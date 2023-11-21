Михаил Мудрик считает, что на нем нарушили правила в штрафной сборной Италии.

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте игры в отборе на Евро-2024 вингер сборной упал после возможного контакта с хавбеком .

Главный судья пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

Мудрик в соцсети дал положительный ответ на вопрос о том, был ли фол на нем: «Да».

Изображение: instagram.com/brutalfootball5.0

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