Доннарумма о падении Мудрика: «Можно было поставить пенальти. Хорошо, что все так»

Джанлуиджи Доннарумма допускает, что Украина могла получить пенальти.

На 93-й минуте матча квалификации Евро-2024 против Италии (0:0) вингер сборной Украины Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался Брайан Кристанте. Игрок « » упал после того, как футболист сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу.

Главный судья пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

«На поле я не очень понял ситуацию. Я посмотрел видео и, по-моему, там можно было поставить [пенальти]. Но хорошо, что все так завершилось.

Сейчас мы не думаем об этом, мы думаем о праздновании и наслаждении этой выстраданной ничьей с большой командой», – сказал вратарь « » и сборной Италии.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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