Дешам, вероятно, пошутил над Энрике после вопроса о 3+2 Мбаппе с Гибралтаром: «Жду от него большего»

Теги ПСЖ Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Луис Энрике квалификация Евро-2024 сборная Гибралтара по футболу Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам, вероятно, пошутил над Луисом Энрике, говоря о Килиане Мбаппе.

Вчера сборная Франции разгромила Гибралтар (14:0) в матче квалификации Евро-2024. Нападающий «ПСЖ» в этом матче сделал хет-трик и отдал две голевые передачи.

После игры эксперт канала TF1 Биксант Лизаразю спросил Дешама, доволен ли он выступлением Мбаппе. Тренер ответил: «Нет, я жду от него большего».

«Килиан не только сделал хет-трик, но и полностью вовлечен в игру на поле. Это касается и его роли капитана, которая налагает на него ответственность перед командой. Он идеально справляется, а Антуан [Гризманн] ему помогает», – добавил Дешам на пресс-конференции. 

Французские медиа – в частности, L’Équipe и RMC Sport – трактуют ответ Дешама в эфире TF1 как шутку над тренером «ПСЖ» Луисом Энрике, который после хет-трика Мбаппе в матче против «Реймса» в 12-м туре Лиги 1 сказал: «Не очень доволен Килианом сегодня – хочется, чтобы он делал больше. Я скажу ему лично, о чем речь».

14:0 – Франция переписала историю! Так в отобрах Евро еще не куражились

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Холанду не смешно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
el ruso guapo
Какие же тупые французские журналюги. Тот матч, где мбаппе сделал хеттрик, был просто плохим для псж. Соперник мог забить несколько голов в том числе из-за ошибок мбаппе и того, что он не бегал назад. Поэтому энрике и сказал так. Единственные кто может не отрабатывать сейчас, так это месси и роналду.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Ковалёв
Главные Хейтеры Мбаппе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий