Митома мог перейти в «Динамо» до «Брайтона», заявил Гафин: «Зарплату запросили колоссальную, в 10 раз больше, чем получал до этого»
Вингер «Брайтона» Каору Митома мог оказаться в «Динамо».
Об этом рассказал член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин.
– Кто из звезд АПЛ мог перейти в «Динамо»?
– Митома. Мы с ним общались, когда он играл в своем японском клубе [Кавасаки Фронтале]. У нас была доля скепсиса – насколько я помню, ему было 23-24 года, и это был его первый сезон в J-League после перехода из студенческого футбола.
Мы решили рискнуть, но на последней стадии переговоров они запросили колоссальную зарплату, объясняя это тем, что у Митомы есть вариант с клубом из АПЛ. Мы думали, блеф это или нет, но спустя время стало понято – не блеф. Зарплату они запросили в десять раз больше, чем он получал до этого.
Этого игрока нашел селекционер Нариман Акавов, – заявил Гафин.
В 12 матчах нынешнего сезона АПЛ вингер сборной Японии забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Статистика Митомы – здесь.
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