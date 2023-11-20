Пиняев не забил пенальти, заработанный Соболевым. Вратарь Кубы Моргадо отразил удар хавбека «Локо»

Сергей Пиняев не реализовал пенальти в концовке матча против сборной Кубы.

На 84-й минуте матча заработал пенальти – на форварде сфолили в штрафной площади. Арбитр Алексей Кульбаков немедленно указал на 11-метровую отметку.

, исполнявший удар, пробил под правую от себя штангу, но голкипер кубинцев Исмель Моргадо отразил его удар.

одержала победу со счетом 8:0.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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