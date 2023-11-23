Балотелли о падении Мудрика в штрафной Италии: «Это пенальти, точка. Я бы сошел с ума, если бы на мне за такое не поставили»

Марио Балотелли считает, что Украина должна была бить пенальти в игре с Италией.

Вингер « » после контакта с хавбеком «Ромы» упал в штрафной площади итальянцев на 3-й добавленной ко второму тайму минуте заключительного матча отборочного турнира (0:0). Италия попала на Евро-2024, – в плей-офф отбора.

«Был фол Кристанте на Мудрике – это пенальти. Точка. Если бы не поставили такой пенальти на мне, я бы сошел с ума.

Мы едем на чемпионат Европы, поэтому все нормально. Но подумайте, что было бы, если бы нас поменяли местами, как бы мы реагировали?

Мудрик опередил Кристанте, несомненно, это был фол. Но Доннарумма все равно бы взял удар с точки», – сказал итальянский форвард , играющий за «Адана Демирспор».

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