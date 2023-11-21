Доннарумма о падении Мудрика: «Можно было поставить пенальти. Хорошо, что все так»

Теги ПСЖ Челси Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия лига 1 Франция сборная Италии по футболу судьи квалификация Евро-2024 Хесус Хиль Мансано Джанлуиджи Доннарумма Михаил Мудрик Футбол

Джанлуиджи Доннарумма допускает, что Украина могла получить пенальти.

На 93-й минуте матча квалификации Евро-2024 против Италии (0:0) вингер сборной Украины Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался Брайан Кристанте. Игрок «Челси» упал после того, как футболист сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу.

Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

«На поле я не очень понял ситуацию. Я посмотрел видео и, по-моему, там можно было поставить [пенальти]. Но хорошо, что все так завершилось.

Сейчас мы не думаем об этом, мы думаем о праздновании и наслаждении этой выстраданной ничьей с большой командой», – сказал вратарь «ПСЖ» и сборной Италии.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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40 комментариев

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STB
Ответ Nagatomo
Можно сколько угодно спорить был пенальти не был, но самое странное что даже ВАР не был просмотрен, вот что больше всего удивляет в такой то ситуации максимальной спорной.
Да нет, больше всего удивляет, что спустя 6 лет после введения ВАР, комменты про "судья не подошел к камере, значит вар не был просмотрен" всё ещё существуют и плюсуются
+37
-3
+34
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Unwar25
Ответ Nagatomo
Можно сколько угодно спорить был пенальти не был, но самое странное что даже ВАР не был просмотрен, вот что больше всего удивляет в такой то ситуации максимальной спорной.
ВАР просматривает всё, особенно в штрафной. Если не было остановки и паузы десятиминутной, это не значит, что не было проверки, это значит, что они посмотрели и сразу решили, что там всё чисто.
+37
-6
+31
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Николай Шелудько
Ответ Александр Аствацатуров
спортс всё еще плачет и надеется что не придется удалять заранее заготовленные сотни статей о том какая гироическая украина вышла на евро а Россия хаха играет с Кубай ахха на глазах мужичков ахах
Хорошо, что Российская Сборная показала всем злопыхателям свою мощь и разнесла в клочья соперников из Кубы, которые купили себе бутсы в универмаге! Давай, Россия! Давай красиво!
+16
-7
+9
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Nagatomo
Можно сколько угодно спорить был пенальти не был, но самое странное что даже ВАР не был просмотрен, вот что больше всего удивляет в такой то ситуации максимальной спорной.
+33
-26
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Птюч, Ёж.
Ответ Nagatomo
Можно сколько угодно спорить был пенальти не был, но самое странное что даже ВАР не был просмотрен, вот что больше всего удивляет в такой то ситуации максимальной спорной.
ВАР был просмотрен рефери на ВАР и они не увидели нарушения. Ты ведь знаешь, как работает ВАР?
+11
-4
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answer89
Вчера после первых двух повторов стало ясно, что это пенальти. Но радость оказалась недолгой. Итальянская мафия бы не простила второе подряд непопадание на чечм
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Птюч, Ёж.
Ответ STB
Да нет, больше всего удивляет, что спустя 6 лет после введения ВАР, комменты про "судья не подошел к камере, значит вар не был просмотрен" всё ещё существуют и плюсуются
это видимо сказываются пробелы в образовании. Если люди не могут понять элементарные вещи, сколько им не объясняй.
+5
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Benjamin
Пенальти был явный, по сути судья и бригада вар не пустила Украину на евро
+10
-6
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АРТУР АЛИЕВ
Молодец, что признал
+12
-8
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Саша Казанов
Ответ Nagatomo
Можно сколько угодно спорить был пенальти не был, но самое странное что даже ВАР не был просмотрен, вот что больше всего удивляет в такой то ситуации максимальной спорной.
Сколько вам объяснять? ВАР СМОТРИТ ВСЕ ЭПИЗОДЫ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ и ЕСЛИ МНЕНИЕ АРБИТРА И ВАР РАЗДЕЛЯЕТСЯ ТО РЕФ ИДЕТ СМОТРЕТЬ МОНИТОР. ЕСЛИ МНЕНИЯ РЕФА И АССИКОВ НА ВАРЕ ЕДИНОГЛАСНО, ТО МАТЧ ПРОСТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Bill Zapulil
Вообще не удивляет. Италия должна была попасть на ЧЕ. В том то и дело, что не удивительны эти молчки. Все все понимают, но это не политизированно. Это судья не увидел, решил не смотреть. Все решили уже до матча. Конечно если бы Украина проехалась 3:0 или 2:0 никто ничего не смог бы поделать. Но тут был шанс для вариативности. И ей воспользовались.
а когда Италия не выигрывала у Швеции, то не должна была попасть на ЧМ-2018? или когда проигрывала Македонии, то не должна была попасть на ЧМ-2022?

Конечно, нет, а вот именно сейчас должна была, поэтому судьи во главе с Инфантино ей помогли)))
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Unwar25
Ответ STB
Да нет, больше всего удивляет, что спустя 6 лет после введения ВАР, комменты про "судья не подошел к камере, значит вар не был просмотрен" всё ещё существуют и плюсуются
Еще любимый комментарий, что судья сам не попросил посмотреть повтор на мониторе, хотя он 10 секунд назад видел эпизод на поле и принял решение, что всё чисто. Но видимо потом сделал расклад таро и понял, что у одного из игроков скорпион в тельце, так что неплохо бы и перепроверить
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&_Bishep_&
Ответ Саша Казанов
Не было там пенальти, контакт не значительный, не на скорости, Михайло подбросил ласты и симулировал. А вот если бы он не искал этот минимальный контакт, а поставил жестче ногу и принял бы мяч в расчете на продолжение эпизода, то возможно был бы либо контакт более очевидный и закидывать ноги не пришлось, либо появилась бы реальная возможность забить. Единственное что это должна была быть ЖК симулянту.
Мне тоже показалось, что касания не произошло, но посмотреть ВАР , чисто для приличия, можно было.
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Pavel Harriss
Ответ Александр Аствацатуров
а че скажешь про Франция Гибралтар? (который намного ниже Кубы в рейтинге ФИФА) ))))))))???
Эталонно стрелки переводишь. Франция - Гибралтар офф. игра. Отбор к ЧЕ. Не французы выбирали с кем в группе играть.
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Птюч, Ёж.
Ответ Анри Карлайл
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это как гроши клянчит один чудак.
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Krauvec Cool
Ответ STB
Да нет, больше всего удивляет, что спустя 6 лет после введения ВАР, комменты про "судья не подошел к камере, значит вар не был просмотрен" всё ещё существуют и плюсуются
Так они думают, что надо останавливать игру и 20 минут пересматривать все спорные моменты, ауты, угловые итд
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Unona
Донна румма всё видел ! Мог бы помочь судье... какой там ВАР - не ВАР. А вот Мудрик перемудрил со своими ногами - но он уже сам с ними разобрался - пойдет в плей офф
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Mihei4
Пенальти еще нужно забить. И не факт, что игрок не дрогнул бы.
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Мистер Уайт
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Пенс
чистейший пенальти. Макаронные мафиози снова отработают в кабинетах.
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Александр Аствацатуров
спортс всё еще плачет и надеется что не придется удалять заранее заготовленные сотни статей о том какая гироическая украина вышла на евро а Россия хаха играет с Кубай ахха на глазах мужичков ахах
+12
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SpilightTwarkle
Ответ Unwar25
ВАР просматривает всё, особенно в штрафной. Если не было остановки и паузы десятиминутной, это не значит, что не было проверки, это значит, что они посмотрели и сразу решили, что там всё чисто.
При малейшем намеке на спорность ситуации, арбитры ВАР должны звать главного арбитра, чтобы он принимал решение. Очень странно, что в данном случае арбитры ВАР решили, что ситуация совсем не спорная.
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Анри Карлайл
Ответ Мистер Уайт
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Max Zhomkov
50-50 момент. Не удивился бы если б реф поставил пенку. А так видимо на варе посчитали что мудрик сам нашёл контакт, т.к защитник не делал движения ногой после того как наступил ей на землю
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Иксджии это смешно
Ответ Николай Шелудько
Хорошо, что Российская Сборная показала всем злопыхателям свою мощь и разнесла в клочья соперников из Кубы, которые купили себе бутсы в универмаге! Давай, Россия! Давай красиво!
-ко, чому не державною?
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кулибали
Если бы главный судья смотрел вар то пришлось бы ставить пенальти, поэтому и не было просмотра
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