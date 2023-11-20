Чалов получил приз «Джентльмен года»-2023

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Факел Антон Миранчук Игорь Калинин Федор Чалов Футбол

Федор Чалов признан футбольным джентльменом года.

Нападающий ЦСКА и сборной России получил приз «Джентльмен года»-2023. 25-летний футболист выиграл народное голосование, а затем мнение болельщиков подтвердили 14 из 16 экспертов.

По итогам голосования Федор опередил полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука и защитника «Факела» Игоря Калинина.

«Спасибо болельщикам и экспертам за признание. Каждый год узнаем имена новых Джентльменов: помню, что в прошлом году это был Данил Фомин.

Первая ассоциация со словом «джентльмен»? В наше время это слово могут, как и многое, искорежить и исказить. Но для меня смысл, вкладываемый в это слово и в эту премию простой — быть честным по отношению ко всем, в том числе и к себе. Если во мне это увидели те, кто голосовал за меня, я рад», – сказал Чалов. 

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23 комментария

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Shuller18
Заслуженно. Чалов скромный и воспитанный парень как на поле, так и в жизни, играет тоже максимально корректно. По-джентельменски)
+21
0
+21
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Кирилл
Очень заслуженная награда !

Федя всегда на поле ведет себя по-джентельменски и не помню какие-нибудь заварушки с его участием.
+16
0
+16
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.Chi.
моё почтение:)
+7
0
+7
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Dynamite
Извините, что? Калинин претендовал на награду? Человек, который угрожал "дать в рожу" журналисту и отказывался выходить на замену?
+6
0
+6
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Нейтральный критик
Ответ Кирилл
Вот специально для вас критерии этой награды: «Редакция газеты «Комсомольская правда» при вручении приза руководствуется несколькими субъективными критериями: 1) является ли футболист лидером команды, 2) как он относится к соперникам и арбитрам, 3) как общается со зрителями и журналистами»
...а получает в итоге какой-нибудь Джикия.
+7
-1
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Кирилл
Ответ Рома Политов
Странная премия, с трудом понимаю по какому принципу она вручается
Вот специально для вас критерии этой награды:

«Редакция газеты «Комсомольская правда» при вручении приза руководствуется несколькими субъективными критериями: 1) является ли футболист лидером команды, 2) как он относится к соперникам и арбитрам, 3) как общается со зрителями и журналистами»
+8
-2
+6
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Кирилл
Ответ Ярик01
Толкал Рыжикова, и врача Зенита, например.
Стычка с Рыжиковым была в 19 году - вы бы еще вспомнили что было в юношеской команде ЦСКА у Чалова. А награда вручается за этот год.

С врачом Зенита да, была стычка. Но там Чалов защищал Гайича, которого этот врач зачем-то задел.
+6
-2
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Патрик Бэйтмен
Калинин тот ещё джентельмен, ага
+3
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Рома Политов
Странная премия, с трудом понимаю по какому принципу она вручается
+5
-2
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Старый конформист
Поздравления Федору, заслужил...
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Streetbor
Поздравляю Федора!
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Margor
Уважаем.
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Aleksey Yashin
"В наше время это слово могут, как и многое, искорежить и исказить"

В наше время могут и отменить англицизм клятых англосаксов
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Артем Гладских
заслуженная награда! Федя молодец!)
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Владимир Молявин
Молодец, Федя!!! Заслужил. Поздравляю!!!
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Илья Богданов
А что этот быдлан Калинин вообще был номинирован - это чья-то шутка, да?
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ЦСКА1960
Фёдор давно достоин этой награды! Прекрасный воспитанный молодой человек, воспитанный, ещё и на пианино играет.
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ЭАГ
Заслужил!!!
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Артем Гладских
Ответ Зелёный гопник
Странно, что не Артемон Дзюба )
а он та чем? тем что угрожал журналюге?
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