Антуан Гризманн: «У УЕФА много денег, а они не могут сделать так, чтобы было понятно, был ли гол. Пусть внедряют технологии, раз хотят так много матчей»
Антуан Гризманн раскритиковал УЕФА после матча Франции с Грецией (2:2).
Франция могла добиться победы в матче заключительного тура квалификации Евро-2024. После удара Кингсли Комана мяч попал в обе штанги и, возможно, пересек линию ворот, однако мяч не был засчитан – на игре не было технологии определения гола.
«Не хватило технологии определения гола! У УЕФА много денег, а они не могут организовать все так, чтобы было точно понятно, есть гол или нет.
Нужно требовать чуть больше от УЕФА. Если они хотят, чтобы мы проводили так много матчей, то пусть внедряют больше технологий», – сказал Гризманн.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Чтобы не просто так "гы-гы-гы".
Использование дорогих систем на решающих матчах целесообразно, на остальных - ну такое себе