Ахала», на один балл меньше у «Аль-Фейхи».

Противостояние команд насчитывает три матча. В 2015 году команды сыграли дважды в рамках азиатской Лиги чемпионов. «Пахтакор» проиграл домашний матч 0:1, на выезде была ничья 1:1. В рамках первого круга текущего розыгрыша турнира «Аль-Айн» одержал уверенную гостевую победу со счетом 3:0. Дважды коллектив из ОАЭ забил до 25 минуты и потом не упустил преимущество.

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Рекомендованная ставка: гол «Пахтакора», ничья или победа «Пахтакора», ТБ2, ИТБ1 «Пахтакора».

Аль-Айн

В рамках восьмого тура чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» набрал три очка. Команда одержала гостевую победу 3:0 над «Шабаб Аль-Ахли». Дважды гости забили до 23 минуты. На 9 отличился Коджо Лаба, на 23 забил Матиас Паласиос. В концовке встречи гости получили право на 11-метровый удар. На 82 минуте Лаба реализовал пенальти и оформил дубль.

В Про-Лиге «Аль-Айн» занимает второе место после восьми туров. На счету команды шесть побед и две ничьи. Разница голов 21:9. От лидера турнира «Аль-Васла» команда отстает на два очка. По пропущенным мячам «Аль-Айн» лидер чемпионата ОАЭ. По забитым команда уступает лидеру турнира два гола. В сезоне 2022/2023 «Аль-Айн» занял второе место в чемпионате ОАЭ.

Результаты «Аль-Айна» в пяти играх:

Про-Лига, «Шабаб Аль-Ахли» — «Аль-Айн» 0:3;

Лига чемпионов АФК, «Аль-Фейха» — «Аль-Айн» 2:3;

Про-Лига, «Аль-Васл» — «Аль-Айн» 3:1;

Про-Лига, «Аль-Айн» — «Эмирейтс Клаб» 3:1;

Лига чемпионов АФК, «Аль-Айн» — «Аль-Фейха» 4:1.

В 10 официальных матчах на счету команды восемь побед и два поражения. Оба поражения гостевые. Разница голов 29:12. На домашней арене у «Аль-Айна» девять побед и одно поражение. Разница голов 34:12.

Интересные статистические факты по игре «Аль-Айна»:

Самые результативные игроки команды в Лиге чемпионов АФК: Коджо Лаба 5+1, Суфиан Рахими 3+2, Алехандро Ромеро 2+2, Эрик Менезес 1+2, Куаме Аутон 2+0;

Самые результативные игроки в сезоне: Коджо Лаба 13+1, Суфиан Рахими 7+4, Эрик Менезес 2+7, Алехандро Ромеро 3+5, Омер Ацили 2+4;

«Аль-Айн» победил в 8 из 10 официальных матчах;

«Аль-Айн» победил в 9 из 10 домашних матчах;

В 9 из 10 домашних матчах «Аль-Айн» забивает более гола;

В 4 домашних матчах команда забивает как минимум 3 гола;

В 8 из 9 домашних матчах забивали обе команды;

В Лиге чемпионов АФК «Аль-Айн» проиграл 6 из 10 домашних матчей;

В 5 последних домашних и 9 из 10 домашних матчах турнира команда пропускает;

«Аль-Айн» выиграл первый тайм в 6 домашних встречах;

В 7 домашних матчах команда забивает в первом тайме;

«Аль-Айн» не играет вничью в 20 матчах;

В 12 домашних играх команда забивает последний гол.

Серьезных кадровых потерь нет.

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Пахтакор

В рамках 25 тура чемпионата Узбекистана «Пахтакор» одержал гостевую победу 2:1 в матче с «Сурханом». Все три гола были забиты во втором тайме. На 53 минуте счет в матче открыл Дильшод Саитов и вывел гостей вперед. На 66 минуте преимущество «Пахтакора» удвоил Азизбек Тургунбоев. Хозяева сократили отставание в счете на 72 минуте усилиями Силвануса Нимели.

Победа над «Сурханом» принесла ташкентскому клубу досрочный титул чемпиона Узбекистана. За тур до окончания чемпионата «львы» опережают ближайшего соперника на 6 очков. В 25 матчах турнира у «Пахтакора» 16 побед, 5 ничьих и 4 поражения. Разница голов 39:22. Меньше пропустили три команды Суперлиги. По забитым мячам «Пахтакор» уступает АГМК и «Навбахору», у которых 42 и 43 гола.

Результаты «Пахтакора» в пяти последних встречах:

Суперлига, «Сурхан» — «Пахтакор» 1:2;

Лига чемпионов АФК, «Ахал» — «Пахтакор» 1:1;

Суперлига, «Пахтакор» — «Насаф» 1:1;

Суперлига, «Бухара» — «Пахтакор» 0:1;

Лига чемпионов АФК, «Пахтакор» — «Ахал» 3:0.

На официальном уровне у «львов» четыре победы, четыре ничьи и два поражения в 10 матчах. Оба поражения гостевые. Разница голов на отрезке 14:9. В гостевых встречах у «Пахтакора» четыре победы, три ничьи и три поражения. Разница голов 12:12.

Интересные статические факты по игре «Пахтакора» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Лиге чемпионов АФК: Хожимат Эркинов 2+1, Азизбек Тургунбоев 2+0, Дильшод Саитов 0+1, Поллатходжа Холдорхонов 0+1;

Самые результативные игроки в сезоне: Драган Черан 15+0, Азизбек Тургунбоев 7+0, Хожимат Эркинов 4+1, Дильшод Саитов 2+1, Поллатходжа Холдорхонов 2+1;

«Пахтакор» не проигрывает в 3 гостевых матчах;

«Пахтакор» не проигрывает в 6 официальных матчах;

Команда проиграла 6 из 10 матчей в Лиге чемпионов АФК;

«Пахтакор» без побед в 8 из 9 матчах турнира;

В 6 матчах «Пахтакор» забивает во втором тайме;

Обе команды забивают в трех последних играх команды.

Игру с «Аль-Айном» пропустит Одилжон Хамробеков. Полузащитник был удален в последнем матче турнира.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов АФК Аль-Айн — Пахтакор

«Аль-Айн» победил во всех матчах групповой стадии. Команда играет дома, где победила в 9 из 10 встречах. У гостей всего одна победа в девяти играх Лиги чемпионов АФК. Несмотря на такую статистику, хозяева получили лишь незначительный перевес в шансах на победу. На многое влияет мотивация. Хозяева уже не опустятся ниже, а «Пахтакору» нужно набирать очки, чтобы не только сохранить вторую строчку, но и быть в числе лучших среди команд, занявших второе место.

Коэффициенты на матч «Аль-Айн» — «Пахтакор» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Аль-Айна» — 2,47;

Ничья — 3,35;

Победа «Пахтакора» — 2,89;

ТБ2,5 — 2,00;

ТМ2,5 — 1,82;

«Обе забьют — да» — 1,78;

«Обе забьют — нет» — 2,03.

Гости оформили чемпионский титул в Суперлиге и теперь могут сосредоточиться на двух последних играх групповой стадии Лиги чемпионов. У «Аль-Айна» сезон в разгаре. Команда пока не на первом месте в чемпионате ОАЭ. Учитывая то, что в Лиге чемпионов АФК главная задача решена, то в оставшихся встречах может быть ротация состава. Это повышает шансы «Пахтакора» взять очки. «Аль-Айн» много забивает в домашних встречах, но регулярно и пропускает. Для ставки на матч выберем ИТБ1 «Пахтакора» с коэффициентом 1,75 по линии букмекерской конторы BetBoom.

Где смотреть матч Аль-Айн — Пахтакор

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