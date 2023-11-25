«Да». Гризманн ответил на вопрос о том, заслуживал ли он «Золотой мяч» в 2018-м
Антуан Гризманн считает, что он заслуживал выиграть «Золотой мяч» в 2018 году.
Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил: «Гризманн мог бы выиграть «Золотой мяч» в 2018-м, учитывая его сезон и титул чемпиона мира. Антуан не получает должного признания»
Нападающий «Атлетико» и сборной Франции отвечал на вопросы пользователей интернета. Видео было опубликовано на ютуб-канале Futbol Emotion. Один из болельщиков спросил Гризманна: «Как вы думаете, вы заслуживали «Золотой мяч»?».
Футболист с легкой улыбкой ответил: «Да».
Обладателем «Золотого мяча»-2018 стал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, набравший 753 балла в голосовании. Гризманн занял 3-е место с 414 очками.
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