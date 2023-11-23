Балотелли о падении Мудрика в штрафной Италии: «Это пенальти, точка. Я бы сошел с ума, если бы на мне за такое не поставили»

Теги Рома Челси Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия сборная Италии по футболу серия А Италия высшая лига Турция Марио Балотелли квалификация Евро-2024 Адана Демирспор Брайан Кристанте Джанлуиджи Доннарумма Михаил Мудрик Футбол

Марио Балотелли считает, что Украина должна была бить пенальти в игре с Италией.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик после контакта с хавбеком «Ромы» Брайаном Кристанте упал в штрафной площади итальянцев на 3-й добавленной ко второму тайму минуте заключительного матча отборочного турнира (0:0). Италия попала на Евро-2024, Украина – в плей-офф отбора.

«Был фол Кристанте на Мудрике – это пенальти. Точка. Если бы не поставили такой пенальти на мне, я бы сошел с ума.

Мы едем на чемпионат Европы, поэтому все нормально. Но подумайте, что было бы, если бы нас поменяли местами, как бы мы реагировали?

Мудрик опередил Кристанте, несомненно, это был фол. Но Доннарумма все равно бы взял удар с точки», – сказал итальянский форвард Балотелли, играющий за «Адана Демирспор».

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15 комментариев

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S. A.
Да ты и без этого сходил с ума не один раз
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Азамат
Чеферин же прямо сказал что Италия обязательно должна попасть Евро.
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Pertinax Gandi
Очередной турнир без Италии было бы чересчур. Кроме того, турнир без излишней политической пропаганды, это неплохо. Впрочем у Украины хорошие шансы отобраться через плейофф, остальные три команды в пути B выглядят послабее. И там пенальти на Мудрике скорее всего дадут.
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Тухель
Это даже смешно. Тут оправдывают левое судейство, тем что судье или УЕФА не нравится Украина? Так что же вечно ноёте, что какой то клуб или сборную засудили? Может просто УЕФА или судье не нравится этот клуб или эта сборная это же шикарное оправдание.
Судьи ошибаются и это просто надо принять, но искать какие то заговоры это учесть умалишенных и таких на спортсе дофига.
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УльтраПравый
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Можно судью дротиками закидать, это в стиле Марио
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Yaroslove
Ну то что Марио известный нытик, это ни для кого не секрет )
И мне странно, что многие голову пеплом посыпают, ведь Украина не выбыла из борьбы за попадание на Евро, а судя по сегодняшней жеребьевке - шансы у неё на это весьма высоки ))
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Funny lepka
Итальянская мафия, он тут!
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Семён Жуйло
Балотелли готовит себя в эксперты? Так Кассано ещё, вроде, не уволился. Ну, и, в любом случае, не с того начал.
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Тухель
Ответ Vitto
Случайно на ВАРе оказался тот же судья, что был на ВАРе с Уэльсом...
А в первом матче против Италии кто был на варе? А против Англии? А сколько пенальти в тех матчах не дали?
Давай сектант доказывай свою теорию, что есть заговор против Украины.
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