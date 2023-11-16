Член совета директоров «Динамо»: «Безбородов – качественный арбитр. То, что было в Сочи, это сугубо проблема нашей команды»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Владислав Безбородов Сочи Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин назвал Владислава Безбородова качественным арбитром.

Судья обслуживал гостевой матч «Динамо» с «Сочи» (3:3) в 14-м туре Мир РПЛ.

«Я не думаю, что этот эпизод повлиял на исход матча. Но, как я сказал после игры с «Сочи», этот эпизод является такой иллюстрацией к стилю судейства конкретно в этом матче Владислава Безбородова.

Вообще Владислав Безбородов по всей работе в российском чемпионате, безусловно, является опытным, авторитетным и качественным арбитром. Но конкретно в этой игре данный момент был достаточно симптоматичным к тому, что в дальнейшем происходило на футбольном поле.

Но я еще раз повторюсь: то, что было в Сочи, то, что мы не смогли завоевать три очка, это сугубо проблема нашей команды», — сказал член совета директоров «Динамо».

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2 комментария

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Антон Бывалов
Че он несет? Газпрома испугался безхребетный?
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Struzhok
Да и президент страны у нас неплохой, и курс партии правильный, добавил он
+1
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