«В ЦСКА были игроки, злоупотреблявшие пихачем. Дзагоев – человек настроения, мог наорать. Игнашевич примерно такой же». Экс-форвард армейцев Жамалетдинов о команде

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Василий Березуцкий Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Первая лига Алан Дзагоев Виктор Гончаренко Волгарь Тимур Жамалетдинов Футбол

Тимур Жамалетдинов рассказал о взаимоотношениях с ветеранами ЦСКА.

Жамалетдинов выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год.

– От кого из стариков тебе попадало в ЦСКА?

– От Акинфеева. Игорь на тренировках мог молчать, но зато в матчах практически не замолкал – держал всю команду в тонусе. Поэтому он и лучший вратарь России.

А вот с Дзагой в жизни у нас хорошие отношения. Но Алан – человек настроения. Если сегодня оно хорошее – все для него друзья. Плохое – может завестись на ровном месте, поорать. Игнашевич был примерно таким же. Просто в ЦСКА были футболисты, которые злоупотребляли пихачем. Не задумывались, что у молодого игрока может быть в голове после того, как на него накричат.

– Как реагировал ты?

– Когда это было постоянно – надоедало. Особенно тяжело было в дни, когда прилетало ото всех разом. В такие моменты Виктор Михалыч [Гончаренко] подходил и говорил: «Не обращай внимания, все нормально. Это ветераны, такой у них характер». Это помогало не загоняться.

Спустя время понимаю, что ничего страшного в пихаче нет. Но тогда это воспринималось в штыки. При этом личной неприязни ко мне ни у кого не было. Позитивных моментов тоже хватало.

– Например?

– Никогда не забуду похвалу Васи Березуцкого после моего победного гола «Бенфике». Мы стояли в душе, и он тогда сказал очень приятные слова. Игнашевич тоже говорил много хорошего после моего дубля «Уфе», – сказал Жамалетдинов, ныне выступающий за «Волгарь».

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13 комментариев

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Egor Aleksandrovich
больше понравился кусок про Слуцкого, который якобы дал шанс Чалову, но зачехлил бедного Тимурку:

— Слуцкий считал Чалова талантливее тебя?
— Наверное. Федя сейчас играет за основу, забивает, один из лидеров. Если брать сухие факты — может, Слуцкий в чем-то и был прав. Он дал Чалову шанс, которым Федя воспользовался. Без проблем. Способствовал ли этому кто-то или что-то — не знаю. С моей стороны не было человека, который ходил бы и просил за меня: «Возьмите». Хотя Гришин выделял меня в разговорах со Слуцким. Но шанса при нем я все равно не получил

посмотрел этого "нападающего" после нас - 83 игры в разных чемпионатах (Польша да ФНЛ), 12 голов и 2 ассиста.

у Чала же 56 голов в одной только РПЛ на высшем уровне.

время все расставило по своим местам. не обижаться нужно было, а работать.
+12
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+12
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Marcus Varro
Мало пихали раз в ЦСКА не заиграл полноценно.
+13
-3
+10
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Shuller18
Ответ Egor Aleksandrovich
больше понравился кусок про Слуцкого, который якобы дал шанс Чалову, но зачехлил бедного Тимурку: — Слуцкий считал Чалова талантливее тебя? — Наверное. Федя сейчас играет за основу, забивает, один из лидеров. Если брать сухие факты — может, Слуцкий в чем-то и был прав. Он дал Чалову шанс, которым Федя воспользовался. Без проблем. Способствовал ли этому кто-то или что-то — не знаю. С моей стороны не было человека, который ходил бы и просил за меня: «Возьмите». Хотя Гришин выделял меня в разговорах со Слуцким. Но шанса при нем я все равно не получил посмотрел этого "нападающего" после нас - 83 игры в разных чемпионатах (Польша да ФНЛ), 12 голов и 2 ассиста. у Чала же 56 голов в одной только РПЛ на высшем уровне. время все расставило по своим местам. не обижаться нужно было, а работать.
Слуцкий разбирается в футболе. Там одна только разница в игровом интеллекте у Чалова и бестолкового бегунка Жамы колоссальная
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Serge Vendino
Интересно, есть ли ещё в ФНЛ футболисты, которые в ЛЧ забивали
+4
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Egor Aleksandrovich
Ответ Shuller18
Слуцкий разбирается в футболе. Там одна только разница в игровом интеллекте у Чалова и бестолкового бегунка Жамы колоссальная
бегунку мозгов не хватило понять, что он - обычный ногомячист уровня второй восьмерки РПЛ максимум, а то и вообще ФНЛ, и проще тогда и сейчас продолжать обвинять Леню бегемота. а Чал всем всё доказал в дальнейшем.
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Заборостроитель
Сейчас в Волгаре пихаю
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Sergoe1
ПИХАЧИ, кого он назывет - легенды
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-2
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flash166
Видимо все таки нужно было прислушиваться к критике и сейчас был бы хотя бы в команде РПЛ, все таки не мужики во дворе пихали...
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Velirpa
Дзагоев очень спокойный для кавказца, слабо себе представляю пихач в его исполнении.
Спокойный?)) Раз два три, Зенитушка....(С). Не сказал бы, что он спокойный. Ещё и плеваться любил во время игры.И на судей любил кидаться, правоту доказывать. Уж точно не спокойный. 😁
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