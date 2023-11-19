Чалов о сборной России: «Равнодушных нет. Постараемся играть в красивый футбол»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Федор Чалов ТАСС Футбол

Федор Чалов заявил, что в сборной России нет равнодушных футболистов.

Завтра сборная России проведет товарищеский матч против Кубы.

«Все ребята в хорошей форме, готовы морально и физически. Посмотрели несколько игр сборной Кубы, понимаем, во что они играют, но будем отталкиваться от нас самих. На матче с командой Камеруна была приятная атмосфера, хочется, чтобы больше пришло болельщиков, чтобы их порадовать.

Конечно, когда ты играешь дома, они гонят тебя вперед, хочется показать себя с лучшей стороны. Будем отдавать все силы, постараемся играть в красивый футбол.

Честно, сейчас не могу сказать по игре с командой Кении, много факторов было. Но со своей стороны могу сказать, что равнодушных нет, все хотят показывать свои лучшие качества», – сказал нападающий ЦСКА и сборной России.

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9 комментариев

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Чемпион Людей
Ответ ApXuMaHqPuT
Лукавит Федя. Очередной унылый товарняк с какими-то ноунеймами - тут главное, чтоб без травм😐
может и не все заряжены, но думаю, что Федор точно хочет выйти на поле и готов играть при любой возможности: хоть с Кенией, хоть с Палау, хоть с Вакандой. у лучшего нападающего страны просто смехотворное количество матчей за сборную к 25 годам. 100% есть личная мотивация.
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Мукунку хороший
Да уж постарайтесь.. Сделайте одолжение..
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Спартак Уокер
Как не странно но после ухода Черчесова из сборной мне кажется ярких матчей так и не было
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Артём Горяев
только удачи можем плжелать)
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Полуэктов Пётр
Кому нужно это вранье?
Ну скажи ты честно: "Мотивации меньше во время бана. Равнодушные есть, но мы всё постараемся сыграть как можно лучше".
Ну таким словам хотя бы поверить можно.
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Алексей Ильин
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Ответ Чемпион Людей
может и не все заряжены, но думаю, что Федор точно хочет выйти на поле и готов играть при любой возможности: хоть с Кенией, хоть с Палау, хоть с Вакандой. у лучшего нападающего страны просто смехотворное количество матчей за сборную к 25 годам. 100% есть личная мотивация.
« Валера подписант» ТРЕНЕР!
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