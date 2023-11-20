Коке о «Золотом мяче»: «Гризманн бы получил заслуженное признание, если бы играл не за «Атлетико». Он лучший в Ла Лиге в прошлом и этом сезонах, чемпион мира, почти выиграл Евро»

Теги Атлетико Сборная Франции по футболу Ла Лига Золотой мяч Коке Антуан Гризманн Футбол

Коке объяснил, почему Антуан Гризманн не получил «Золотой мяч».

– Что еще нужно сделать Гризманну, чтобы его учитывали при выборе получателя «Золотого мяча»?

– Думаю, он не занимает более высокие места из-за того, что играет в «Атлетико». У него есть все основания. Он играл с Францией в двух финалах ЧМ, выиграв один и почти выиграв другой. Он почти выиграл чемпионат Европы. В прошлом сезоне он был лучшим игроком Ла Лиги, в этом – тоже.

Голосую не я, но я уверен, что он бы получил заслуженное признание, если бы играл за другой клуб, – сказал полузащитник «Атлетико».

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34 комментария

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rigobersong
Ответ kellhus
За последние пару сезонов Гризманн однозначно лучший игрок Ла Лиги. Даже в неудачный период в Барсе умудрялся приличную стату делать.
Каких пару сезонов, он вообще в топ-5 по уровню игры с 10х годов. Те кто Ла Лигу смотрел, его со времен Сосьедада прекрасно помнят, культовый персонаж для поклонников Ла Лиги:) Просто люди еще не до конца осознают настолько это легендарный игрок!:)
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kellhus
За последние пару сезонов Гризманн однозначно лучший игрок Ла Лиги. Даже в неудачный период в Барсе умудрялся приличную стату делать.
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АРТУР АЛИЕВ
так вроде он играл за другой клуб
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Александр Кузьминых
Ну, кстати, не для хейта … Вы видели что он делал, именно делал, на ЧМ18 да и ЧМ22. Это же феноменально … типо «Гризман, ты делаешь игру»… «Ок, босс, буду ниже - создавать, созидать, забивать, забирать». Даже Модрич настолько не универсален!!! Я, честно, считаю его недооцененным талантом!
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rigobersong
А в том сезоне у него своровали приз лучшему игроку Ла Лиги:)

виниссыус 10+10

Гризманн 15+16

отдали награду симулянту, а то ныл бы еще лет 5:))
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revodrok
Гризи невообразимо шикарен. относительно зм даже сравнивался вклад Антуана в 18 году и Месси в 22 на ЧМ на уровне результативных действий, количества наград лучшего игрока матча и вклада в финале — везде француз не хуже. Атлетико в том сезоне был вторым за Барсой, плюс взяли ЛЕ, зм в итоге ушел Модричу, кому зм ушел в этом году, помним.)
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Dimonty
Ответ v.belorussky
Непопулярное мнение: Гризманн должен был получать ЗМ за 2018 год. Человек выиграл ЛЕ, став лучшим игроком финала и что самое важное - взял ЧМ, выиграв в финале у Модрича. Если бы Гризманн играл в реале, а Модрич в Атлетико, то Гризманн бы действительно взял в тот год ЗМ.
Приводить в качестве аргумента победу в ЛЕ в контексте ЗМ - странно. Модрич ЛЧ выиграл))

p.s. Гризманн должен был получать в 2016: MVP Ла Лиги и Евро. Но получил более медийный персонаж.
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rigobersong
Ответ revodrok
Гризи невообразимо шикарен. относительно зм даже сравнивался вклад Антуана в 18 году и Месси в 22 на ЧМ на уровне результативных действий, количества наград лучшего игрока матча и вклада в финале — везде француз не хуже. Атлетико в том сезоне был вторым за Барсой, плюс взяли ЛЕ, зм в итоге ушел Модричу, кому зм ушел в этом году, помним.)
Еще реал деклассировал в Суперкубке уефа:) Т.е. за лето 2 раза унизил шмоньдрича:))
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v.belorussky
Непопулярное мнение:

Гризманн должен был получать ЗМ за 2018 год. Человек выиграл ЛЕ, став лучшим игроком финала и что самое важное - взял ЧМ, выиграв в финале у Модрича. Если бы Гризманн играл в реале, а Модрич в Атлетико, то Гризманн бы действительно взял в тот год ЗМ.
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MigraTjk
Чтоб выграть золотой мяч нужно перейти в Интер Майами. Система ж вроде понятная
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mr kovalsky
Ответ АРТУР АЛИЕВ
так вроде он играл за другой клуб
О чем речь? Весь прошлый сезон Гризман играл в Атлетико, речь идет именно об этих сезонах
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v.belorussky
Ответ Dimonty
Приводить в качестве аргумента победу в ЛЕ в контексте ЗМ - странно. Модрич ЛЧ выиграл)) p.s. Гризманн должен был получать в 2016: MVP Ла Лиги и Евро. Но получил более медийный персонаж.
Так ключевой аргумент - это ЧМ. И в особенности его финал. Просто ЛЕ - это доп. бонус Гризманну.

Что касается ЛЧ, то она была взята не индивидуальным перфомансом Модрича.
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fussballer
Ответ Александр Кузьминых
Ну, кстати, не для хейта … Вы видели что он делал, именно делал, на ЧМ18 да и ЧМ22. Это же феноменально … типо «Гризман, ты делаешь игру»… «Ок, босс, буду ниже - создавать, созидать, забивать, забирать». Даже Модрич настолько не универсален!!! Я, честно, считаю его недооцененным талантом!
Пиарщики у него плохие или вовсе их нет.
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Dimonty
Ответ Аврал
Ключевое слово-почти.Он играл в Барсе,чем не повод?)Гризман не боец за ЗМ.
> Гризман не боец за ЗМ.
Поэтому дважды в топ-3 оказался. Конечно не боец
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revodrok
Ответ VERBLYUD
Бред конечно. У Месси без пенальти было 3+3 и результативные действия на всех стадиях, у Гризи в 2018 без пенок было 1+2.
классический пример великой аналитики по голевым действиям
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VERBLYUD
Ответ revodrok
Гризи невообразимо шикарен. относительно зм даже сравнивался вклад Антуана в 18 году и Месси в 22 на ЧМ на уровне результативных действий, количества наград лучшего игрока матча и вклада в финале — везде француз не хуже. Атлетико в том сезоне был вторым за Барсой, плюс взяли ЛЕ, зм в итоге ушел Модричу, кому зм ушел в этом году, помним.)
Бред конечно. У Месси без пенальти было 3+3 и результативные действия на всех стадиях, у Гризи в 2018 без пенок было 1+2.
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Universal1000
Ответ ArtemEgs
Ну с другой стороны и Атлетико не последний клуб в Европе. Да, нет такой популярности, как у Баварии, Реала или Сити, но всё-таки фанатская база тоже огромная
Вообще никакая у них фан.база именно по миру относительно топов.
Чисто клуб второго эшелона в этом плане. Даже не Дортмунд.
До подвигов Симеоне та же Валенсия была по миру куда популярнее точно. А может быть и до сих пор, хз.
Нереально почти взять ЗМ в таком клубе.
Тот же 2018-ый ЗМ гарантировано бы забрал, если бы взял ЧМ с такой статой + еврокубок с дублем в финале за клуб с кучей фанатья.
С золотом ЧМ, будучи результативным нападающим, перебить медийно неатакующего хава Модрича было как два пальца, ну вот просто раз плюнуть. Но не играя за Атлетико.
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ArtemEgs
Ответ Universal1000
И в этом шанс Мбаппе в нечетные года.) Он бы и сейчас выиграл его при победе Франции на ЧМ, но увы и ах, хнык-хнык. Холанд уровновешивает сб. Франции за счет популярности АПЛ. Но всё равно в идеале нужен клуб с миллионными армиями фанатов, глоров и пр. на всех уровнях(включая журналистов), которые забьют медиа-пространство нужным образом. Тут иллюзий питать не стоит. Это очевидный факт.
Ну с другой стороны и Атлетико не последний клуб в Европе. Да, нет такой популярности, как у Баварии, Реала или Сити, но всё-таки фанатская база тоже огромная
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ArtemEgs
Ответ Universal1000
Кстати прав. Без медийного сильного клуба или бешено популярной национальной сборной обычно на ЗМ ловить нечего исторически. До сих пор помню как Шевченко просто украл снифига ЗМ у Деку. Просто вот снифига чисто на заносах от Берлускони куда надо. И это в год Евро, где укропа не было, в год когда его унизил Депортиво в ЛЧ. Чисто из-за того что бразил играл за Порту. У Холанда с непопулярным Сити(хотя я глорил за них весной бгг) и мего Норвегией тоже поэтому мизер шансов был изначально. Хз на что кто расчитывал. В каком-то смысле честно, что Мбаппе сидит тоже в таком же мешке ПСЖ с почти нулевой фанбазой по миру хехe.
Ну Францию явно непопулярной сборной назвать нельзя
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Гномович!
Ответ VERBLYUD
на ЧМ-2018 он 3 из 4 голов забил с пенальти
До великого рекорда - 5 далеко.
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Dimonty
Ответ Пацанчик реальный
https://dzen.ru/a/ZUK0dubpvEexasEC Вроде главным грабителем золотых мячей другой игрок признан!👌
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revodrok
Ответ Человек1991
Гризман почти Чемпион Испании , почти чемпион Европы , почти Чемпион Мира . ))
и это почти шутка
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Proper Chels
Гризманн дважды был в топ3.
В целом золотой мяч он возможно и заслужил, но скорее в 2018 году.
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andr d
Для Гризи ещё не всё потеряно
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Хаскерс
Не уверен, что промо получил бы Золотой мяч, но шансов в Атлетико и правда нет.
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Universal1000
Кстати прав.
Без медийного сильного клуба или бешено популярной национальной сборной обычно на ЗМ ловить нечего исторически.
До сих пор помню как Шевченко просто украл снифига ЗМ у Деку. Просто вот снифига чисто на заносах от Берлускони куда надо. И это в год Евро, где укропа не было, в год когда его унизил Депортиво в ЛЧ.
Чисто из-за того что бразил играл за Порту.

У Холанда с непопулярным Сити(хотя я глорил за них весной бгг) и мего Норвегией тоже поэтому мизер шансов был изначально. Хз на что кто расчитывал.

В каком-то смысле честно, что Мбаппе сидит тоже в таком же мешке ПСЖ с почти нулевой фанбазой по миру хехe.
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