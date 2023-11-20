Чалов получил приз «Джентльмен года»-2023

Федор Чалов признан футбольным джентльменом года.

Нападающий ЦСКА и сборной России получил приз «Джентльмен года»-2023. 25-летний футболист выиграл народное голосование, а затем мнение болельщиков подтвердили 14 из 16 экспертов.

По итогам голосования опередил полузащитника « » и защитника « » .

«Спасибо болельщикам и экспертам за признание. Каждый год узнаем имена новых Джентльменов: помню, что в прошлом году это был Данил Фомин.

Первая ассоциация со словом «джентльмен»? В наше время это слово могут, как и многое, искорежить и исказить. Но для меня смысл, вкладываемый в это слово и в эту премию простой — быть честным по отношению ко всем, в том числе и к себе. Если во мне это увидели те, кто голосовал за меня, я рад», – сказал Чалов.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?