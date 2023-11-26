Митома мог перейти в «Динамо» до «Брайтона», заявил Гафин: «Зарплату запросили колоссальную, в 10 раз больше, чем получал до этого»

Теги Кавасаки Фронтале премьер-лига Россия премьер-лига Англия Динамо Москва Брайтон Каору Митома Нариман Акавов Дмитрий Гафин Футбол

Вингер «Брайтона» Каору Митома мог оказаться в «Динамо».

Об этом рассказал член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин.

– Кто из звезд АПЛ мог перейти в «Динамо»?

– Митома. Мы с ним общались, когда он играл в своем японском клубе [Кавасаки Фронтале]. У нас была доля скепсиса – насколько я помню, ему было 23-24 года, и это был его первый сезон в J-League после перехода из студенческого футбола.

Мы решили рискнуть, но на последней стадии переговоров они запросили колоссальную зарплату, объясняя это тем, что у Митомы есть вариант с клубом из АПЛ. Мы думали, блеф это или нет, но спустя время стало понято – не блеф. Зарплату они запросили в десять раз больше, чем он получал до этого.

Этого игрока нашел селекционер Нариман Акавов, – заявил Гафин.

В 12 матчах нынешнего сезона АПЛ вингер сборной Японии забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Статистика Митомы – здесь.

Каору Митома – новая звезда «Брайтона». Он прерывал карьеру ради универа и защитил диплом про дриблинг

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7 комментариев

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ман сити фейк
Митома спас карьеру
+70
-13
+57
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ta-tosha
Конечно зарплату запросили с РПЛ космическую. Будешь сам дважы лохом, если не разведешь лоха
+21
-5
+16
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Рокко Сиффредди
Ответ sebastian1410
У каждого селекционера в РПЛ есть история о том, как он самый первый в мире нашел и почти привез в Россию будущую мировую звезду - Агуэро, ван Дейк, Салах, Мане, Неймар, Тевез и многие другие могли бы играть в РПЛ.
Не только у селекционера. Жора -ипотека часто рассказывает как нашел в ФМ Фреди Гуарина и подписал его в свой спартачок .
+3
-2
+1
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