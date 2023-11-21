«Да». Мудрик подтвердил, что Кристанте сфолил на нем в штрафной Италии на 93-й минуте

Теги Сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу судьи Брайан Кристанте Хесус Хиль Мансано Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик считает, что на нем нарушили правила в штрафной сборной Италии.

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте игры в отборе на Евро-2024 вингер сборной Украины упал после возможного контакта с хавбеком Брайаном Кристанте.

Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

Мудрик в соцсети дал положительный ответ на вопрос о том, был ли фол на нем: «Да».

Изображение: instagram.com/brutalfootball5.0

Украине не дали пенальти на Мудрике! Он мог лишить Италию Евро 😱

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41 комментарий

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Direct free kick
Мудрик подтвердил? Вы бы ещё арестовича спросили
+93
-11
+82
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Mr.Bean
Даже из такого умудрились новость сделать😃
+61
0
+61
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Гаврила Ардалионович
Ответ Mr.Bean
Даже из такого умудрились новость сделать😃
уМудрились
+33
0
+33
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Мистер Уайт
Та ну шо ти! Який ж ето фол?
+20
-1
+19
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S. A.
Вот это новость
+16
0
+16
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Selvatore
Ответ Mr.Bean
Даже из такого умудрились новость сделать😃
Да
+14
0
+14
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igls54
Ну, раз Мудрик подтвердил - значит, так оно и есть 🤣
+12
-2
+10
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Alexandr Bychkov
Привет, спишь?-да
+7
0
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Люблю Марго Робби
Ответил на русском, на гиляку этого пацриота
+8
-3
+5
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Schiaff1no
Мля, даже из такого новость насосали. Чувствую еще месяц будем читать
+6
-1
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atomio
Редактура спорца делает новость из воздуха. Не удивлюсь если Саша Суряев сам написал в директ всем игрокам кто был на поле этот вопрос. А Буффону персонально напомнил про мусорный бак.
+4
-1
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Нейтральный критик
Ответ S. A.
Вот это новость
"Да", – ответил Нейтральный критик S. A.
+3
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KMR
Конспирология с трибуны

20 ноября арбитром ВАР на матче квалификации Евро-2024 Украина – Италия (0:0) был испанец Хуан Мартинес Мунуэра. Он же исполнял ту же роль на матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 Уэльс – Украина (1:0).

В обоих матчах был спорный эпизод по пенальти. В конце матча с Италией не был назначен 11-метровый после столкновения Брайана Кристанте с Михаилом Мудриком. В игре с Уэльсом не поставили пенальти за возможный фол против Андрея Ярмоленко.

В матче с Италией Мунуэра работал в бригаде Хесуса Хиля Мансано. Игру с Уэльсом судил другой испанец Антонио Матеу Лаос
+3
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KMR
Не дает Мудрик спокойно спать спортсу
+3
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Гаврила Ардалионович
Ответ Direct free kick
Мудрик подтвердил? Вы бы ещё арестовича спросили
Орестовича ж отменили и он съехал с окраины
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Птюч, Ёж.
Ответ Mr.Bean
Даже из такого умудрились новость сделать😃
почему нет? комментов щас накидают прилично))
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FilinMD
Ответ Direct free kick
Мудрик подтвердил? Вы бы ещё арестовича спросили
Пенальти в Италии осталось еще на 2 матча
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rigobersong
"Да". Мудрик подтвердил, что Зинченко плакал после матча!
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Balt
Марадону тоже как-то спросили... Ответил так что вопросов больше не возникло. ))
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Aleksandr Baskakov
Да он что угодно скажет ,это же
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Aleksandr Baskakov
Льстец , слово ДА ему нельзя было писать
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Владимир Лейхтер
Кто виноват знают все ВВП
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Aleksandr Alferov
А почему " Да"))) нужно писать " Так"
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Честный контроль
У нас Дельфин, выходя на поле, уже уверен что на нем сфолили. Так же и этот дельфиненок.
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Только Крылья
а шо не на мове? шо еще за "да", а не "так"?
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Не уверен!!
Новость фейк, так как нет фотофакта
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Ничего Смешного
Ответ Direct free kick
Мудрик подтвердил? Вы бы ещё арестовича спросили
Лучше бы у Кличко
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grek087
Був, но посидите дома. В Германии, в Польше или где бы то ни было. Вроде в стыки идут, этого достаточно для несуществующей страны.
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Thomas Thomas
Да что тут уже обсуждать
У судьи была задача-он ее выполнил
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Caucentus
А теперь Кристанте..
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Красный чай
По факту был, но его слова конечно не довод.
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