Мостовой о 1-м голе Пруцева за сборную: «Его талант был заметен и раньше, но Абаскаль почему-то не ставил его на матчи»

Александр Мостовой высказался о дебютном голе Данила Пруцева за сборную России.

Хавбек « » отличился в товарищеском матче с Кубой (8:0).

«Думаю, трудно сейчас говорить о ситуации, которая сложилась с в «Спартаке». Одно дело, когда ты забиваешь Кубе, и другое, когда возвращаешься после этого в клуб, где у тебя нет полной ясности происходящего.

Что касается , его талант был заметен и раньше, но главный тренер красно-белых почему-то не ставил его на матчи», — сказал экс-игрок сборной России.

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