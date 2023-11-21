Гризманн сыграл за Францию в 84-м матче подряд. Только у Антуана больше 100 выходов в старте европейской сборной с 2014 года

Теги Атлетико Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Бельгии по футболу высшая лига Греция Ян Вертонген Тоби Алдервейрелд Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн чаще всех в Европе играет за свою сборную.

Нападающий вышел в стартовом составе на матч Франции с Грецией в квалификации Евро-2024.

Футболист «Атлетико» с 2014 года начал с первой минуты 109 игр своей сборной. Больше никому в Европе не удалось преодолеть отметку в 100 матчей, ближайшие – Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген (Бельгия, по 96).

Также сегодняшний матч в сборной Франции стал для Гризманна 84-м кряду.

Подробно со статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CSKA\LAZIO\Netherlands
Просто монстр 👍. И хорошо, что травмы обошли стороной. Пусть продолжает в том же духе, невероятные цифры
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ulanov.vladislav95@list.ru
ну Антуан конечно монстр
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Настоящий француз в отличии от 80 процентов игроков сб Франции, а Дешам немножко мы знаем в глубине души расистик, хотя никогда особо не говорил подобное. В общем Антуан главный любимчик Дешама, все это знают, поэтому такое доверие к нему что постоянно выходит в старте, хотя много раз было что форма Гризманна была далеко не лучшей, но тренер всегда его выпускал, при наличии миллион выбора в атаку. Но, но, Гризманн это всё сполна оправдывал, и оправдывает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
Настоящий топ без всякого пиара!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
Ответ Владимир Владимирович
Настоящий француз в отличии от 80 процентов игроков сб Франции, а Дешам немножко мы знаем в глубине души расистик, хотя никогда особо не говорил подобное. В общем Антуан главный любимчик Дешама, все это знают, поэтому такое доверие к нему что постоянно выходит в старте, хотя много раз было что форма Гризманна была далеко не лучшей, но тренер всегда его выпускал, при наличии миллион выбора в атаку. Но, но, Гризманн это всё сполна оправдывал, и оправдывает.
Он немецко-портуальского происхождения)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий