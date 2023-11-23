Спаллетти о неназначенном пенальти в пользу Украины: «Мы ничего не украли. Эпизод может быть спорным, но не таким очевидным, как многие хотят его представить»
Лучано Спаллетти прокомментировал неоднозначный эпизод в матче с Украиной.
Сборные Украины и Италии сыграли вничью со счетом 0:0 в матче квалификации Евро-2024. Этот результат позволил итальянцам напрямую выйти в финальную стадию чемпионата Европы.
На 93-й минуте вингер украинцев Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался Брайан Кристанте. Игрок «Челси» упал после того, как футболист сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу. Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился.
«Мы ничего не украли. Мы не просто заслужили, а полностью заслужили право квалифицироваться на чемпионат Европы. Если кто-то выделяет этот эпизод, чтобы совершать нападки на нас, то это неправильно, они не учитывают игру команды в целом.
Матч был трудным из-за давления, и этот эпизод может быть спорным, но, безусловно, не таким очевидным, как многие хотят его представить. Извините», – сказал главный тренер сборной Италии.
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Дофига фанатов сборной России уверены что пенальти не было. Уверен если провести опрос в нашей Думе, то тоже скажут что судья молодец.
С Италией тоже дофига судейских скандалов, да и в Серии А, да даже фаны Барсы и РМ со стажем напишут список матчей где их засудили, а где засудили уже их соперников напишет любой любитель футбола.
Короче особо ничего не изменилось. Люди нытики, судьи ошибаются, так и живём.
у меня нет вопросов к игрокам или тренеру Италии, не они принимали решения!
наоборот , у меня вызывает это уважения! на результат это уже не повлияет ...но люди хотя бы могут сказать что думают...
Анри до сих пор все вспоминают ...хотя на его месте все бы сыграли так )!
но у нег не хватило смелости признаться. Хотя весь мир видел )!
так же и тут...
переложи всю ответственность на арбитров , делов то)
этот бред..мы заслужили! никто не спрашивает ..заслужили или нет)
вопрос в том что весь мир видит очевидный факт!
Даже итальянские футбольные люди не скрывают факт того ,что это был явный пенальти ...