Мостовой о 1-м голе Пруцева за сборную: «Его талант был заметен и раньше, но Абаскаль почему-то не ставил его на матчи»
Александр Мостовой высказался о дебютном голе Данила Пруцева за сборную России.
Хавбек «Спартака» отличился в товарищеском матче с Кубой (8:0).
«Думаю, трудно сейчас говорить о ситуации, которая сложилась с Соболевым в «Спартаке». Одно дело, когда ты забиваешь Кубе, и другое, когда возвращаешься после этого в клуб, где у тебя нет полной ясности происходящего.
Что касается Пруцева, его талант был заметен и раньше, но главный тренер красно-белых Абаскаль почему-то не ставил его на матчи», — сказал экс-игрок сборной России.
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