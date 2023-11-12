Дешам о Гризманне: «Он мог бы выиграть «Золотой мяч» в 2018-м, учитывая его сезон и титул чемпиона мира. Антуан не получает должного признания»

Дидье Дешам считает, что Антуан Гризманн не получает должного признания.

«Очень здорово, что он есть у команды. Он отличный пример для подражания. Я работал с ним на протяжении многих лет, на матчах, соревнованиях. У нас сложились человеческие отношения и доверие.

Я знаю, чем я ему обязан, что он сделал на поле для этой французской сборной. Незаменимых нет, но нужно стремиться стать незаменимым. И он с годами добивается этого.

Он остается крепким как камень, даже если получает удары. Он – движущая сила команды. Он из тех людей, у которых всегда улыбка на лице. Он очень приятный человек.

Он мог бы стать обладателем «Золотого мяча» в 2018 году, учитывая проведенный им сезон и титул [чемпиона мира]. Он бы это заслужил. Он не получает того признания, которого заслуживает. Когда он уверен в себе, он играет блестяще и великолепно», – сказал главный тренер сборной в эфире Téléfoot.

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