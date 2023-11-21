Мудрик упал в штрафной Италии на 93-й – Кристанте, вероятно, задел его ногу при отборе мяча. Судья Хиль Мансано не дал пенальти и не смотрел повтор

Украина претендовала на пенальти в конце игры с Италией.

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник сделал передачу по направлению к центру штрафной площади. Вингер Михаил первым же касанием принял мяч и пробросил его себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался хавбек .

Игрок «Челси» упал после того, как игрок сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а отправилась в плей-офф отбора.

Примечательно, что в октябре президент УЕФА Александер Чеферин в интервью отмечал: « должна попасть на Евро-2024, иначе это будет катастрофа. Италия слишком важна. Думаю, она обыграет Украину».

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