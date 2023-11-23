Мостовой о дисциплине Соболева: «Особой проблемы у него я не вижу. Очень многое беспочвенно раздувается СМИ»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Александр Соболев Футбол

Александр Мостовой прокомментировал слухи о проблемах Александра Соболева с дисциплиной.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль временно отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. 

«Особой проблемы у него я не вижу. В принципе стандартная ситуация, такие случаи бывают во многих командах. В большом коллективе, где около 25 человек, всегда может что-то происходить.

Очень многое беспочвенно раздувается СМИ. Человек же тренируется, за сборную России играет, за «Спартак» выходит на поле. Мне кажется, в истории с ним многое преувеличено», – сказал бывший футболист сборной России. 

Клуб Серии А интересовался Соболевым. От форварда «Спартака» отказались из-за проблем с дисциплиной (Metaratings)

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6 комментариев

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Oleg Olegov
Если бы Абаскаль нахваливал Соболева, то Мостовой наверняка говорил бы, что у Соболева проблемы с дисциплиной, и ему надо посидеть в запасе и подумать о поведении)
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Тёма Тёма
Хм. А болельщики видят удаления и пропуски матчей. Это самое хреновое, что может быть. Хотя... Не. Как Дзюба - ещё хреновей. 😂
+4
-1
+3
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Вован Азаров
Мостовый был такой же невростеник как и Соболев поэтому и не видит проблем
+1
-1
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NOOhr
Не Царское дело видеть)
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Спартак Уокер
Нужно просто посмотреть хоть один полный матч лиги и уже можно увидеть анти-дисциплину Соболева
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