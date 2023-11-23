Балотелли о падении Мудрика в штрафной Италии: «Это пенальти, точка. Я бы сошел с ума, если бы на мне за такое не поставили»
Марио Балотелли считает, что Украина должна была бить пенальти в игре с Италией.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик после контакта с хавбеком «Ромы» Брайаном Кристанте упал в штрафной площади итальянцев на 3-й добавленной ко второму тайму минуте заключительного матча отборочного турнира (0:0). Италия попала на Евро-2024, Украина – в плей-офф отбора.
«Был фол Кристанте на Мудрике – это пенальти. Точка. Если бы не поставили такой пенальти на мне, я бы сошел с ума.
Мы едем на чемпионат Европы, поэтому все нормально. Но подумайте, что было бы, если бы нас поменяли местами, как бы мы реагировали?
Мудрик опередил Кристанте, несомненно, это был фол. Но Доннарумма все равно бы взял удар с точки», – сказал итальянский форвард Балотелли, играющий за «Адана Демирспор».
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Судьи ошибаются и это просто надо принять, но искать какие то заговоры это учесть умалишенных и таких на спортсе дофига.
И мне странно, что многие голову пеплом посыпают, ведь Украина не выбыла из борьбы за попадание на Евро, а судя по сегодняшней жеребьевке - шансы у неё на это весьма высоки ))
Давай сектант доказывай свою теорию, что есть заговор против Украины.