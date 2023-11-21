«Да». Мудрик подтвердил, что Кристанте сфолил на нем в штрафной Италии на 93-й минуте
Михаил Мудрик считает, что на нем нарушили правила в штрафной сборной Италии.
На 3-й добавленной ко второму тайму минуте игры в отборе на Евро-2024 вингер сборной Украины упал после возможного контакта с хавбеком Брайаном Кристанте.
Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.
Мудрик в соцсети дал положительный ответ на вопрос о том, был ли фол на нем: «Да».
Изображение: instagram.com/brutalfootball5.0
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20 ноября арбитром ВАР на матче квалификации Евро-2024 Украина – Италия (0:0) был испанец Хуан Мартинес Мунуэра. Он же исполнял ту же роль на матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 Уэльс – Украина (1:0).
В обоих матчах был спорный эпизод по пенальти. В конце матча с Италией не был назначен 11-метровый после столкновения Брайана Кристанте с Михаилом Мудриком. В игре с Уэльсом не поставили пенальти за возможный фол против Андрея Ярмоленко.
В матче с Италией Мунуэра работал в бригаде Хесуса Хиля Мансано. Игру с Уэльсом судил другой испанец Антонио Матеу Лаос
У судьи была задача-он ее выполнил