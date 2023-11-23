Тер Стеген, вероятно, пропустит матч «Барсы» с «Райо». Участие вратаря в игре с «Порту» под вопросом

Теги Порту Барселона Ла Лига Райо Вальекано Марк-Андре тер Стеген Иньяки Пенья Футбол

Марк-Андре тер Стеген, вероятно, пропустит ближайшую игру «Барселоны».

Напомним, голкипер ранее покинул расположение сборной Германии из-за болей в спине.

Решение о том, сыграет ли тер Стеген в матче против «Райо Вальекано», будет принято в пятницу. Если в ближайшие часы в его состоянии не будет улучшений, то место в воротах «Барселоны» займет Иньяки Пенья

В «Барселоне» надеются, что тер Стеген сможет полностью восстановиться к игре против «Порту» в Лиге чемпионов, которая пройдет 28 ноября. Однако пока что никто не может гарантировать, что голкипер будет готов к этой встрече. 

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1 комментарий

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kaka10
у Барсы повысились шансы выйти в Лигу Европы
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