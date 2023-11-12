Дешам о Гризманне: «Он мог бы выиграть «Золотой мяч» в 2018-м, учитывая его сезон и титул чемпиона мира. Антуан не получает должного признания»
Дидье Дешам считает, что Антуан Гризманн не получает должного признания.
«Очень здорово, что он есть у команды. Он отличный пример для подражания. Я работал с ним на протяжении многих лет, на матчах, соревнованиях. У нас сложились человеческие отношения и доверие.
Я знаю, чем я ему обязан, что он сделал на поле для этой французской сборной. Незаменимых нет, но нужно стремиться стать незаменимым. И он с годами добивается этого.
Он остается крепким как камень, даже если получает удары. Он – движущая сила команды. Он из тех людей, у которых всегда улыбка на лице. Он очень приятный человек.
Он мог бы стать обладателем «Золотого мяча» в 2018 году, учитывая проведенный им сезон и титул [чемпиона мира]. Он бы это заслужил. Он не получает того признания, которого заслуживает. Когда он уверен в себе, он играет блестяще и великолепно», – сказал главный тренер сборной Франции в эфире Téléfoot.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
и этот титул не променяет ни на какую игрушку,
даже на Золотой мяч.
Уже не молодому человеку на твоей аватарке дали лучшего игрока чм в 14 году за голы в группе, чтобы он не плакал. Так где посредственность?
Я вообще офигевал, как можно Гризманна списать, когда:
1. человек невероятно талантлив и суперзвезда по технике
2. при этом он абсолютно лишён звёздной болезни и пашет, как проклятый.
И тут Барса взяла и отказалась от него. Так ещё и все болельщики Барсы говорили , что он хреновый футболист и всё такое. Я в эти моменты думал "вы чё ля совсем***ись?!"
В 2016 Криш стал лучшим бомбардиром ЛЧ (16+4) и Чемпионом Европы (3+3)
Тут без вариантов
❌ не получил Золотой Мяч
Мессе в 2022 - Чемпион Мира (7+3) и Чемпион Франции
✔️ выкатили Золотой мяч
Двойные стандарты
Рибери в 2013 - требл. Роналду полностью заслужил с 0 трофеями.
Двойные стандарты
Понятно, что он неудачно провел финал, ну и ОК, ему никто не просит ЗМ давать. Но в десятку-то стоит включить человека, не? Но в принципе ничего нового - пиаровская цацка как пиаровская цацка.
В 2018 по сути тоже могли дать. Но за много лч все нашли нового героя в лице Модрича, а тут ему и до финала повезло дойти.
По сути если дали мяч Модричу в 2018, то спокойно должны были давать Гризманну в 2016.
Правда у каждого своя, но истина едина для всех, но похоже кроме фанатов КР.