Спаллетти о неназначенном пенальти в пользу Украины: «Мы ничего не украли. Эпизод может быть спорным, но не таким очевидным, как многие хотят его представить»

Теги Лучано Спаллетти Сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу квалификация Евро-2024 Брайан Кристанте Михаил Мудрик Евро-2024 Футбол

Лучано Спаллетти прокомментировал неоднозначный эпизод в матче с Украиной.

Сборные Украины и Италии сыграли вничью со счетом 0:0 в матче квалификации Евро-2024. Этот результат позволил итальянцам напрямую выйти в финальную стадию чемпионата Европы.

На 93-й минуте вингер украинцев Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался Брайан Кристанте. Игрок «Челси» упал после того, как футболист сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу. Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился.

«Мы ничего не украли. Мы не просто заслужили, а полностью заслужили право квалифицироваться на чемпионат Европы. Если кто-то выделяет этот эпизод, чтобы совершать нападки на нас, то это неправильно, они не учитывают игру команды в целом.

Матч был трудным из-за давления, и этот эпизод может быть спорным, но, безусловно, не таким очевидным, как многие хотят его представить. Извините», – сказал главный тренер сборной Италии.

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30 комментариев

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Александр Русанов
Cпалетти: " Не все так однозначно"
+26
-4
+22
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Алексей Мишин
Вы не украли, вы не ДАЛИ.
+24
-7
+17
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Евгений Кузнецов
нет там никакого спорного эпизода,чистейший пенальти. вот зачем сейчас продолжать врать?
+17
-7
+10
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Тухель
Ответ Динар
спорно это когда хоть кто то кроме игроков Италии засомневался, а тут почти у всех однозначная трактовка эпизода и эпизод достаточно прост, на повторе все прекрасно видно, а Спаллетти видимо просто не хочет чтоб принижали его и команды достижение. Но очень уж хочется чтоб тренеры были честны когда противника заслуживают тоже, а не только их.
спорно это когда хоть кто то кроме игроков Италии засомневался (с)
Дофига фанатов сборной России уверены что пенальти не было. Уверен если провести опрос в нашей Думе, то тоже скажут что судья молодец.
+12
-2
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Аврал
Да господи,когда глава европейского футбола говорит перед игрой-Италия не может не попасть на Евро,это звучит для арбитра как приказ.)
+7
-1
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Динар
спорно это когда хоть кто то кроме игроков Италии засомневался, а тут почти у всех однозначная трактовка эпизода и эпизод достаточно прост, на повторе все прекрасно видно, а Спаллетти видимо просто не хочет чтоб принижали его и команды достижение. Но очень уж хочется чтоб тренеры были честны когда противника заслуживают тоже, а не только их.
+9
-4
+5
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Перегарыч
Логично минимум ВАР глянуть, если он признает спорность эпизода 🤔
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Тухель
Ответ Krauvec Cool
С ВАРом чуть ли не каждый матч превращается в разбор моментов с монитора, сам футбол отходит на второй план. Я стал понимать судей, давление в процессе работы сказывается со всех сторон.
А раньше как будто не обсуждали судейские решения после важных матчей? Я до сих пор встречаю нытье по нескольким матчам сборной СССР, а этой страны уже больше 30 лет нет. Фанаты Арсенала, Ливерпуля со стажем могут интересное рассказать про судейство связанное с МЮ в АПЛ времен САФа. Правда это было или нет сейчас не важно, но то что судейство постоянно в АПЛ обсуждалось и без ВАР это факт.
С Италией тоже дофига судейских скандалов, да и в Серии А, да даже фаны Барсы и РМ со стажем напишут список матчей где их засудили, а где засудили уже их соперников напишет любой любитель футбола.
Короче особо ничего не изменилось. Люди нытики, судьи ошибаются, так и живём.
+4
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zar_1927
брехло, все ты понимаешь прекрасно. Сам бы орал на три квартала если бы Италии за такое не поставили пеналь
+12
-10
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Krauvec Cool
С ВАРом чуть ли не каждый матч превращается в разбор моментов с монитора, сам футбол отходит на второй план. Я стал понимать судей, давление в процессе работы сказывается со всех сторон.
+5
-3
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bdfy dcfff
Ответ Назар Игорь
Скажи спасибо Доннарумме, это он первый заявил что скорее всего надо было ставить мяч на точку. Подосрал собственной команде, и не в первый раз. Милан не даст соврать.
А то все слепые ,и никто не видел ! человек хотя бы мог сказать правду !)
у меня нет вопросов к игрокам или тренеру Италии, не они принимали решения!

наоборот , у меня вызывает это уважения! на результат это уже не повлияет ...но люди хотя бы могут сказать что думают...

Анри до сих пор все вспоминают ...хотя на его месте все бы сыграли так )!

но у нег не хватило смелости признаться. Хотя весь мир видел )!
так же и тут...
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bdfy dcfff
Ответ Тухель
спорно это когда хоть кто то кроме игроков Италии засомневался (с) Дофига фанатов сборной России уверены что пенальти не было. Уверен если провести опрос в нашей Думе, то тоже скажут что судья молодец.
мы говорим об адекватной части планеты этой !
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bdfy dcfff
ну как бы к тренеру вопросов нет ! не он принимает решения на поле! но все же ответ ..мягко говоря ...скользкий )!

переложи всю ответственность на арбитров , делов то)

этот бред..мы заслужили! никто не спрашивает ..заслужили или нет)
вопрос в том что весь мир видит очевидный факт!
Даже итальянские футбольные люди не скрывают факт того ,что это был явный пенальти ...
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Алексей Ненахов
Ответ Алексей Мишин
Вы не украли, вы не ДАЛИ.
Не дали пенальти ,дайте деньжат
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Maxximus
Ответ Wesley
Выскажу непопулярное мнение, но если смотреть не стоп-кадр, а эпизод в динамике, то Мудрик добегает до ноги Кристанте и за мгновение до неминуемого касания начинает прыгать рыбкой, из-за само касание оказалось минимальным. Зачем он так делал, непонятно, видимо, заранее решил искать фол. Если бы он просто продолжил бежать дальше, было бы 100% пенальти, которое, уверен поставили бы. А то, что в итоге получилось, ближе к ЖК за симуляцию, чем к пенальти
Вот буквально пару минут назад посмотрел данный эпизод, до этого только читал, что пенальти не дали и т.д. Поддержу Ваше непопулярное мнение, больше похоже на симуляцию.
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Wesley
Выскажу непопулярное мнение, но если смотреть не стоп-кадр, а эпизод в динамике, то Мудрик добегает до ноги Кристанте и за мгновение до неминуемого касания начинает прыгать рыбкой, из-за само касание оказалось минимальным. Зачем он так делал, непонятно, видимо, заранее решил искать фол. Если бы он просто продолжил бежать дальше, было бы 100% пенальти, которое, уверен поставили бы. А то, что в итоге получилось, ближе к ЖК за симуляцию, чем к пенальти
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Зарема Равильевна
Мудрик подпрыгнул и сложил ноги не хуже Ярославы Алексеевны Магучих. Люди из футбола в такое не поверят
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Кокич
Кристанте мог стать козлом отпущения. За несколько секунд после того момента у него наверное вся его жизнь перед глазами пролетела.
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