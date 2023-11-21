Мудрик упал в штрафной Италии на 93-й – Кристанте, вероятно, задел его ногу при отборе мяча. Судья Хиль Мансано не дал пенальти и не смотрел повтор

Теги Сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу УЕФА судьи квалификация Евро-2024 Брайан Кристанте Хесус Хиль Мансано Александр Зубков Александер Чеферин Михаил Мудрик Футбол

Украина претендовала на пенальти в конце игры с Италией.

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник Александр Зубков сделал передачу по направлению к центру штрафной площади. Вингер Михаил Мудрик первым же касанием принял мяч и пробросил его себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался хавбек Брайан Кристанте.

Игрок «Челси» упал после того, как игрок сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

Примечательно, что в октябре президент УЕФА Александер Чеферин в интервью отмечал: «Италия должна попасть на Евро-2024, иначе это будет катастрофа. Италия слишком важна. Думаю, она обыграет Украину».

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92 комментария

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Иксджии это смешно
Вряд ли Буффон в подтрибунке кричал, что у судьи мусорный бак вместо сердца))
+61
-5
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Александр Чижов
болел за италию но признаться пеналь был
+67
-20
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Eldzheron
Ответ Фуфик Полосатый
как бы я не топил за сб. Украины, но будучи судьей я б тут пенку не поставил. Итальянец первый на мяче, мяч прокинут и не досягаем для Мудрика, Мудрик поджимает ноги и все такое.
Прикол в том что Мудрик первый коснулся мяча и вперёд прокинул и тип забегать собрался с другого ракурса. Однако уже даже все СМИ написали что это пенка даже Espn
+27
-5
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Зизуха
Если это не пенальти, то ЧТО? Хотя бы вар можно было посмотреть?
+37
-17
+20
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Absolut_oleg
Почему судья не смотрел VAR на 90+минуте, когда на кону путевка на Евро? Потому что увидел бы контакт)
+19
-5
+14
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luu
Судейская бригада уже на Миротворце
+29
-17
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jerry40
Судья не стал смотреть ВАР потому что ассистенты на ВАРе просмотрели эпизод и не нашли криминала, я так разумею.
+14
-2
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Птюч, Ёж.
Ответ Стив Стив
Мудрик начал чуть раньше падать(причем картинно), это и сбило судью. Хотя контакт там был. Очень сложный эпизод. Сам Михаил уже отписался в телеграмм, утверждает что фол был ..
еще бы он сказал, что симулировал. Хоть один раз кто то признавался в этом?
+12
-1
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Eldzheron
Ответ BarCa
Если читать новость, то Чеферин помог проходу сборной Италии?
Даже Итальянцы написали что это пенка в твиттере в своих СМИ. И все крупные порталы даже Espn, что Украину обокрали. Обидно могло быть первое в их историй победа над Итальянцами
+15
-5
+10
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ta-tosha
он покинул мяч? прикинул, получил от Ачерби по ногам? получил. Там чистейший пеналь
+18
-9
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S. A.
Ответ Зизуха
Если это не пенальти, то ЧТО? Хотя бы вар можно было посмотреть?
Покажи мне касание. Конкретно на этом кадре
+18
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Стив Стив
Мудрик начал чуть раньше падать(причем картинно), это и сбило судью. Хотя контакт там был. Очень сложный эпизод. Сам Михаил уже отписался в телеграмм, утверждает что фол был ..
+12
-4
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BarCa
Если читать новость, то Чеферин помог проходу сборной Италии?
+7
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Александр Чижов
Ответ Птюч, Ёж.
точно был?
во многих лигах это поставили в англии бы удалили бы там тэйлоров полно
+7
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Proper Chels
Да тут не о чем спорить, сами итальянцы на странице своей сборной пишут, что это пенальти и сравнивают сборную с Ювентусом(думаю отсылка понятна).
Кроме критики команды и судьи там никаких других комментариев нет.
+19
-12
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Кенигсбергер
"Это не пенальти, все очевидно" - Диана Гурцкая
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dmitryGoose
Ответ Absolut_oleg
Почему судья не смотрел VAR на 90+минуте, когда на кону путевка на Евро? Потому что увидел бы контакт)
Судья не может сам пойти смотреть ВАР, только если его позовут резервные. Претензии точно не ему, у него не было замедленного повтора
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Виктор Никитин
Ответ Семён Жуйло
Мяч шел с фланга. Мудрик его не коснулся. И, черным по белому написано Крисанте, но у особенных всё равно Ачерби.
очки обуй, Мудрик его прокинул и его Кристанте откровенно сбил
+7
-3
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Under
Ответ DancePunk
Очевидная симуляция
по фото вычислили?
+5
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Yeffs
Не было нарушения. В динамике надо смотреть. Касания ног и, тем более, как в новости пишут столкновения не было. Мудрик сразу начал падать даже не дотронувшись ноги Кристанте и судьи ВАР это увидели. Если главный не подошёл к монитору, это не значит, что никто повтор не смотрел.
+10
-7
+3
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ster3
В решающем матче отбора на ЧМ в Катар Украине тоже не дали чистый пенальти.
+8
-5
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Йожик Женя
был или нет пенальти то одно, но судья даже ВАР не посмотрел
+8
-5
+3
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Иксджии это смешно
По правилам - пенка
По сути - Мудрик терял мяч и не мог забить, а ему бы потом давали шанс пробить с 11 метров
По справедливости - не пенка
+5
-2
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Ola BP
Ответ sfilatov13
они обижаются, когда говорят "на"
Они на всё обижаются
+4
-1
+3
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sfilatov13
Ответ luu
Судейская бригада уже на Миротворце
они обижаются, когда говорят "на"
+12
-9
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OldRedWhite
Ответ Зизуха
Если это не пенальти, то ЧТО? Хотя бы вар можно было посмотреть?
Его не пригласили )
+3
0
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Кукушкин
Ответ Всеволод Бобров
обычный контакт, если бы было что-то Мудрик показал реакцию, а он как раз спокойно встал и ничего не просид.
Дружок, а смотрел ли ты игру или тебе про нее кто-то напел? Мудрик после стыка долго лежал в штрафной.
+4
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Under
Ответ Хызыр
Скорее всего касание ноги было, но симуляция тоже была + мяч уже очевидно был не под контролем Мудрика, а улетел за пределы поля
в смысле улетел за пределы поля?
игра продолжилась
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Виктор Никитин
Ответ Йожик Женя
был или нет пенальти то одно, но судья даже ВАР не посмотрел
потому что ему очевидно сказали что там не на что смотреть..
+2
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Теннис Сандгрен
Ответ OldRedWhite
Скорее был ! Но Украина ещё скорее всего пройдёт через плей офф , а Италия такой возможности не имела … Логика судьи понятна , тем более , что судей УЕФА не наказывает за ошибки никогда ! Эти клоны из АПЛ , они же работали на матчам ЧЕ вот сейчас ) P.S. Извините , это Птючу ответ )
Почему Италия такой возможности не имела? Если бы они не вышли сегодня на евро, то играли бы стыки через лигу наций. Как из лиги А будут играть Польша и Уэльс/Хорватия
+2
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Аврал
Ответ Александр Чижов
болел за италию но признаться пеналь был
Поймал в матче себя на мысле,что арбитр судит норм,но были ситуации где он аккуратно купировал возможности Италии получить.)А так,вроде давал бороться.Плюс Буффон был на матче,оно ему надо про "мусорное ведро вместо сердца " слушать)
+2
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Водяра
Ответ jerry40
Судья не стал смотреть ВАР потому что ассистенты на ВАРе просмотрели эпизод и не нашли криминала, я так разумею.
Ноу криминалити
+2
0
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Фуфик Полосатый
как бы я не топил за сб. Украины, но будучи судьей я б тут пенку не поставил. Итальянец первый на мяче, мяч прокинут и не досягаем для Мудрика, Мудрик поджимает ноги и все такое.
+16
-15
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Фуфик Полосатый
Ответ OldRedWhite
Тогда я вообще не пойму Вашей логики )
да простая логика. Считаю что пенки не было. Да, такое ставят и довольно часто. Но её быть не должно)
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ jerry40
Судья не стал смотреть ВАР потому что ассистенты на ВАРе просмотрели эпизод и не нашли криминала, я так разумею.
Там даже остановки никакой не было, сразу продолжили играть, да и сами укры не стали ничего выпрашивать. Странно всё это
+1
0
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OldRedWhite
Ответ Фуфик Полосатый
он его слишком далеко отпустил после касания
Я вот тоже не люблю агрессивный блок НАТО ,
но зачем же такое писать )
+3
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Хызыр
Скорее всего касание ноги было, но симуляция тоже была + мяч уже очевидно был не под контролем Мудрика, а улетел за пределы поля
+5
-4
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Eldzheron
Ответ Ivan Ivanych
Обокрали))) да отымели её в очередной раз, теперь и в футболе
Oтымели с 0 голами? Пенка должна была быть и победа Украины. А так все равно через Лигу Наций выйдем
+1
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Rock-n-Rolla
ну тут либо Евро, либо 3 Леопарда
+4
-3
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Groznyi2024
Ответ Виктор Никитин
очки обуй, Мудрик его прокинул и его Кристанте откровенно сбил
Не было там ничего, никакого фола. Тут скорее желтая за симуляцию
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-2
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ta-tosha
Ответ Семён Жуйло
Мяч шел с фланга. Мудрик его не коснулся. И, черным по белому написано Крисанте, но у особенных всё равно Ачерби.
Ну Кристанте, без разницы. Но Мудрик прокинул мяч и он его срубил, это даже обсуждать глупо
0
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Виктор Никитин
Ответ Groznyi2024
Не было там ничего, никакого фола. Тут скорее желтая за симуляцию
к доктору за очками срочно
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OldRedWhite
Ответ Фуфик Полосатый
всмысле тоже? я как раз очень люблю агрессивный блок НАТО. Но причем тут это ?)
Тогда я вообще не пойму Вашей логики )
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Fentezi Wolf
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Растиньяк
Мансано, на твоих руках кровь украинских детей
неа,просто укронацистов и наёмников переводят в состояние удобрения..
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Eldzheron
Ответ Стив Стив
Мудрик начал чуть раньше падать(причем картинно), это и сбило судью. Хотя контакт там был. Очень сложный эпизод. Сам Михаил уже отписался в телеграмм, утверждает что фол был ..
Да дело даже не в словах Мудрика, нужно было хотя бы вар смотреть, а не закрывать эпизод когда контакт очевидно был
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OldRedWhite
Ответ Александр Чижов
болел за италию но признаться пеналь был
Скорее был !
Но Украина ещё скорее всего пройдёт через плей офф , а Италия такой возможности не имела …
Логика судьи понятна , тем более , что судей УЕФА не наказывает за ошибки никогда !
Эти клоны из АПЛ , они же работали на матчам ЧЕ вот сейчас )
P.S. Извините , это Птючу ответ )
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Illia Gray
Ответ Блуждающий странник
Если смотреть по скрину или по первоначальному повтору, то кажется пенальти 100%. Если в замедленном либо с другой камеры, то всё больше кажется нырок. Контакт в целом был, но симуляции не должны поощряться. Наступа на ногу не было, а Мудрик именно это и изображал
Мишка искал пенальти - и нашёл. Пеналь был 60/40, имхо
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Теннис Сандгрен
Ответ Птюч, Ёж.
еще бы он сказал, что симулировал. Хоть один раз кто то признавался в этом?
Да, Саня Соболев сам признаётся что он дельфин
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Теннис Сандгрен
Ответ Русофоб9322
Эх не дали заслуженный пенальти. Жаль Украину, а местные плевались бы желчью, любо дорого посмотреть
Администрации спортса типо по..уй, что тут есть персонаж с таким ником?
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Rabbia
Для Италии стыки смерти подобно хоть так повезло, а так надеюсь Украина выйдет на евро
+5
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