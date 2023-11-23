Фанаты «Эвертона» будут скандировать «АПЛ ###### как коррумпирована» на матче с «МЮ». Sky Sports может приглушить шум толпы в трансляции

Болельщики «Эвертона» планируют акцию против Премьер-лиги из-за снятия 10 очков.

По сведениям The Times, организаторы призывают всех посетителей « » скандировать «АПЛ ###### (обалдеть) как коррумпирована» («Premier League corrupt as fuck») во время игры с « » 26 ноября.

Согласно правилам регулятора Ofcom, вещательные компании обязаны избегать трансляции материалов, которые могут оскорбить зрителей.

, проведя внутреннее совещание по этому вопросу, решила принять меры по недопущению нежелательного контента в эфир. Она не собирается использовать предзаписанный шум толпы, но может приглушить звуки, доносящиеся с трибун, как в схожих обстоятельствах вещатели поступали в прошлом.

На прошлой неделе с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансовых правил. Клуб опустился на предпоследнее место в .

С «Эвертона» могут снять еще 9 очков, если иск «Лестера», «Лидса» и «Бернли» на 300 млн фунтов удовлетворят. У клуба нет таких денег (Daily Mail)

С «Эвертона» сняли 10 очков из-за убытков. Клуб протестует и, кажется, намекает на дело «Ман Сити»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?