Антуан Гризманн: «У УЕФА много денег, а они не могут сделать так, чтобы было понятно, был ли гол. Пусть внедряют технологии, раз хотят так много матчей»

Теги Атлетико Сборная Франции по футболу Ла Лига УЕФА сборная Греции по футболу квалификация Евро-2024 Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн раскритиковал УЕФА после матча Франции с Грецией (2:2).

Франция могла добиться победы в матче заключительного тура квалификации Евро-2024. После удара Кингсли Комана мяч попал в обе штанги и, возможно, пересек линию ворот, однако мяч не был засчитан – на игре не было технологии определения гола.

«Не хватило технологии определения гола! У УЕФА много денег, а они не могут организовать все так, чтобы было точно понятно, есть гол или нет.

Нужно требовать чуть больше от УЕФА. Если они хотят, чтобы мы проводили так много матчей, то пусть внедряют больше технологий», – сказал Гризманн.

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23 комментария

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Andrey Maximkin
Да, технологий ирландцам в свое время очень не хватило
+59
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Илья Сутурин
Базу выдал!
+26
-1
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All These Things I Hate
справедливо
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atomio
они лучше еще добавят десяток новый сборных на евро-отборы, чтобы получить больше прибыли от матчей. вот приоритет этой мафиозной структуры
+11
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Simplicissimus
фиксацию гола придумали еще в каком-то бородатом году. Где она сейчас? (с)
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Alex1104
Ответ Genriwhite
Антуан обрати внимания на данного пользователя он точно все знает. Бери его с собой на все игры))))))
Посмотри видео.
Чтобы не просто так "гы-гы-гы".
+3
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Genriwhite
Ответ Alex1104
Да не было там гола, мяч полностью не пересек.
Антуан обрати внимания на данного пользователя он точно все знает. Бери его с собой на все игры))))))
+3
-2
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teo_heel
Ответ atomio
они лучше еще добавят десяток новый сборных на евро-отборы, чтобы получить больше прибыли от матчей. вот приоритет этой мафиозной структуры
А кто кроме Косово и Гибралтара-то был добавлен за последние годы?
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Alex1104
Ответ Mukunku 64
Антуан не плачь , у нас даже офсайдную линию рисовать не умеют ( хотя престарелый хоккеист сказал , что нашим технологиям аналаговнет ) живём же как то и судейству ,,радуемся"
То есть в Греции должен УЕФА ставить систему, а у нас всё за счет государства? Я правильно понял мысль?
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Greenwhite
Ответ Михаил Мочалов
Эмм, не видел момент, но чисто логически, если мяч попал в две штанги и не оказался в итоге в воротах, то он вряд-ли линию пересёк, штанга-то круглая..)
Дело в том, что мяч летел закрученный, после рикошета. И между штангами он описал дугу, вроде бы оказавшись за линией. По тем повторам, которые показывали, ничего на 100% утверждать нельзя.
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Вова Пупкин
Ответ Андрей Лосев
А что, можно например сборную Франции 2 допустить к отбору или сборная французских марокканцев.
Или сборную французских сенегальцев.🤣🤣🤣
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Андрей Лосев
Ответ atomio
они лучше еще добавят десяток новый сборных на евро-отборы, чтобы получить больше прибыли от матчей. вот приоритет этой мафиозной структуры
А что, можно например сборную Франции 2 допустить к отбору или сборная французских марокканцев.
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Alex1104
Греция, конечно, одна из беднейших стран мира. Не могут себе позволить такую роскошь.
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goshforever
В чем-то он прав. С другой стороны, на что матч Франция-Греция вообще влиял? Только на очки в рейтинге ФИФА.

Использование дорогих систем на решающих матчах целесообразно, на остальных - ну такое себе
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Xm.md
То есть можно поставить систему определения и играть 100 матчей за сезон?
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Михаил Мочалов
Эмм, не видел момент, но чисто логически, если мяч попал в две штанги и не оказался в итоге в воротах, то он вряд-ли линию пересёк, штанга-то круглая..)
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Genriwhite
Так на сколько я понимаю УЕФА сама денег не тратит она требует что бы все сами этим занимались за свой счет.
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Вова Пупкин
А то Гризман Америку открыл! Гнидосная УЯФА одна из самых коррумпированных организаций в мире. Естественно, что они деньги по своим карманам распихивают, а не внедряют полезные технологии. Давно же используется система фиксации гола. Где она была, почему её не применили?
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Andrew Weird
Когда-нибудь кто-то из них в чем-нибудь признается) но никому ничего не будет)
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Кино Музыка
Ишь чего захотел...)
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Alex1104
Да не было там гола, мяч полностью не пересек.
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