Фанаты «Эвертона» будут скандировать «АПЛ ###### как коррумпирована» на матче с «МЮ». Sky Sports может приглушить шум толпы в трансляции

Теги Манчестер Юнайтед Гудисон Парк Эвертон премьер-лига Англия болельщики Sky Sports Футбол

Болельщики «Эвертона» планируют акцию против Премьер-лиги из-за снятия 10 очков.

По сведениям The Times, организаторы призывают всех посетителей «Гудисон Парк» скандировать «АПЛ ###### (обалдеть) как коррумпирована» («Premier League corrupt as fuck») во время игры с «Манчестер Юнайтед» 26 ноября.

Согласно правилам регулятора Ofcom, вещательные компании обязаны избегать трансляции материалов, которые могут оскорбить зрителей.

Sky Sports, проведя внутреннее совещание по этому вопросу, решила принять меры по недопущению нежелательного контента в эфир. Она не собирается использовать предзаписанный шум толпы, но может приглушить звуки, доносящиеся с трибун, как в схожих обстоятельствах вещатели поступали в прошлом.

На прошлой неделе с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансовых правил. Клуб опустился на предпоследнее место в АПЛ.

С «Эвертона» могут снять еще 9 очков, если иск «Лестера», «Лидса» и «Бернли» на 300 млн фунтов удовлетворят. У клуба нет таких денег (Daily Mail)

С «Эвертона» сняли 10 очков из-за убытков. Клуб протестует и, кажется, намекает на дело «Ман Сити»

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10 комментариев

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Stadjer
Ригоберка пишет саркастический комментарий про «свободу слова», но при этом ограничивает возможность ответа на его комментарий:) классика
+17
-1
+16
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Chelsea`s Lev
Я к ним присоединяюсь: 10 очей за нарушение в виде расхода 125 млн. за три сезона, вместо дозволенных 105 - это перебор
+7
0
+7
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Егор Годин
А почему нет ребуса в цитате на англ языке?(
+2
0
+2
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damondiamond
а вы вообще понимаете, от каких денег придется отказаться АПЛ, чтобы последовательно наказать Сити за 115 нарушений? в АПЛ нашелся один чел, который открыл ящик Пандоры и закрыл счета, на которые капали деньги от шейха из Сити
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bevooch
Ответ rigobersong
Свобода слова!:)
Разницу между "заглушить звук в трансляции" и "выдать всем по административке, а кому-то и уголовку" конечно никакой нет.
+1
-1
0
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