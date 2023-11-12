Дешам о Гризманне: «Он мог бы выиграть «Золотой мяч» в 2018-м, учитывая его сезон и титул чемпиона мира. Антуан не получает должного признания»

Теги Дидье Дешам Атлетико Сборная Франции по футболу Ла Лига Золотой мяч Антуан Гризманн Футбол

Дидье Дешам считает, что Антуан Гризманн не получает должного признания.

«Очень здорово, что он есть у команды. Он отличный пример для подражания. Я работал с ним на протяжении многих лет, на матчах, соревнованиях. У нас сложились человеческие отношения и доверие.

Я знаю, чем я ему обязан, что он сделал на поле для этой французской сборной. Незаменимых нет, но нужно стремиться стать незаменимым. И он с годами добивается этого.

Он остается крепким как камень, даже если получает удары. Он – движущая сила команды. Он из тех людей, у которых всегда улыбка на лице. Он очень приятный человек. 

Он мог бы стать обладателем «Золотого мяча» в 2018 году, учитывая проведенный им сезон и титул [чемпиона мира]. Он бы это заслужил. Он не получает того признания, которого заслуживает. Когда он уверен в себе, он играет блестяще и великолепно», – сказал главный тренер сборной Франции в эфире Téléfoot. 

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53 комментария

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Кокич
Зато он становился чемпионом мира
и этот титул не променяет ни на какую игрушку,
даже на Золотой мяч.
+24
-4
+20
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ML26
Ответ Мохнатый55
Гризманн проиграл ЛЧ не Роналду, а арбитру. На Евро КР и вовсе сыграл посредственно, а Гризманн был признан лучшим игроком турнира.
Хорошо, опустим тот момент, что в лч был побит рекорд по результативности, это не важно. На евро Роналду отдал ассист в 1/8 и г+п в полуфинале, в финале он толком не сыграл, поэтому мы этого не узнаем. Это посредственно?
Уже не молодому человеку на твоей аватарке дали лучшего игрока чм в 14 году за голы в группе, чтобы он не плакал. Так где посредственность?
+19
-6
+13
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ML26
Ответ Мохнатый55
Не только в 2018, а еще и в 2016.
Ну смотри, в 2016 году Гризманн проиграл буквально все турниры другому человеку, который впоследствии и взял мяч. На основании чего ты сделал такой вывод? На основании статистики? Такой он по ней даже в топ-10 если забрался, то повезло
+21
-10
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Иван Иванов
Более того, Гризманн мог бы быть сейчас лидером Барселоны, но его неправильно использовали и ему пришлось уйти.
Я вообще офигевал, как можно Гризманна списать, когда:
1. человек невероятно талантлив и суперзвезда по технике
2. при этом он абсолютно лишён звёздной болезни и пашет, как проклятый.
И тут Барса взяла и отказалась от него. Так ещё и все болельщики Барсы говорили , что он хреновый футболист и всё такое. Я в эти моменты думал "вы чё ля совсем***ись?!"
+10
-3
+7
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Artem Piatkov
Ответ Мохнатый55
Не только в 2018, а еще и в 2016.
Бред
В 2016 Криш стал лучшим бомбардиром ЛЧ (16+4) и Чемпионом Европы (3+3)

Тут без вариантов
+20
-13
+7
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Krauvec Cool
К сожалению, ЗМ - это в большей степени премия для красоты, а не футбольная.
+9
-3
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Artem Piatkov
Гризманн в 2018 - Чемпион Мира (4+4, включая 1+2 в финале) и победитель Лиги Европы (дубль в финале)
❌ не получил Золотой Мяч

Мессе в 2022 - Чемпион Мира (7+3) и Чемпион Франции
✔️ выкатили Золотой мяч

Двойные стандарты
+10
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Ювентиниус
Ответ Artem Piatkov
Гризманн в 2018 - Чемпион Мира (4+4, включая 1+2 в финале) и победитель Лиги Европы (дубль в финале) ❌ не получил Золотой Мяч Мессе в 2022 - Чемпион Мира (7+3) и Чемпион Франции ✔️ выкатили Золотой мяч Двойные стандарты
В 2018 кто получил зм? Что то об этом нехочешь говарить? МаутДрич был ярче вот поэтому Гризман остался в тени виноват опять Месси(((((
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Дядя ТУРА
Ответ ML26
Ну смотри, в 2016 году Гризманн проиграл буквально все турниры другому человеку, который впоследствии и взял мяч. На основании чего ты сделал такой вывод? На основании статистики? Такой он по ней даже в топ-10 если забрался, то повезло
на основании того, что он фанат Барселоны. тут даже отвечать ему не стоит
+11
-7
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OldCityFan
Такой расклад работает только в отношение Месси, всем остальным игрокам невозможно получить ЗМ если Месси провел более менее хороший сезон
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Step_up
И мог бы быть капитаном в своей сборной, но его прокатили ради распиаренной черепашки
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Илья Мурашов
Ответ Artem Piatkov
Гризманн в 2018 - Чемпион Мира (4+4, включая 1+2 в финале) и победитель Лиги Европы (дубль в финале) ❌ не получил Золотой Мяч Мессе в 2022 - Чемпион Мира (7+3) и Чемпион Франции ✔️ выкатили Золотой мяч Двойные стандарты
Холанн в 2023 - требл. Должен был получить ЗМ.

Рибери в 2013 - требл. Роналду полностью заслужил с 0 трофеями.

Двойные стандарты
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FNT
Так он в этом году попал на 21 место, хотя был лучшим ассистентом и одним из лучших игроков ЧМ + провел отличный клубный сезон. Это по поводу "важнее ЧМ нет ничего".

Понятно, что он неудачно провел финал, ну и ОК, ему никто не просит ЗМ давать. Но в десятку-то стоит включить человека, не? Но в принципе ничего нового - пиаровская цацка как пиаровская цацка.
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Нико Росберг
Ответ kodgong
чувак, который пропадал ВСЕГДА в решающих матчах)). крутой кандидат на ЗМ конечно.
Как минимум, Лучший игрок финала ЧМ-2018 и лучший игрок финала ЛЕ-2018 (сделал дубль)
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Мохнатый55
Не только в 2018, а еще и в 2016.
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Илья Ганин
В 2016 скорее. Судейски проигранная лч, блеклая Португалия на фоне Франции.
В 2018 по сути тоже могли дать. Но за много лч все нашли нового героя в лице Модрича, а тут ему и до финала повезло дойти.
По сути если дали мяч Модричу в 2018, то спокойно должны были давать Гризманну в 2016.
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<~Inter~>
Ответ Krauvec Cool
К сожалению, ЗМ - это в большей степени премия для красоты, а не футбольная.
работа пиар команд становится ключевой
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Илья Ганин
Ответ KING_OF_RUSSIA
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Как бы я не относился более чем нейтрально к Месси, чемпионат мира он затащил почти в одиночку. Причём тут вообще Месси кстати?
Правда у каждого своя, но истина едина для всех, но похоже кроме фанатов КР.
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Илья Мурашов
Ответ Artem Piatkov
Бред В 2016 Криш стал лучшим бомбардиром ЛЧ (16+4) и Чемпионом Европы (3+3) Тут без вариантов
2016 самый халявный в карьере Роналду. Неудивительно, что он выиграл ЛЧ и Евро. Соперники, что в ЛЧ, что на Евро были проходные.
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Ихарь Окенфэйлов
Да Гриз и в Барсе оказался недооценён. Забивал конечно поменьше, чем от него ждали, но зато пахал на поле за троих, и приносил пользы едва ли не больше всех. Мне до сих пор жаль, что он ушёл
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VERBLYUD
Казалось, речь идет о купленном ЗМ Модрича, но клоуны даже тут умудряются писать про Месси))
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VERBLYUD
Это факт. Гризи по всем показателям был лучше Модрича. Нужно понимать, что Модрич в том сезоне выиграл ЛЧ в качестве пассажира, если вы смотрели матчи, то должны помнить, что он абсолютно ничего не показывал, а Гризманн затащил ЛЕ для команды, а на ЧМ конечно же был лучше Хорвата.
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Evgen_Hazard
Гризмана вообще обожаю как футболиста, всегда нравилась его игра
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карабашка
Не он один не получал.Тот же Де Брюйне тоже вряд ли уже получит.Претендентов много.Мяч один.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Илья Ганин
Не надо приукрашивать победу пассажирной Португалии на евро из одних ничьих и без твоего любимого героя в финале. В финале ЛЧ с тем же Атлетико гол Рамоса из офсайда засчитали.
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