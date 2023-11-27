Аршавин о словах Гафина про основанный москвичом Петербург: «Петербург отправил в Москву десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна»

Андрей Аршавин отреагировал на слова Дмитрия Гафина.

Ранее председателя правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу хоккейного СКА над «Спартаком» фразой «страна без мяса».

После того, как женская футбольная команда «Зенита» победила ЦСКА и выиграла чемпионат России, Медведев заявил, что петербургский клуб «укоротил коней», добавив, что Санкт-Петербург будет доказывать, что является футбольной столицей России.

«Мы относимся с уважением ко всем соперникам. Особенно мы хорошо относимся к Петербургу, который основал москвич. Такой город мы не можем не уважать», – так член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на заявления Медведева.

«Петербург ответил взаимной помощью и отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна. Даже мне пришлось на базу « » приехать, чтобы их проклятье снимать, заразить их духом победителя, сами не ожидали как быстро сработало – вот уже на третье место поднялись», – заявил .

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