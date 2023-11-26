Митома мог перейти в «Динамо» до «Брайтона», заявил Гафин: «Зарплату запросили колоссальную, в 10 раз больше, чем получал до этого»

Вингер «Брайтона» Каору Митома мог оказаться в «Динамо».

Об этом рассказал член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин.

– Кто из звезд АПЛ мог перейти в « »?

– Митома. Мы с ним общались, когда он играл в своем японском клубе [ ]. У нас была доля скепсиса – насколько я помню, ему было 23-24 года, и это был его первый сезон в J-League после перехода из студенческого футбола.

Мы решили рискнуть, но на последней стадии переговоров они запросили колоссальную зарплату, объясняя это тем, что у Митомы есть вариант с клубом из АПЛ. Мы думали, блеф это или нет, но спустя время стало понято – не блеф. Зарплату они запросили в десять раз больше, чем он получал до этого.

Этого игрока нашел селекционер , – заявил Гафин.

В 12 матчах нынешнего сезона вингер сборной Японии забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Статистика Митомы – здесь.

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