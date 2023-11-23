Федор Чалов: «Уровень РПЛ чуть-чуть подсел. Не вижу команды, которая на голову выше и сильнее ЦСКА в нынешнем составе»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Федор Чалов Футбол

Федор Чалов оценил уровень нынешнего состава ЦСКА.

– Ваш нынешний ЦСКА – необычный клуб. Все вокруг говорят, что у вас нет глубины состава, что Федотов использует всего 15 игроков… Но при этом Кубок России – у ЦСКА, серебро – у ЦСКА. В чем секрет?

– Каждый понимает, в каком он клубе находится. У каждого в составе есть амбиции победить. Потому что в футболе нет второго места. Вообще в любом виде спорта нет второго места – вам любой профессиональный спортсмен скажет.

Может быть, нас не так много, но в этом клубе не собирают людей, которым все равно. Каждый должен выдать свой максимум. И у нас есть магия имени: любой соперник, приезжая играть против ЦСКА, морально подсаживается.

– Это красиво. Но у вас в составе реально 15 футболистов. Как футболисты изнутри это воспринимают? Это же тяжело? Или, наоборот, легче – всегда знаешь, что в составе?

– Уровень РПЛ сейчас чуть-чуть подсел, я не вижу в России команды, которая на голову выше и сильнее нас в нынешнем нашем составе. Ты понимаешь, что можешь спокойно бороться за самые высокие места.

Нужна ли нам сейчас глубина состава? Это тренерский вопрос, у тренерского штаба есть видение ситуации. Мне представляется же это так: у ЦСКА на данный момент есть хорошие футболисты, у которых есть свои сильные стороны, которым нужно правильно поставить задачу и показать, как играть. Мне кажется, это неплохо получается – вы же сами сказали про Кубок России и серебряные медали.

Нужно ли прибавлять? Да. Например, в стабильности. Она приходит в том числе и с опытом, – сказал нападающий ЦСКА.

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12 комментариев

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pogbadrogba
Ответ Юлия Закаблукова
ЦСКА который год уже зенит выносит на поле
Все, что ЦСКА «выносит», это мозг своим болелам))
Зацени факт: в 12 из последних 14 матчей Зенит не проигрывает ЦСКА🤷‍♂️
+18
-5
+13
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Вова Пупкин
Что-то давно ЦСКА чемпионом страны не становился. Акинфееву не мешало бы на закате карьеры получить ещё одну золотую медаль.
+16
-11
+5
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Hitgoe Himgob
Чуть чуть? Как вспомню лигу 10-14 годов плакать хочется. Чуть чуть ****ь🙃
+4
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Вячеслав Максименко
Ответ Владимир Дзяворук
Большая самооценка и со зрением плохо если «не видит»
И какая команда на голову выше?
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