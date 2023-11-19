Дешам, вероятно, пошутил над Энрике после вопроса о 3+2 Мбаппе с Гибралтаром: «Жду от него большего»

Дидье Дешам, вероятно, пошутил над Луисом Энрике, говоря о Килиане Мбаппе.

Вчера сборная Франции разгромила Гибралтар (14:0) в матче квалификации Евро-2024. Нападающий « » в этом матче сделал хет-трик и отдал две голевые передачи.

После игры эксперт канала TF1 Биксант Лизаразю спросил Дешама, доволен ли он выступлением Мбаппе. Тренер ответил: «Нет, я жду от него большего».

« не только сделал хет-трик, но и полностью вовлечен в игру на поле. Это касается и его роли капитана, которая налагает на него ответственность перед командой. Он идеально справляется, а Антуан [Гризманн] ему помогает», – добавил на пресс-конференции.

Французские медиа – в частности, L’Équipe и RMC Sport – трактуют ответ Дешама в эфире TF1 как шутку над тренером «ПСЖ» , который после хет-трика Мбаппе в матче против «Реймса» в 12-м туре Лиги 1 сказал: «Не очень доволен Килианом сегодня – хочется, чтобы он делал больше. Я скажу ему лично, о чем речь».

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