«Да». Гризманн ответил на вопрос о том, заслуживал ли он «Золотой мяч» в 2018-м

Теги Атлетико Сборная Франции по футболу Ла Лига Золотой мяч Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн считает, что он заслуживал выиграть «Золотой мяч» в 2018 году.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил: «Гризманн мог бы выиграть «Золотой мяч» в 2018-м, учитывая его сезон и титул чемпиона мира. Антуан не получает должного признания»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции отвечал на вопросы пользователей интернета. Видео было опубликовано на ютуб-канале Futbol Emotion. Один из болельщиков спросил Гризманна: «Как вы думаете, вы заслуживали «Золотой мяч»?».

Футболист с легкой улыбкой ответил: «Да».

Обладателем «Золотого мяча»-2018 стал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, набравший 753 балла в голосовании. Гризманн занял 3-е место с 414 очками. 

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51 комментарий

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L1S
Значит в 2010, 2014 и 2018 годах победа на ЧМ мало значила, а в 2022 стала перекрывать вообще все. Поди разбери этих людей.
+56
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Simbad
Ответ Растиньяк
Гризман заслуживал ЗМ после прошлого ЧМ, но дали клопу
Да, а выиграв ЧМ 2018 и имея статистику лучше чем у Модрича, там ЗМ он конечно же не заслуживал, угу.
+17
-5
+12
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L1S
Ответ Пенс
дело в том кто выиграл. От этого и пляшем
Вот именно. Если есть популярный игрок, то критерии подгоняются исходя из его достижений.
+16
-8
+8
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Stewart D.
все это понимают, как и в 2019, 2020, 2021 и 2023 должны быть другие заслуживающие награду игроки. Не говорят уже про позор 2010, 2013 годов...
+34
-30
+4
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Борис Александрович
Ответ Real_v_dushe
Это позорная награда во всех смыслах, но Модрич тогда её заслужил. Плохо, что меська получил 5 таких незаслуженных наград и одну незаслуженную получил Роналду. Это подорвало окончательно доверие к ней.
Позорная она тогда ,когда не выгодно болелам реала ,твои слова тому подтверждение)
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Ilya Petrov
Ответ L1S
Значит в 2010, 2014 и 2018 годах победа на ЧМ мало значила, а в 2022 стала перекрывать вообще все. Поди разбери этих людей.
а ничё что в 18м ЗМ получил Модрич за ЧМ по сути? При чём тут 22й?
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JohnnyMulka
Ответ Simbad
Да, а выиграв ЧМ 2018 и имея статистику лучше чем у Модрича, там ЗМ он конечно же не заслуживал, угу.
А Лео в тот год наиграл на 5-е место?
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ML26
Ответ Simbad
Да, а выиграв ЧМ 2018 и имея статистику лучше чем у Модрича, там ЗМ он конечно же не заслуживал, угу.
Как по стате можно сравнивать глубинного плеймейкера с нападающим — вопрос, конечно, интересный
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фанат Ска хабаровска
Ответ cruyff14@bk.ru
Важна не победа, а вклад. Поэтому модрич достоин, а вот 2010 и 2014 шляпа
Модрич на чм 2018: 2 гола(оба в группе) + 1 ассист, ни одной победы в основное время в плей-офф, в финале ничего не показал
Гризманн на чм 2018: 4 гола + 2 ассиста, включая гол в финале, а также лучший игрок самого финала
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denimo21
Ответ Artem Piatkov
4+4 на ЧМ 2018 1+2 в финале Ну и выиграл ЛЕ с дублем в финале Явно не хуже 8ЗМ 2023 Но ЗМ дали Луке Модричу за (внимание!) победу в ЛЧ! Странно, что для Снейдера и Холланда (которые выигрывали даже требл) правила были другие
А то что он на своих двоих затащил сборную в финал чемпионата мира ты промолчишь? Конечно ведь тогда комментарий не так выгодно смотрится. И на секундочку сборную Хорватии, которая никогда не была претендентом на победу и проиграли они Франции, которая являлась безоговорочным фаворитом. Ну это так пустяки
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rigobersong
Ответ Владимир Самсонов
На ЧМ Гризманн не был однозначным лидером своей сборной. Францую тащили и Мбаппе и Погба (вообще лучший турнир в его жизни) и сам Гризманн. Там именно командная победа.
А у Модрича бегали какие-то нанеймы вроде Ракитича, Брозовича и Ковачича - возможно сильнейшая средняя линия на тот момент в мире, а в атаке играли какие-то победители ЛЧ Перишич и стабильный голеадор Манджукич, в защите игроки Ливерпуля и Атлетико :)) + Субашич, вратарь в сериях пенальти творил чудеса не хуже Ливаковича:)) Ох уж этот Модрич, прям сборную Бангладеша дотащил до финала:))
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Александр Шейфер
Ответ L1S
Значит в 2010, 2014 и 2018 годах победа на ЧМ мало значила, а в 2022 стала перекрывать вообще все. Поди разбери этих людей.
А кто именно и 2010, 2014 или 2018 должен был выиграть? Хави или Иньеста? Кто из немцев? Мбаппе или Гризманн?
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Pushka Zotova
Ответ L1S
Значит в 2010, 2014 и 2018 годах победа на ЧМ мало значила, а в 2022 стала перекрывать вообще все. Поди разбери этих людей.
Всё просто: победа на ЧМ ничего не значит, если чемпион не Месси. Золотой клубный требл тоже ничего не значит, если его сделал не Месси. Экстраполируйте дальше это правило на голевые рекорды, на победы на чемпионате континента и прочие заслуги, и тогда вам станет понятна логика вручения ЗМ.
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Пенс
Ответ Владимир Самсонов
Причём тут Клопп или Криштиану? В 2018 ЗМ получил Модрич
попробуй перечитать ещё десяток раз и может до тебя дойдет, что речь о ситуации в целом с "заслуживающими". И плиз, не засоряй мои уведомления будучи таким тупым.
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Владимир Самсонов
Ответ Пенс
Ты не первый и не последний. Много кто заслуживал, но в угоду клопу и Криштиану уходило это всё. Но на моей памяти нет ничего позорнее мвп чм 2014. Вот это рили шок.
Причём тут Клопп или Криштиану? В 2018 ЗМ получил Модрич
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Растиньяк
Ответ Растиньяк
Гризман заслуживал ЗМ после прошлого ЧМ, но дали клопу
Там он играл хуже Модрича, а на этом божил
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Азиз
Ответ Stewart D.
все это понимают, как и в 2019, 2020, 2021 и 2023 должны быть другие заслуживающие награду игроки. Не говорят уже про позор 2010, 2013 годов...
Простите,но в 2020 кто был победителем зм?)
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Мохнатый55
Ответ Artem Piatkov
4+4 на ЧМ 2018 1+2 в финале Ну и выиграл ЛЕ с дублем в финале Явно не хуже 8ЗМ 2023 Но ЗМ дали Луке Модричу за (внимание!) победу в ЛЧ! Странно, что для Снейдера и Холланда (которые выигрывали даже требл) правила были другие
Так Перес занёс, вот и дали Модричу.
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alexei_toporov
Ответ Artem Piatkov
4+4 на ЧМ 2018 1+2 в финале Ну и выиграл ЛЕ с дублем в финале Явно не хуже 8ЗМ 2023 Но ЗМ дали Луке Модричу за (внимание!) победу в ЛЧ! Странно, что для Снейдера и Холланда (которые выигрывали даже требл) правила были другие
Правила всегда одни - оценивают того, кто лучше играл в футбол. Иногда на решение влияет невероятная пиар-машина Переса (см. 2018 год) и получается не очень справедливый результат. В остальном ЗМ чаще справедлив, чем нет. Из объективно несправедливых только 2013 год, когда переголосовать решили, когда результат не устроил.
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Лютый альбинос
В 2018-м ЗМ мог и Роналду получить: победа в ЛЧ со званием лучшего бомбардира - 15 голов (у Салаха и Мане по 10, у Месси - 6), включая 7 в плей-офф плюс второй бомбардир на ЧМ после Харри Кейна.
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Виктор Войнов
и не только в том году
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Владимир Самсонов
На ЧМ Гризманн не был однозначным лидером своей сборной. Францую тащили и Мбаппе и Погба (вообще лучший турнир в его жизни) и сам Гризманн. Там именно командная победа.
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Дмитрий Бервинов
Нет.
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ivanDz
Офигенная новость
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