Член совдира «Динамо» Гафин: «Судейство Безбородова было направлено на то, чтобы помочь «Сочи» уйти с последнего места. Пенальти, трактовка одинаковых эпизодов в их пользу...»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Владислав Безбородов ТАСС Сочи Марсело Алвес Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин охарактеризовал судейство Владислава Безбородова как предвзятое.

«Хочется сказать, что по результату вновь потеряли очки, которые, на мой взгляд, должны были брать. Были в первом тайме отрезки хорошего футбола, мы забили красивые голы. К сожалению, пропустили то, что не должны были пропускать, здесь хочется отметить характер «Сочи».

В очередной раз хочется сказать, что нам нужно работать над тем, чтобы в таких матчах забирали свои очки, у нас для этого все есть.

И не могу не сказать о том, что то судейство, которое Безбородов продемонстрировал, очевидно, было направлено на то, чтобы помочь «Сочи» уйти с последнего места. Пенальти, трактовка одинаковых эпизодов в пользу «Сочи»...

Это не оправдание за потерянные очки, но это то, что мы видим. Даже показанная на последних минутах красная карточка [игроку «Сочи» Марсело Алвесу] для людей, которые понимают, что происходит на поле, не изменит ощущение от этого домашнего судейства», – сказал член совета директоров «Динамо» после игры, завершившейся со счетом 3:3.

Странный пенальти от Безбородова и камбэк «Сочи» с 1:3. Вот это ничья у «Динамо»

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3 комментария

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Дмитрий9779
Игра от обороны с начала второго тайма,вот о чем надо спрашивать с тренерского штаба Пенка левая,но у нас на Чистякове за такое ставили,в итоге она не повлияла на исход, безобразная игра в обороне,да,была.
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