Каррагер о нарушениях «Эвертона» и «Ман Сити»: «Разница в том, что первые сотрудничали с АПЛ, а вторые уклонялись». Невилл добавил: «АПЛ до смерти боится «Сити»

Джейми Каррагер и Гари Невилл обсудили обвинения в адрес «Манчестер Сити».

На прошлой неделе АПЛ лишила «Эвертон» 10 очков в чемпионате за нарушение финансовых правил. Ранее «Манчестер Сити» обвинили в 115 различных нарушениях финансового фэйр-плей.

«Разница в том, что «Эвертон» сотрудничал с АПЛ, а «Манчестер Сити» уклонялся.

Пеп Гвардиола говорил, что хочет, чтобы все решилось как можно скорее. «Сити» заявил, что не сделал ничего плохого и может это доказать – так чего ждать? Если ты не сделал ничего плохого, веришь в это – «Манчестер Сити» [пока] не признан виновным в 115 разных нарушениях – кому бы хотелось быть обремененным чем-то подобным, если ты говоришь, что невиновен? Чего тянуть?» – сказал Каррагер в подкасте The Overlap.

Гари Невилл предположил, что отсутствие последствий за нарушение финансовых правил связано с влиянием «горожан» в лиге.

«Премьер-лига до смерти боится «Манчестер Сити», – сказал экс-игрок «МЮ».

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