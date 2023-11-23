Спаллетти о неназначенном пенальти в пользу Украины: «Мы ничего не украли. Эпизод может быть спорным, но не таким очевидным, как многие хотят его представить»

Лучано Спаллетти прокомментировал неоднозначный эпизод в матче с Украиной.

Сборные Украины и Италии сыграли вничью со счетом 0:0 в матче квалификации Евро-2024. Этот результат позволил итальянцам напрямую выйти в финальную стадию чемпионата Европы.

На 93-й минуте вингер украинцев пробросил мяч себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался . Игрок «Челси» упал после того, как футболист сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу. Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился.

«Мы ничего не украли. Мы не просто заслужили, а полностью заслужили право квалифицироваться на чемпионат Европы. Если кто-то выделяет этот эпизод, чтобы совершать нападки на нас, то это неправильно, они не учитывают игру команды в целом.

Матч был трудным из-за давления, и этот эпизод может быть спорным, но, безусловно, не таким очевидным, как многие хотят его представить. Извините», – сказал главный тренер сборной Италии.

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