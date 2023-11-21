Доннарумма о падении Мудрика: «Можно было поставить пенальти. Хорошо, что все так»
Джанлуиджи Доннарумма допускает, что Украина могла получить пенальти.
На 93-й минуте матча квалификации Евро-2024 против Италии (0:0) вингер сборной Украины Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался Брайан Кристанте. Игрок «Челси» упал после того, как футболист сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу.
Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.
«На поле я не очень понял ситуацию. Я посмотрел видео и, по-моему, там можно было поставить [пенальти]. Но хорошо, что все так завершилось.
Сейчас мы не думаем об этом, мы думаем о праздновании и наслаждении этой выстраданной ничьей с большой командой», – сказал вратарь «ПСЖ» и сборной Италии.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
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Конечно, нет, а вот именно сейчас должна была, поэтому судьи во главе с Инфантино ей помогли)))