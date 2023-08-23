«В ЦСКА были игроки, злоупотреблявшие пихачем. Дзагоев – человек настроения, мог наорать. Игнашевич примерно такой же». Экс-форвард армейцев Жамалетдинов о команде
Тимур Жамалетдинов рассказал о взаимоотношениях с ветеранами ЦСКА.
Жамалетдинов выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год.
– От кого из стариков тебе попадало в ЦСКА?
– От Акинфеева. Игорь на тренировках мог молчать, но зато в матчах практически не замолкал – держал всю команду в тонусе. Поэтому он и лучший вратарь России.
А вот с Дзагой в жизни у нас хорошие отношения. Но Алан – человек настроения. Если сегодня оно хорошее – все для него друзья. Плохое – может завестись на ровном месте, поорать. Игнашевич был примерно таким же. Просто в ЦСКА были футболисты, которые злоупотребляли пихачем. Не задумывались, что у молодого игрока может быть в голове после того, как на него накричат.
– Как реагировал ты?
– Когда это было постоянно – надоедало. Особенно тяжело было в дни, когда прилетало ото всех разом. В такие моменты Виктор Михалыч [Гончаренко] подходил и говорил: «Не обращай внимания, все нормально. Это ветераны, такой у них характер». Это помогало не загоняться.
Спустя время понимаю, что ничего страшного в пихаче нет. Но тогда это воспринималось в штыки. При этом личной неприязни ко мне ни у кого не было. Позитивных моментов тоже хватало.
– Например?
– Никогда не забуду похвалу Васи Березуцкого после моего победного гола «Бенфике». Мы стояли в душе, и он тогда сказал очень приятные слова. Игнашевич тоже говорил много хорошего после моего дубля «Уфе», – сказал Жамалетдинов, ныне выступающий за «Волгарь».
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— Слуцкий считал Чалова талантливее тебя?
— Наверное. Федя сейчас играет за основу, забивает, один из лидеров. Если брать сухие факты — может, Слуцкий в чем-то и был прав. Он дал Чалову шанс, которым Федя воспользовался. Без проблем. Способствовал ли этому кто-то или что-то — не знаю. С моей стороны не было человека, который ходил бы и просил за меня: «Возьмите». Хотя Гришин выделял меня в разговорах со Слуцким. Но шанса при нем я все равно не получил
посмотрел этого "нападающего" после нас - 83 игры в разных чемпионатах (Польша да ФНЛ), 12 голов и 2 ассиста.
у Чала же 56 голов в одной только РПЛ на высшем уровне.
время все расставило по своим местам. не обижаться нужно было, а работать.