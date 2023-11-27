Аршавин о словах Гафина про основанный москвичом Петербург: «Петербург отправил в Москву десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Медведев Дмитрий Гафин Футбол

Андрей Аршавин отреагировал на слова Дмитрия Гафина.

Ранее председателя правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу хоккейного СКА над «Спартаком» фразой «страна без мяса».

После того, как женская футбольная команда «Зенита» победила ЦСКА и выиграла чемпионат России, Медведев заявил, что петербургский клуб «укоротил коней», добавив, что Санкт-Петербург будет доказывать, что является футбольной столицей России.

«Мы относимся с уважением ко всем соперникам. Особенно мы хорошо относимся к Петербургу, который основал москвич. Такой город мы не можем не уважать», – так член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на заявления Медведева.

«Петербург ответил взаимной помощью и отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна. Даже мне пришлось на базу «Динамо» приехать, чтобы их проклятье снимать, заразить их духом победителя, сами не ожидали как быстро сработало – вот уже на третье место поднялись», – заявил Аршавин.

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65 комментариев

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bevooch
А ещё Петербург уж 25 лет как отправляет десант в Москву, чтобы всю страну с колен поднять. Пока не получилось, но времени на раскачку нет, нужно сплотиться и потерпеть.
+180
-33
+147
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Camry163
Петербург основал москвич, Москву основал киевлянин. Вы там осторожнее, такое выкопаете себе на голову 😂
+116
-34
+82
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Иосиф Сталин
Ответ Camry163
Петербург основал москвич, Москву основал киевлянин. Вы там осторожнее, такое выкопаете себе на голову 😂
Только вот русские князья в Киев пришли из Новгорода
+64
-4
+60
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Semen B
Ответ Camry163
Петербург основал москвич, Москву основал киевлянин. Вы там осторожнее, такое выкопаете себе на голову 😂
Какой ещё нафиг киевлянин?
Юрий в Киеве правил после основания Москвы. Родился и вырос тоже не там.
+50
-6
+44
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lovec23
С интересом наблюдаем борьбу за звание самого чванливого города страны
+21
-4
+17
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Dinamit555
Ответ Camry163
Петербург основал москвич, Москву основал киевлянин. Вы там осторожнее, такое выкопаете себе на голову 😂
Какой киевлянин основал Москву?
Первое упоминание о Москве датировано 1147 годом.
Это не значит, что Москва была основана кем-то в 1147, а лишь то, что о ней написали.

Киев фактически основан и начал развиваться с приходом Аскольда и Дира, дружинников Рюрика.
Получается, что Киев основали варяги из Новгорода.

Тут докапываться не до чего не нужно, у нас единая история, мы происходим от одних корней.

А Новгородская, Киевская, Владимирская, Московская Русь и далее Империя со столицей в Петербурге и СССР со столицей в Москве- это одно и тоже государство, в разных итерациях.

Казалось бы ничего сложного, а какой вызывает диссонанс у некоторых.
+17
-5
+12
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arspurs9
Ответ Owen_the_Simple
Один из самых глупых баннеров на моей памяти. Первый же логичный вопрос "А для вас не столица?".
Куда ему до лучшего перфоманса Зенита в истории с Яшиным и Динамо)
+8
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MikhaL
Наш город - ваша столица. Тот баннер от спартачей до сих пор актуален.
+16
-9
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Russ Ivan
Ответ Иосиф Сталин
Только вот русские князья в Киев пришли из Новгорода
А в Новгород они пришли из Старой Ладоги...
+6
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Ярик01
Комплексы
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arspurs9
Ответ Owen_the_Simple
Или двух спартаковских свастонов в Ярославле, поздравления Гитлера с юбилеем в Казани или "бышовца" на матче с Нальчиком.
Человек, у которого в официальном заявлении фанатов указывается на цвет кожи игроков клуба рассказывает про свастику? Ну ну:)
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Filimon4ik
Аршавин не хочет прокомментировать слова Медведева?
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Виталик Украинский
Ответ Dyman
краснощекий умственными способностями никогда не блистал
степашкин?
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Serkan_Ballboy
Ответ Александр Жердин
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Ну дак, это благодаря политике дзюдоиста)
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mpFreeman
Петербург отправил в Москву десант своих сотрудников, чтобы опустить Россию на дно.
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Вован Мельников
Ответ Semen B
Какой ещё нафиг киевлянин? Юрий в Киеве правил после основания Москвы. Родился и вырос тоже не там.
История це лженаука
Наши борцы с режимом ее не признают
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Red A.
Вы не могли бы тут одного сотрудника отправить обратно в Питер?
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Semen B
Ответ НеПотерплю!
Комментарий удален модератором
Это видно.
Ну тут они работают. А там то что делать?
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JBa
Ответ bevooch
А ещё Петербург уж 25 лет как отправляет десант в Москву, чтобы всю страну с колен поднять. Пока не получилось, но времени на раскачку нет, нужно сплотиться и потерпеть.
почему не получилось?

у них всё получилось. а ваше благополучие никогда не было целью
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Bill Zapulil
Это уже не решить колкими выпадами сторон, оскорбления нанесены тяжелые. Даёшь бой Медведева и Гафина!
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ilmir84
Ответ bevooch
А ещё Петербург уж 25 лет как отправляет десант в Москву, чтобы всю страну с колен поднять. Пока не получилось, но времени на раскачку нет, нужно сплотиться и потерпеть.
все 25 лет они усиленно стараются с целью положить страну горизонтально и глубже. но пока можно разбогатеть на ресурсах, не перестанут трудится на этом поприще
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Nickolay Lyskov
Ответ bevooch
А ещё Петербург уж 25 лет как отправляет десант в Москву, чтобы всю страну с колен поднять. Пока не получилось, но времени на раскачку нет, нужно сплотиться и потерпеть.
Не раскачивайте ботик.
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Насонов Дмитрий
Ответ Александр Жердин
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Раньше только москва, а теперь еще и питер уселся(((
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Dinamik1
А жирует питер за счет газа из Томска Тюмени.
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AIBOLIT66
Какой культурный срач!
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Максим Семин
Не пойму, что Андрея так обидело. Ещё кстати Пушкин в Москве родился. Это факты
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Ярик01
Ответ Camry163
Петербург основал москвич, Москву основал киевлянин. Вы там осторожнее, такое выкопаете себе на голову 😂
В Суздале в момент упоминания о Москве сидел Ю.Долгорукий.
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La Crosse Bobcats
Ответ Мелкие лавочники
провинциальные комплексы...
у кого из них? )) у Гафина или Медведева? xDD
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Ничего Нового
Ответ bevooch
А ещё Петербург уж 25 лет как отправляет десант в Москву, чтобы всю страну с колен поднять. Пока не получилось, но времени на раскачку нет, нужно сплотиться и потерпеть.
А всё почему - потому что Аршавина среди них не было!
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atomio
Ответ Dinamit555
Какой киевлянин основал Москву? Первое упоминание о Москве датировано 1147 годом. Это не значит, что Москва была основана кем-то в 1147, а лишь то, что о ней написали. Киев фактически основан и начал развиваться с приходом Аскольда и Дира, дружинников Рюрика. Получается, что Киев основали варяги из Новгорода. Тут докапываться не до чего не нужно, у нас единая история, мы происходим от одних корней. А Новгородская, Киевская, Владимирская, Московская Русь и далее Империя со столицей в Петербурге и СССР со столицей в Москве- это одно и тоже государство, в разных итерациях. Казалось бы ничего сложного, а какой вызывает диссонанс у некоторых.
это одно и тоже государство, в разных итерациях (с)

ты путаешь понятие "государство" с "территориями".
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Дави На кнопы
Сашку Димка покусал.
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НеПотерплю!
Ответ Semen B
Какой ещё нафиг киевлянин? Юрий в Киеве правил после основания Москвы. Родился и вырос тоже не там.
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Machine Head
Аршавин ты чего так расдухарился. Расскажи какой десант поднимал Зенит со дна. Вы на том дне побольше нашего плавали в десять раз . Целый Газпром с Наметкина трудился , видимо .
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dimur
Битва фриков в разгаре. Запасаемся попкорном.
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Мелкие лавочники
провинциальные комплексы...
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Павел Мельников
Ответ Owen_the_Simple
"Рассказывает" в каком смысле? Свастик спартаковских не было в Ярославле? Что до цвета кожи, то баннер "мы играем белыми" на матче с ЦСКА был про шахматы, наверное. А "11 номер только для Тихонова. Манки гоу хоум" или "Робсон убирайся из России" тоже детские шалости.
Наверное. ))) А про "в цветах Зенита нет черного", наверное, вообще не было. Гыг. В 99% случаев все фанатье радикально правое. В остающемся 1% - радикально левое (не про Россию).
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Owen_the_Simple
Ответ arspurs9
Человек, у которого в официальном заявлении фанатов указывается на цвет кожи игроков клуба рассказывает про свастику? Ну ну:)
"Рассказывает" в каком смысле? Свастик спартаковских не было в Ярославле?
Что до цвета кожи, то баннер "мы играем белыми" на матче с ЦСКА был про шахматы, наверное.
А "11 номер только для Тихонова. Манки гоу хоум" или "Робсон убирайся из России" тоже детские шалости.
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zer
какая разница кто и кого основал? столетия прошли с тех пор. вроде взрослые люди, а ерундой страдают
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justbored
Детский сад, трусы на лямках.
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Owen_the_Simple
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шедевр безумия - это министерство счастья
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schwein
Ответ Сергей Гаряшин
просто Москва футбольный город,а Питер,скорее про фигурное катание
Футбольный город, в котором ходить на футбол не принято. На 20 миллионную агломерацию в лучшие годы 80 тысяч зрителей еле набирали.
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schwein
Ответ Owen_the_Simple
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Да в курсе да. У меня вообще возникают сомнения, что это и не человек даже, а нейросеть.
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Owen_the_Simple
Ответ schwein
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schwein
Ответ Wiley Fox
Аршавин, как уроженец СПб, лучше бы озаботился проблемой, почему в составе зенита москвичей больше, чем местных с городища-на-мойке С момента основания это город плебеев, или переселенцев, если перевести на понятный русский Смешно, что в Питере особо гордятся украинским словом поребрик
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sp.msk.86
Ответ Serkan_Ballboy
Ну дак, это благодаря политике дзюдоиста)
У вас странное представление о Политике ВВ
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Александр Жердин
Ответ bevooch
А ещё Петербург уж 25 лет как отправляет десант в Москву, чтобы всю страну с колен поднять. Пока не получилось, но времени на раскачку нет, нужно сплотиться и потерпеть.
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