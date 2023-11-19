Чалов о сборной России: «Равнодушных нет. Постараемся играть в красивый футбол»
Федор Чалов заявил, что в сборной России нет равнодушных футболистов.
Завтра сборная России проведет товарищеский матч против Кубы.
«Все ребята в хорошей форме, готовы морально и физически. Посмотрели несколько игр сборной Кубы, понимаем, во что они играют, но будем отталкиваться от нас самих. На матче с командой Камеруна была приятная атмосфера, хочется, чтобы больше пришло болельщиков, чтобы их порадовать.
Конечно, когда ты играешь дома, они гонят тебя вперед, хочется показать себя с лучшей стороны. Будем отдавать все силы, постараемся играть в красивый футбол.
Честно, сейчас не могу сказать по игре с командой Кении, много факторов было. Но со своей стороны могу сказать, что равнодушных нет, все хотят показывать свои лучшие качества», – сказал нападающий ЦСКА и сборной России.
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Ну скажи ты честно: "Мотивации меньше во время бана. Равнодушные есть, но мы всё постараемся сыграть как можно лучше".
Ну таким словам хотя бы поверить можно.