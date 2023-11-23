«Без Соболева «Спартак» стал мобильнее, быстрее, играет интереснее». Радимов о форварде

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия Георгий Джикия Матч ТВ Александр Соболев Данил Пруцев Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов считает, что «Спартак» без Александра Соболева играет лучше.

«О «Спартаке» мы говорим всегда больше всех. Внимания очень много. То хорошее, то плохое. «Спартак» сильно лихорадит.

По составу он точно не слабее «Краснодара». Хорошие матчи чередуются с провальными. Во многих матчах мне импонирует игра «Спартака».

Клуб всегда ставит задачу бороться за чемпионство, сейчас они идут на 6‑м месте. Успех это или нет? Провал.

Способна ли команда до зимы поправить положение? Способна точно. Она не раз это доказывала. Способен ли это сделать Абаскаль? Вот здесь вопрос. Что касается его ошибок, они налицо. Абаскаль начал обучать Литвинова жизни. С Пруцевым не угадал, во многих матчах его не хватало.

С Соболевым нормально. Без Соболева команда стала более мобильной и быстрой, игра стала интереснее. В последних матчах «Спартак» выглядит здорово, показывает динамичный футбол. Этот «Спартак» гораздо интереснее, чем с Соболевым, который более монотонный.

Главное достоинство Абаскаля – он показал характер и посадил Джикию, который оказался абсолютно не готов к чемпионату. Абаскаль выбирает лучших, и своей формой Джикия сам виноват.

Думаю, Джикия оказался не готов, что будет такая конкуренция, и Абаскаль сможет предпочесть капитану команды другого человека. За межсезонье Джикия должен привести себя в порядок и доказать, что он – игрок стартового состава», – сказал бывший футболист «Зенита» Радимов.

«Почему не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце». Цитата дня от Гильермо Абаскаля

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6 комментариев

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Док163
Ответ Вячеслав Припузов
Если бы Соболев был чистым центральным нападающим это утверждение может быть и было обоснованно, а так он по сути два в одном - и в нападении и полузащите, у Спартака Абаскаля нет постоянной схемы и состава, пустое систрясание воздуха, что без него лучше
3 в одном. как кофе в пакетиках. только кофе такой себе по качеству.
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Валерий Самсонов
Проиграем Балтике если … то Балтика мобильнее стала!))
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Спартак Уокер
А нападающего центрального кроме Соболева и нет
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Wiley Fox
Да все понятно было сразу

Бандосы хотят Соболева перепродать с новым контрактом

Непонятно куда шишкановские его засунуть хотят. Или просто новый контракт выбивают негодяю

Скорее всего, локомотив, динамо, цска. Тут и Газпром нельзя исключать, могут его купить в ростовский фарм для передержки перед зенитом
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