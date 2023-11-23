Мостовой о дисциплине Соболева: «Особой проблемы у него я не вижу. Очень многое беспочвенно раздувается СМИ»

Александр Мостовой прокомментировал слухи о проблемах Александра Соболева с дисциплиной.

Ранее сообщалось, что главный тренер « » Гильермо Абаскаль временно отстранил от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков.

«Особой проблемы у него я не вижу. В принципе стандартная ситуация, такие случаи бывают во многих командах. В большом коллективе, где около 25 человек, всегда может что-то происходить.

Очень многое беспочвенно раздувается СМИ. Человек же тренируется, за сборную России играет, за «Спартак» выходит на поле. Мне кажется, в истории с ним многое преувеличено», – сказал бывший футболист сборной России.

Клуб Серии А интересовался Соболевым. От форварда «Спартака» отказались из-за проблем с дисциплиной (Metaratings)

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?