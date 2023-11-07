Член совдира «Динамо» Гафин: «Судейство Безбородова было направлено на то, чтобы помочь «Сочи» уйти с последнего места. Пенальти, трактовка одинаковых эпизодов в их пользу...»
Дмитрий Гафин охарактеризовал судейство Владислава Безбородова как предвзятое.
«Хочется сказать, что по результату вновь потеряли очки, которые, на мой взгляд, должны были брать. Были в первом тайме отрезки хорошего футбола, мы забили красивые голы. К сожалению, пропустили то, что не должны были пропускать, здесь хочется отметить характер «Сочи».
В очередной раз хочется сказать, что нам нужно работать над тем, чтобы в таких матчах забирали свои очки, у нас для этого все есть.
И не могу не сказать о том, что то судейство, которое Безбородов продемонстрировал, очевидно, было направлено на то, чтобы помочь «Сочи» уйти с последнего места. Пенальти, трактовка одинаковых эпизодов в пользу «Сочи»...
Это не оправдание за потерянные очки, но это то, что мы видим. Даже показанная на последних минутах красная карточка [игроку «Сочи» Марсело Алвесу] для людей, которые понимают, что происходит на поле, не изменит ощущение от этого домашнего судейства», – сказал член совета директоров «Динамо» после игры, завершившейся со счетом 3:3.
Странный пенальти от Безбородова и камбэк «Сочи» с 1:3. Вот это ничья у «Динамо»
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