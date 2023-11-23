Фанаты «Эвертона» будут скандировать «АПЛ ###### как коррумпирована» на матче с «МЮ». Sky Sports может приглушить шум толпы в трансляции
Болельщики «Эвертона» планируют акцию против Премьер-лиги из-за снятия 10 очков.
По сведениям The Times, организаторы призывают всех посетителей «Гудисон Парк» скандировать «АПЛ ###### (обалдеть) как коррумпирована» («Premier League corrupt as fuck») во время игры с «Манчестер Юнайтед» 26 ноября.
Согласно правилам регулятора Ofcom, вещательные компании обязаны избегать трансляции материалов, которые могут оскорбить зрителей.
Sky Sports, проведя внутреннее совещание по этому вопросу, решила принять меры по недопущению нежелательного контента в эфир. Она не собирается использовать предзаписанный шум толпы, но может приглушить звуки, доносящиеся с трибун, как в схожих обстоятельствах вещатели поступали в прошлом.
На прошлой неделе с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансовых правил. Клуб опустился на предпоследнее место в АПЛ.
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