PR-агент Дзагоева: «Алан проведет с семьей в Испании несколько месяцев, с Березуцким поиграет в падел. Планирует получить тренерскую лицензию в следующем году»

Теги ЦСКА Василий Березуцкий премьер-лига Россия РФС Сергей Овчинников Алан Дзагоев агенты падел Футбол

Алан Дзагоев поле завершения карьеры планирует стать тренером.

Об этом рассказала PR-менеджер Дарья Арсланова, занимающаяся медийным сопровождением Дзагоева.

33-летний полузащитник объявил о завершении карьеры на прошлой неделе. Последним его клубом была греческая «Ламия».

– Последним местом работы Алана была Греция. Он планирует вернуться в Россию или, может быть, как Василий Березуцкий, останется за границей?

– Ближайшие месяцы Алан проведет с семьей в Испании и отдохнет, а в следующем году планирует получить тренерскую лицензию в «Академии РФС» у Сергея Овчинникова. Ему это очень интересно.

С Березуцким в Испании он тоже встретится – они уже договорились поиграть в падел в отпуске.

– Алан с кем-то советовался по завершению карьеры?

– Конечно, Алан обсуждал это с родными и близкими, но решение принимал сам. Переубеждать его было бессмысленно, но я предлагала не торопиться с расторжением контракта и официальным объявлением, дать себе время подумать и спокойно принять решение.

Когда он написал: «На этот раз уже точно все. Никто в полной мере не понимает, что со мной творится», стало ясно, что он все для себя решил.

Алан прекрасно понимает, что расстаться с карьерой футболиста будет непросто, но, думаю, он справится. Всю свою страсть и любовь к футболу направит на тренерскую деятельность, – сказала Арсланова.

Травмы погубили карьеру Дзагоева – а почему он получал их так часто?

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ ПавелАвер
Комментарий скрыт
Так они с Васей нигде не бегали с лозунгами, деньги зарабатывали честным трудом:) Или у тебя патриот тот, кто дома на диване сидит?:))
+32
-7
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дурачок
Алану всего 43 года, а уже пенсионер. Красавчик.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ростов-на-Дону
Будет самый плюющий тренер!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Приорат70
Первый, напуганный Журавлевым
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
20 лет в офсайде
Зачем ему медийное сопровождение?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глеб Музаффаров
А лицензия-то ему зачем, бумажка эта никчемная? Павер-поинты эти ваши учить, слепые зоны... Он же в футбол вон сколько играл и чеканить наверняка умеет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RUSSERG
Интересная новость
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий