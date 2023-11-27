Аршавин о словах Гафина про основанный москвичом Петербург: «Петербург отправил в Москву десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна»
Андрей Аршавин отреагировал на слова Дмитрия Гафина.
Ранее председателя правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу хоккейного СКА над «Спартаком» фразой «страна без мяса».
После того, как женская футбольная команда «Зенита» победила ЦСКА и выиграла чемпионат России, Медведев заявил, что петербургский клуб «укоротил коней», добавив, что Санкт-Петербург будет доказывать, что является футбольной столицей России.
«Мы относимся с уважением ко всем соперникам. Особенно мы хорошо относимся к Петербургу, который основал москвич. Такой город мы не можем не уважать», – так член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на заявления Медведева.
«Петербург ответил взаимной помощью и отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна. Даже мне пришлось на базу «Динамо» приехать, чтобы их проклятье снимать, заразить их духом победителя, сами не ожидали как быстро сработало – вот уже на третье место поднялись», – заявил Аршавин.
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Юрий в Киеве правил после основания Москвы. Родился и вырос тоже не там.
Первое упоминание о Москве датировано 1147 годом.
Это не значит, что Москва была основана кем-то в 1147, а лишь то, что о ней написали.
Киев фактически основан и начал развиваться с приходом Аскольда и Дира, дружинников Рюрика.
Получается, что Киев основали варяги из Новгорода.
Тут докапываться не до чего не нужно, у нас единая история, мы происходим от одних корней.
А Новгородская, Киевская, Владимирская, Московская Русь и далее Империя со столицей в Петербурге и СССР со столицей в Москве- это одно и тоже государство, в разных итерациях.
Казалось бы ничего сложного, а какой вызывает диссонанс у некоторых.
Наши борцы с режимом ее не признают
Ну тут они работают. А там то что делать?
у них всё получилось. а ваше благополучие никогда не было целью
ты путаешь понятие "государство" с "территориями".
Что до цвета кожи, то баннер "мы играем белыми" на матче с ЦСКА был про шахматы, наверное.
А "11 номер только для Тихонова. Манки гоу хоум" или "Робсон убирайся из России" тоже детские шалости.