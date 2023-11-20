Пиняев не забил пенальти, заработанный Соболевым. Вратарь Кубы Моргадо отразил удар хавбека «Локо»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Александр Соболев Сергей Пиняев Исмель Моргадо Футбол

Сергей Пиняев не реализовал пенальти в концовке матча против сборной Кубы.

На 84-й минуте матча Александр Соболев заработал пенальти – на форварде сфолили в штрафной площади. Арбитр Алексей Кульбаков немедленно указал на 11-метровую отметку.

Сергей Пиняев, исполнявший удар, пробил под правую от себя штангу, но голкипер кубинцев Исмель Моргадо отразил его удар.

Сборная России одержала победу со счетом 8:0.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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11 комментариев

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Михаил Алексеев
Пиняев как мыльный пузырик, раздули до такого размера, что он просто взял и лопнул.
+31
-10
+21
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Groznyi2024
Вратарю можно не улетать обратно, не потеряется в РПЛ
+21
-2
+19
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Антиглор17
У них кстати не совсем бесполезный вратарь, кое что вытащил даже. В остальном это смешно конечно, не пойми кого погоняли
+10
-1
+9
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Peter Parker
Ответ Антиглор17
У них кстати не совсем бесполезный вратарь, кое что вытащил даже. В остальном это смешно конечно, не пойми кого погоняли
Сыграли и сыграли. Французы же не обломывались играть со сборной, которая почти на 40 строчек ниже Кубы, так еще и официальном матче. И вообще весьма звездным составом
+4
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+4
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Огюст
Вратарь Кубинцев не плохо отыграл в воротах , что и доказывает отбитый им пенальти- пусть и не совсем удачно пробитый Пинаевым !
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+2
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Spartakus1984
Соболев заработал ему нужно и было бить
+1
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Пикачу82
Ответ Михаил Алексеев
Пиняев как мыльный пузырик, раздули до такого размера, что он просто взял и лопнул.
Будет как русский Месси Давыдов лет до 30 надежды подавать)))
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hammers
главный гм... этого матча)))) не удар, а черти что
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Xm.md
Распиаренная деревяшка
+1
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BVB 09
Ответ Антиглор17
У них кстати не совсем бесполезный вратарь, кое что вытащил даже. В остальном это смешно конечно, не пойми кого погоняли
Причём я так понял это не основной и смотрелся поинтересней первого 🤔
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