Эрнандес Эрнандес о деле Негрейры: «Ущерб, который оно нанесло, непоправим. Оно разрушает представление о судейском комитете как о независимой и объективной группе»

Теги Барселона Ла Лига судьи Алехандро Эрнандес Эрнандес Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Алехандро Эрнандес Эрнандес высказался о деле Негрейры.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте.

«15 февраля. Это дело изменило все наши жизни. Ущерб, который оно нанесло, непоправим, самый разрушительный для судей за всю историю.

Когда я узнал об этом, я подумал, что это фэйковые новости; я думал, что это манипуляция до тех пор, пока вы понял, что это реальность. Затем пришлось переварить это, принять, что у члена моей организации было финансовое соглашение с клубом, и это неуместно, из-за этого возникает конфликт интересов, даже если это законно.

Это разрушает представление о том, что у нас независимая, объективная, чистая группа... Мы не можем этим похвастаться, раз член организации работал с клубом и имеет финансовые интересы в этом клубе.

Мои отношения с Хосе Марией Энрикесом Негрейрой? Он называл имена судей, которых повышали в классе, и тех, кого понижали. Судьи встречались с ним на минуту, когда он объявлял об изменении их статуса. Мы подписывали бумагу. Вот и все отношения», – сказал испанский арбитр.

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6 комментариев

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Роман
БЧК на 10 лет в Сегунду. И отобрать все левые трофеи.
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buba 99
Негрейро скупает титулы в Испании, Фифа чемпионаты мира. Футбол умер давно, бабло рулит
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Real_v_dushe
Это легендарный свисток бчк, видно, что сильно переживает за своё будущее. Надеюсь Эрнандес Эрнандеса тоже по ходу дела ФК Негрейры посадят.
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buba 99
Ответ razoblachitel
какая глупость)
Глупость гты написал
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