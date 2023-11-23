«Без Соболева «Спартак» стал мобильнее, быстрее, играет интереснее». Радимов о форварде

Владислав Радимов считает, что «Спартак» без Александра Соболева играет лучше.

«О «Спартаке» мы говорим всегда больше всех. Внимания очень много. То хорошее, то плохое. «Спартак» сильно лихорадит.

По составу он точно не слабее «Краснодара». Хорошие матчи чередуются с провальными. Во многих матчах мне импонирует игра « ».

Клуб всегда ставит задачу бороться за чемпионство, сейчас они идут на 6‑м месте. Успех это или нет? Провал.

Способна ли команда до зимы поправить положение? Способна точно. Она не раз это доказывала. Способен ли это сделать Абаскаль? Вот здесь вопрос. Что касается его ошибок, они налицо. Абаскаль начал обучать жизни. С Пруцевым не угадал, во многих матчах его не хватало.

С Соболевым нормально. Без Соболева команда стала более мобильной и быстрой, игра стала интереснее. В последних матчах «Спартак» выглядит здорово, показывает динамичный футбол. Этот «Спартак» гораздо интереснее, чем с Соболевым, который более монотонный.

Главное достоинство Абаскаля – он показал характер и посадил Джикию, который оказался абсолютно не готов к чемпионату. Абаскаль выбирает лучших, и своей формой Джикия сам виноват.

Думаю, Джикия оказался не готов, что будет такая конкуренция, и сможет предпочесть капитану команды другого человека. За межсезонье должен привести себя в порядок и доказать, что он – игрок стартового состава», – сказал бывший футболист «Зенита» .

«Почему не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце». Цитата дня от Гильермо Абаскаля

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