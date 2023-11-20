Коке о «Золотом мяче»: «Гризманн бы получил заслуженное признание, если бы играл не за «Атлетико». Он лучший в Ла Лиге в прошлом и этом сезонах, чемпион мира, почти выиграл Евро»

Коке объяснил, почему Антуан Гризманн не получил «Золотой мяч».

– Что еще нужно сделать , чтобы его учитывали при выборе получателя «Золотого мяча»?

– Думаю, он не занимает более высокие места из-за того, что играет в « ». У него есть все основания. Он играл с Францией в двух финалах ЧМ, выиграв один и почти выиграв другой. Он почти выиграл чемпионат Европы. В прошлом сезоне он был лучшим игроком , в этом – тоже.

Голосую не я, но я уверен, что он бы получил заслуженное признание, если бы играл за другой клуб, – сказал полузащитник «Атлетико».

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