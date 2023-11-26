PR-агент Дзагоева: «Алан проведет с семьей в Испании несколько месяцев, с Березуцким поиграет в падел. Планирует получить тренерскую лицензию в следующем году»

Алан Дзагоев поле завершения карьеры планирует стать тренером.

Об этом рассказала PR-менеджер Дарья Арсланова, занимающаяся медийным сопровождением Дзагоева.

33-летний полузащитник объявил о завершении карьеры на прошлой неделе. Последним его клубом была греческая «Ламия».

– Последним местом работы была Греция. Он планирует вернуться в Россию или, может быть, как , останется за границей?

– Ближайшие месяцы Алан проведет с семьей в Испании и отдохнет, а в следующем году планирует получить тренерскую лицензию в «Академии РФС» у . Ему это очень интересно.

С Березуцким в Испании он тоже встретится – они уже договорились поиграть в падел в отпуске.

– Алан с кем-то советовался по завершению карьеры?

– Конечно, Алан обсуждал это с родными и близкими, но решение принимал сам. Переубеждать его было бессмысленно, но я предлагала не торопиться с расторжением контракта и официальным объявлением, дать себе время подумать и спокойно принять решение.

Когда он написал: «На этот раз уже точно все. Никто в полной мере не понимает, что со мной творится», стало ясно, что он все для себя решил.

Алан прекрасно понимает, что расстаться с карьерой футболиста будет непросто, но, думаю, он справится. Всю свою страсть и любовь к футболу направит на тренерскую деятельность, – сказала Арсланова.

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