Анри раскритиковал результативность Лиги 1: «Ницца» с 13 голами идет 2-й, «Ланс» и «Марсель» не пробили в створ». Тренер «Монпелье» Тер-Закарян ответил: «Чего он добился с «Монако»?»

Тьерри Анри подвергся критике после того, как назвал Лигу 1 скучной.

13 ноября бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны», сейчас тренирующий сборную Франции U21, высказался об уровне французского чемпионата на фоне низкой результативности. В девяти матчах 11-го тура Лиги 1 было забито 13 голов, в восьми играх 12-го тура – 12 (игру между «Брестом» и «Страсбуром» перенесли на 7 декабря – Sports.ru).

«Дело не только в голах. В матче « » и « » не было ударов в створ, вообще никаких действий. Разве это специфика лишь этих двух туров? Не знаю. « », забившая 13 голов, идет второй. Все прямо перед вами. Я никого не атакую, но кроме этих сумасшедших ребят, которые лидируют и легко могут забивать больше остальных (речь о « » – Sports.ru)...

На этих выходных было много матчей, в которых ставка высока. Команды не хотят открываться, потому что играют с прямыми конкурентами. Я пытался понять, почему все так. Надеюсь, что это были лишь два таких тура», – сказал Анри.

Кроме того, Тьерри сравнил игры Лиги 1 с матчем между «Челси» и « » (4:4).

«От этого еще тяжелее. Если бы они сыграли 0:0 или 1:1, то о наших результатах мы бы говорили меньше. Но они играют 4:4, а у нас в эти же выходные матч «Ренн» – «Лион», а потом – «Ланс» – «Марсель». Нам просто не стоит смотреть игру «Челси» и «Ман Сити», – добавил тренер.

На высказывание Анри резко отреагировал тренер «Монпелье» Мишель Тер-Закарян.

«Не согласен с Тьерри Анри. Где он тренировал? Чего он добился в «Монако»? Он отработал там три месяца и ушел. Парень работает на FFF и при этом критикует французский футбол. Это полный бред!

Легко очернять наш чемпионат, когда работаешь в молодежной сборной Франции. Он дважды выиграл 4:0, но у кого? Он не обыграл никого. Если он выиграет 5:0 у Испании или Италии, то я скажу «браво», – сказал Тер-Закарян.

Молодежная сборная Франции проиграла два предыдущих матча – против Австрии (0:2) и Южной Кореи (0:3). После матча с Кореей Анри отреагировал на слова Тер-Закаряна: «Я знаю, что журналистам нравится высказываться от лица некоторых людей, но если вы были на пресс-конференции [на которой он высказался об уровне Лиги 1], то знаете, что я никого не атаковал. Все довольно просто».

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