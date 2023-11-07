Гендиректор «Сочи»: «Мы хотим уйти с последнего места, поэтому меняемся. По последним играм ситуация идет к лучшему»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Владислав Безбородов Сочи Дмитрий Рубашко Дмитрий Гафин Футбол

Гендиректор «Сочи» оценил слова Дмитрия Гафина о судействе Владислава Безбородова.

Член совета директоров «Динамо» раскритиковал работу арбитра в матче с южанами (3:3) в Мир РПЛ.

«Это эмоции. Я считаю, что «Сочи» по последним играм ситуация идет к лучшему. Сказали так. Да, естественно, мы хотим уйти с последнего места, поэтому меняемся.

Будет ли клуб подавать запрос в ЭСК? Сегодня будем решать, как посмотрим все моменты», — сказал Дмитрий Рубашко.

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2 комментария

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Dinamik1
Мы хотим уйти с последнего места по этому заряжаем судей по полной программе.
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Dinamik1
Мы хотим уйти с последнего места по этому заряжаем судей по полной программе.
это все таланты ротенбергов
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