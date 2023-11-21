Гризманн сыграл за Францию в 84-м матче подряд. Только у Антуана больше 100 выходов в старте европейской сборной с 2014 года

Антуан Гризманн чаще всех в Европе играет за свою сборную.

Нападающий вышел в стартовом составе на матч Франции с Грецией в квалификации Евро-2024.

Футболист « » с 2014 года начал с первой минуты 109 игр своей сборной. Больше никому в Европе не удалось преодолеть отметку в 100 матчей, ближайшие – и ( , по 96).

Также сегодняшний матч в сборной стал для Гризманна 84-м кряду.

Подробно со статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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