Каррагер о нарушениях «Эвертона» и «Ман Сити»: «Разница в том, что первые сотрудничали с АПЛ, а вторые уклонялись». Невилл добавил: «АПЛ до смерти боится «Сити»

Теги Гари Невилл Джейми Каррагер Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Джейми Каррагер и Гари Невилл обсудили обвинения в адрес «Манчестер Сити».

На прошлой неделе АПЛ лишила «Эвертон» 10 очков в чемпионате за нарушение финансовых правил. Ранее «Манчестер Сити» обвинили в 115 различных нарушениях финансового фэйр-плей.

«Разница в том, что «Эвертон» сотрудничал с АПЛ, а «Манчестер Сити» уклонялся.

Пеп Гвардиола говорил, что хочет, чтобы все решилось как можно скорее. «Сити» заявил, что не сделал ничего плохого и может это доказать – так чего ждать? Если ты не сделал ничего плохого, веришь в это – «Манчестер Сити» [пока] не признан виновным в 115 разных нарушениях – кому бы хотелось быть обремененным чем-то подобным, если ты говоришь, что невиновен? Чего тянуть?» – сказал Каррагер в подкасте The Overlap.

Гари Невилл предположил, что отсутствие последствий за нарушение финансовых правил связано с влиянием «горожан» в лиге.

«Премьер-лига до смерти боится «Манчестер Сити», – сказал экс-игрок «МЮ».

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24 комментария

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АРТУР АЛИЕВ
как любит говорить Шейх Мансур АПЛ - so city
+49
-2
+47
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Подкат Пенальтьевич
А чего боятся то? Видимо чиновники АПЛ тоже не чисты на руку. И боятся что это вскроется.
+24
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+23
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Arthurino
Ответ Подкат Пенальтьевич
А чего боятся то? Видимо чиновники АПЛ тоже не чисты на руку. И боятся что это вскроется.
Чисто с точки зрения медийности и доходов Сити тоже довольно хорошо привносит в лигу. Плюс стабильно берет трофеи. Если пойдут за Сити, то АПЛ понесет огромные репутационные и финансовые издержки, отсюда и боязнь, да и инвестиции в клуб немаленькие, спокойно могут испортится отношения даже на уровне двух стран. Но твою версию тоже нельзя исключать
+23
-2
+21
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natan111
Почти все клубы под подозрением. Кроме Сити и Ньюкасла.
+11
-1
+10
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Трент 66
У сити даже безотносительно к фэйр плей, очень мутные спонсорские схемы, но всем пофиг, давайте нагнем Эвертон
+11
-3
+8
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mel1189
Ну, объективно, он прав. Хотя понятие "двойные стандарты" присутствует повсеместно, и ни разу не удивлюсь, если Сити соскочит.
+6
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Сослан Бедоев
Ответ rigobersong
Забавно, что тратит больше всех Челси и мю, а виноват всегда МС:)🤣🤣🤣
Забавно то, что твоя логика распространяется на последние пару сезонов, когда у Сити уже несколько лет как сформирован костяк из супер дорогих футболистов по 2шт на позицию, и им каждое ТО нужно лишь точечно по 1-2 игрока докупать(продавать). А вот если ты посмотришь на предыдущие 10 лет, тогда разницу увидишь ощутимую))
+6
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Дмитрий Кожевин
Ответ rigobersong
Забавно, что тратит больше всех Челси и мю, а виноват всегда МС:)🤣🤣🤣
Та не, ща с Ювентуса снимут да закроют тему
+3
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Stereophonics89
Ответ rigobersong
Забавно, что тратит больше всех Челси и мю, а виноват всегда МС:)🤣🤣🤣
ну да)
Сити же в тратах на трансферы обвиняют
+4
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Йохан Чпохан
деньги решают. увы.
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А. Мостовой
Один звонок от Шейха Мансура и премьер лиги завтра не будет
+3
-3
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Snid
Ринат Заправкин с дуба рухнул, столько бреда.
+2
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Эксперимент
Ну то, что все клубы и АПЛ боятся Сити - это правда.
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kellhus
Ну так бремя доказывания лежит на стороне обвинения. Это не забота Ман Сити.
Другое дело, что даже в худшем случае их вряд ли накажут соразмерно с Эвертоном.
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Sergeev55
Сити вне законов АПЛ!
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