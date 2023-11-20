Коке о «Золотом мяче»: «Гризманн бы получил заслуженное признание, если бы играл не за «Атлетико». Он лучший в Ла Лиге в прошлом и этом сезонах, чемпион мира, почти выиграл Евро»
Коке объяснил, почему Антуан Гризманн не получил «Золотой мяч».
– Что еще нужно сделать Гризманну, чтобы его учитывали при выборе получателя «Золотого мяча»?
– Думаю, он не занимает более высокие места из-за того, что играет в «Атлетико». У него есть все основания. Он играл с Францией в двух финалах ЧМ, выиграв один и почти выиграв другой. Он почти выиграл чемпионат Европы. В прошлом сезоне он был лучшим игроком Ла Лиги, в этом – тоже.
Голосую не я, но я уверен, что он бы получил заслуженное признание, если бы играл за другой клуб, – сказал полузащитник «Атлетико».
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виниссыус 10+10
Гризманн 15+16
отдали награду симулянту, а то ныл бы еще лет 5:))
p.s. Гризманн должен был получать в 2016: MVP Ла Лиги и Евро. Но получил более медийный персонаж.
Гризманн должен был получать ЗМ за 2018 год. Человек выиграл ЛЕ, став лучшим игроком финала и что самое важное - взял ЧМ, выиграв в финале у Модрича. Если бы Гризманн играл в реале, а Модрич в Атлетико, то Гризманн бы действительно взял в тот год ЗМ.
Что касается ЛЧ, то она была взята не индивидуальным перфомансом Модрича.
Поэтому дважды в топ-3 оказался. Конечно не боец
Чисто клуб второго эшелона в этом плане. Даже не Дортмунд.
До подвигов Симеоне та же Валенсия была по миру куда популярнее точно. А может быть и до сих пор, хз.
Нереально почти взять ЗМ в таком клубе.
Тот же 2018-ый ЗМ гарантировано бы забрал, если бы взял ЧМ с такой статой + еврокубок с дублем в финале за клуб с кучей фанатья.
С золотом ЧМ, будучи результативным нападающим, перебить медийно неатакующего хава Модрича было как два пальца, ну вот просто раз плюнуть. Но не играя за Атлетико.
В целом золотой мяч он возможно и заслужил, но скорее в 2018 году.
Без медийного сильного клуба или бешено популярной национальной сборной обычно на ЗМ ловить нечего исторически.
До сих пор помню как Шевченко просто украл снифига ЗМ у Деку. Просто вот снифига чисто на заносах от Берлускони куда надо. И это в год Евро, где укропа не было, в год когда его унизил Депортиво в ЛЧ.
Чисто из-за того что бразил играл за Порту.
У Холанда с непопулярным Сити(хотя я глорил за них весной бгг) и мего Норвегией тоже поэтому мизер шансов был изначально. Хз на что кто расчитывал.
В каком-то смысле честно, что Мбаппе сидит тоже в таком же мешке ПСЖ с почти нулевой фанбазой по миру хехe.