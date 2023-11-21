Мудрик упал в штрафной Италии на 93-й – Кристанте, вероятно, задел его ногу при отборе мяча. Судья Хиль Мансано не дал пенальти и не смотрел повтор
Украина претендовала на пенальти в конце игры с Италией.
На 3-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник Александр Зубков сделал передачу по направлению к центру штрафной площади. Вингер Михаил Мудрик первым же касанием принял мяч и пробросил его себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался хавбек Брайан Кристанте.
Игрок «Челси» упал после того, как игрок сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.
Примечательно, что в октябре президент УЕФА Александер Чеферин в интервью отмечал: «Италия должна попасть на Евро-2024, иначе это будет катастрофа. Италия слишком важна. Думаю, она обыграет Украину».
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Кроме критики команды и судьи там никаких других комментариев нет.
По сути - Мудрик терял мяч и не мог забить, а ему бы потом давали шанс пробить с 11 метров
По справедливости - не пенка
игра продолжилась
но зачем же такое писать )
Но Украина ещё скорее всего пройдёт через плей офф , а Италия такой возможности не имела …
Логика судьи понятна , тем более , что судей УЕФА не наказывает за ошибки никогда !
Эти клоны из АПЛ , они же работали на матчам ЧЕ вот сейчас )
P.S. Извините , это Птючу ответ )