Чалов получил приз «Джентльмен года»-2023
Федор Чалов признан футбольным джентльменом года.
Нападающий ЦСКА и сборной России получил приз «Джентльмен года»-2023. 25-летний футболист выиграл народное голосование, а затем мнение болельщиков подтвердили 14 из 16 экспертов.
По итогам голосования Федор опередил полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука и защитника «Факела» Игоря Калинина.
«Спасибо болельщикам и экспертам за признание. Каждый год узнаем имена новых Джентльменов: помню, что в прошлом году это был Данил Фомин.
Первая ассоциация со словом «джентльмен»? В наше время это слово могут, как и многое, искорежить и исказить. Но для меня смысл, вкладываемый в это слово и в эту премию простой — быть честным по отношению ко всем, в том числе и к себе. Если во мне это увидели те, кто голосовал за меня, я рад», – сказал Чалов.
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Федя всегда на поле ведет себя по-джентельменски и не помню какие-нибудь заварушки с его участием.
«Редакция газеты «Комсомольская правда» при вручении приза руководствуется несколькими субъективными критериями: 1) является ли футболист лидером команды, 2) как он относится к соперникам и арбитрам, 3) как общается со зрителями и журналистами»
С врачом Зенита да, была стычка. Но там Чалов защищал Гайича, которого этот врач зачем-то задел.
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