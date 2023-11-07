Гендиректор «Сочи»: «Мы хотим уйти с последнего места, поэтому меняемся. По последним играм ситуация идет к лучшему»
Гендиректор «Сочи» оценил слова Дмитрия Гафина о судействе Владислава Безбородова.
Член совета директоров «Динамо» раскритиковал работу арбитра в матче с южанами (3:3) в Мир РПЛ.
«Это эмоции. Я считаю, что «Сочи» по последним играм ситуация идет к лучшему. Сказали так. Да, естественно, мы хотим уйти с последнего места, поэтому меняемся.
Будет ли клуб подавать запрос в ЭСК? Сегодня будем решать, как посмотрим все моменты», — сказал Дмитрий Рубашко.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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